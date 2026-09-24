Personal Finance

UPI Payment: 2 ऑक्टोबरला देशभरात ‘नो UPI डे’! व्यापारी UPI पेमेंट घेणार नाहीत; नेमकं काय आहे कारण?

No UPI Day: UPI पेमेंटवरून व्यापारी आणि सरकारमध्ये नवा वाद निर्माण झाला आहे. या मुद्द्यावर व्यापारी संघटनांनी आता देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. यामुळे 2 ऑक्टोबरला ग्राहकांना पेमेंट करताना काही बदलांना सामोरे जावे लागू शकते.
UPI Payment Update

No UPI Day’ on October 2! Traders to Stop Accepting UPI Payments; Know Why

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

देशभरात 15 ऑक्टोबर 2026 पासून UPI पेमेंटवर MDR चार्ज लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता यास व्यापऱ्यांकडूनही विरोध सुरू झाला आहे. UPI वरील या चार्जच्या विरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ (FAIVM) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) या प्रमुख व्यापारी संघटनांनी गांधी जयंती म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ साजरा करण्याची घोषणा केली आहे.

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UPI
online payment
UPI payment changes
UPI for merchants
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