UPI Payment: 2 ऑक्टोबरला देशभरात ‘नो UPI डे’! व्यापारी UPI पेमेंट घेणार नाहीत; नेमकं काय आहे कारण?

देशभरात 15 ऑक्टोबर 2026 पासून UPI पेमेंटवर MDR चार्ज लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता यास व्यापऱ्यांकडूनही विरोध सुरू झाला आहे. UPI वरील या चार्जच्या विरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ (FAIVM) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) या प्रमुख व्यापारी संघटनांनी गांधी जयंती म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ साजरा करण्याची घोषणा केली आहे..याचा अर्थ काय तर शुक्रवार 2 ऑक्टोबर रोजी जे व्यापारी या संपात सहभागी झाले आहेत ते UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना खरेदी करताना एकतर रोख रक्कम द्यावी लागेल किंवा कार्डद्वारेच पेमेंट करावे लागणार आहे..Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोनं स्वस्त! सराफा बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात ताजा भाव पाहा .कारण काय?देशभरातील व्यापारी आणि व्यावसायिक संघटनांनी हा निर्णय घेण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) आकारण्याच्या निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी हा निषेध करण्यात येणार आहे.या आंदोलनादरम्यान व्यापारी UPI स्कॅनर, QR कोड आणि इतर UPI संबंधित उपकरणांना काळ्या कपड्याने झाकून निषेध नोंदवणार आहेत. 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती असल्याने महात्मा गांधींच्या आंदोलनाच्या मार्गाचा प्रतीकात्मक वापर करत हा विरोध केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे..MDR म्हणजे नेमकं काय?डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याला द्यावा लागणारा शुल्क म्हणजे Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR. सध्याच्या प्रस्तावानुसार 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या P2M (Person-to-Merchant) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार असून त्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल.मात्र, P2P (Person-to-Person) व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही. तसेच महिन्याला UPIच्या माध्यमातून 1 लाखापर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDRमधून सूट कायम राहणार आहे..UPI व्यवहारांचा मोठा हिस्साऑगस्ट महिन्यात UPIच्या माध्यमातून तब्बल 15.51 अब्ज P2M व्यवहार झाले. या व्यवहारांची एकूण किंमत 8.95 लाख कोटी होती. त्यापैकी सुमारे 67 टक्के व्यवहारांचे मूल्य 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त होते..India-New Zealand FTA: 20 ऑक्टोबरपासून दारू होणार स्वस्त! भारत-न्यूझीलंड FTA मुळे तुम्हाला काय फायदा?.दरम्यान, पेट्रोलियम डीलर्सनीही UPI व्यवहारांवरील MDRमधून सूट देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोशिएशनच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.