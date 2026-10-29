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US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?

How Will the Fed’s Latest Decision Impact Indian Stocks, Gold Prices and Silver Rates: अमेरिकन फेडने व्याजदर 3.75% ते 4% दरम्यान कायम ठेवले. या निर्णयाचा भारतीय शेअर बाजार, सोन्या-चांदीचे भाव आणि गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होऊ शकतो, जाणून घ्या.
US Fed Rate Decision

Fed Keeps Interest Rates Unchanged! What It Means for Indian Stock Market, Gold and Silver

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

US Federal Reserve interest rate decision: अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच फेडरल रिझर्व्हने ऑक्टोबरच्या बैठकीत व्याजदर 3.75% ते 4% या मर्यादेत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबरमध्ये व्याजदर वाढवल्यानंतर फेडने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अमेरिकेत महागाईचा दबाव कायम असतानाच अर्थव्यवस्थेची स्थितीही मजबूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

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