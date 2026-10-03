Vijay Mallya : मल्ल्याने म्हटलं बँकांनी जास्त पैसे वसूल केले, पण SBIच्या प्रतिज्ञापत्रात वेगळाच दावा; ८,७५२ कोटी बाकी, पुढे काय होणार?

फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्या यांनी बँकांनी त्यांच्याकडील संपूर्ण कर्ज वसूल केले असून, मूळ कर्जापेक्षाही अधिक रक्कम परत मिळवल्याचा दावा केला आहे. सुभाष चंद्र प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मल्ल्या यांनी सोशल मीडियावर हा दावा केला होता. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून मल्ल्यांच्या दाव्याला विरोध केला आहे..ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹८,७५२ कोटींची थकबाकीबँकांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत विजय मल्ल्या आणि त्यांच्या कंपन्यांकडून ₹८,७५१.८६ कोटींची रक्कम अद्याप वसूल करायची आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये ही थकबाकी ₹८,१३५.६३ कोटी असल्याचे बँकांनी सांगितले होते. त्यानंतर व्याज आणि इतर रकमा जोडल्याने थकबाकी वाढली. या रकमेत कायदेशीर आणि इतर खर्चांचा समावेश नसल्याचेही बँकांनी स्पष्ट केले आहे.SBIच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्ज वसुली अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून अंदाजे ₹१०,२७० कोटींची तात्पुरती वसुली करण्यात आली आहे. तसेच, कर्ज वसुली न्यायालयात (DRT) खटला दाखल होण्यापूर्वी ₹५४४.५८ कोटींची रक्कम वसूल करण्यात आली होती. मात्र, या वसुलीनंतरही संपूर्ण थकबाकी फिटलेली नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे..मल्ल्यांची न्यायालयातील याचिकाकिंगफिशर एअरलाइन्सचे संस्थापक आणि युनायटेड ब्रुअरीज ग्रुपचे माजी अध्यक्ष विजय मल्ल्या यांनी २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बँकांनी त्यांच्या मालमत्तेतून मूळ कर्जाच्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे वसूल केल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील फौजदारी कारवाई थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये मल्ल्या यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले होते.मनी लाँडरिंगशी संबंधित फौजदारी खटले बंद करण्याची मागणीही त्यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र, बँकांनी हा युक्तिवाद चुकीच्या आधारावर असल्याचे न्यायालयात म्हटले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित काही जप्त केलेले शेअर्स अद्याप विकले गेले नसल्याचेही बँकांनी नमूद केले आहे..Gold Rated Today: आठवड्याच्या शेवटी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31 हजारांनी घसरलं; ताजा भाव पाहा.कर्जवसुली आणि फौजदारी खटले वेगवेगळेअंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कथित बँक फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करत आहेत. ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, SBIच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाला अंदाजे ₹१४,१३२ कोटींची मालमत्ता परत करण्यात आली आहे..मात्र, मालमत्ता परत मिळणे किंवा कर्जाची वसुली होणे यामुळे मनी लाँडरिंगचा फौजदारी खटला आपोआप संपत नाही, असे ईडीचे म्हणणे आहे. कर्जवसुली आणि फौजदारी आरोपांवरील निर्णय या स्वतंत्र बाबी असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. सध्या मल्ल्यांची संपूर्ण थकबाकी फेडल्याचा दावा आणि बँकांनी मांडलेली ₹८,७५१.८६ कोटींची थकबाकी यातील वाद कायम आहे..₹85 लाख CTC, पण हातात फक्त ₹3 लाख! बाकीचे पैसे कुठे जातात? कंपनीच्या वाइस प्रेसिडेंटनेच सांगितलं पगाराचं खरं गणित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.