Personal Finance

Vijay Mallya : मल्ल्याने म्हटलं बँकांनी जास्त पैसे वसूल केले, पण SBIच्या प्रतिज्ञापत्रात वेगळाच दावा; ८,७५२ कोटी बाकी, पुढे काय होणार?

Vijay Mallya Claims Full Loan Repayment: विजय मल्ल्याने संपूर्ण कर्जफेडीचा दावा केला असला तरी SBIच्या नेतृत्वाखालील बँकांनी ₹८,७५१.८६ कोटींची थकबाकी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
Vijay Mallya faces a dispute with SBI-led banks over outstanding loan dues and recovery claims in the Mumbai High Court

Vijay Mallya faces a dispute with SBI-led banks over outstanding loan dues and recovery claims in the Mumbai High Court

esakal

Sandip Kapde
Updated on

फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्या यांनी बँकांनी त्यांच्याकडील संपूर्ण कर्ज वसूल केले असून, मूळ कर्जापेक्षाही अधिक रक्कम परत मिळवल्याचा दावा केला आहे. सुभाष चंद्र प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मल्ल्या यांनी सोशल मीडियावर हा दावा केला होता. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून मल्ल्यांच्या दाव्याला विरोध केला आहे.

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