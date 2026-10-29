US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?

US Federal Reserve interest rate decision: अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच फेडरल रिझर्व्हने ऑक्टोबरच्या बैठकीत व्याजदर 3.75% ते 4% या मर्यादेत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबरमध्ये व्याजदर वाढवल्यानंतर फेडने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अमेरिकेत महागाईचा दबाव कायम असतानाच अर्थव्यवस्थेची स्थितीही मजबूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .महागाई वाढलीफेडने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचा अंदाज सुधारला असून आर्थिक वाढीचा वेग मजबूत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, महागाईचा दर अजूनही फेडच्या 2 टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेतील महागाई सप्टेंबरमध्ये वाढून 3.7 टक्क्यांवर पोहोचली, तर ऑगस्टमध्ये ती 3.4 टक्के होती..Gold Rate Today: कमोडिटी बाजारात सोनं-चांदी स्वस्त, पण सराफा बाजारात काय? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर!.ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमती, आयातीवरील टॅरिफ, ग्राहकांकडून होणारा खर्च आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक ही महागाईमागची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. मात्र या निर्णयाचा भारतीय शेअर बाजार, सोने-चांदी आणि कर्जाच्या EMI काय परिणाम होऊ शकतो पाहुयात..भारतीय शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता कमी असू शकते. दरांमध्ये कोणताही बदल न झाल्याने शेअर बाजाराला अनपेक्षित धक्का बसलेला नाही.त्यामुळे भारतीय बाजारासाठी आता कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि अमेरिकेतील बाँड यील्डमध्ये होणारी वाढ हे चिंतेचे मुद्दे आहेत. कच्चे तेल महागल्यास भारताचा आयात खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम महागाईवर तसेच कंपन्यांच्या उत्पादन आणि वाहतूक खर्चावर होऊ शकतो.दुसरीकडे, अमेरिकेतील बाँडमधून अधिक परतावा मिळत असल्यास परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसे काढून अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारातील चढ-उतार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Gold Investment: 22K, 24K नाही तर Gen Z मध्ये 9 कॅरेट सोन्याची चर्चा! नेमकं किती शुद्ध आणि किती स्वस्त?.सोने-चांदीच्या किमतींवर काय परिणाम?फेडच्या व्याजदर वाढीचा सोने आणि चांदीवर थेट एकसारखा परिणाम होत नाही. व्याजदर वाढल्यास आणि डॉलर मजबूत झाल्यास व्याज न देणाऱ्या मालमत्ता म्हणून सोन्यावर दबाव येऊ शकतो. मात्र, महागाई, आर्थिक अनिश्चितता किंवा बाजारातील अस्थिरता वाढल्यास गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तेकडे वळू शकतात. अशा परिस्थितीत सोन्याला आधार मिळू शकतो. त्यामुळे भारतातील सोने-चांदीच्या किमती केवळ फेडच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार नाहीत. डॉलरची दिशा, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड, महागाई आणि जागतिक बाजारातील वातावरण हे घटकही महत्त्वाचे ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.