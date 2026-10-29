Innodata Layoff News: लंच ब्रेकनंतर परतले अन् नोकरीच गेली! 550 भारतीय कर्मचाऱ्यांची कंपनीतून कपात? नेमकं काय झालं?

Sudden Job Cuts Reportedly Hit 550 Indian Employees: अमेरिकन डेटा इंजिनिअरिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील कंपनी Innodata मध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात कामरचरी कपात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 26 ऑक्टोबरला या कंपनीतून भारतातील जवळपास 550 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आल्याचा दावा सोशल मीडियावरील एका पोस्टमधून केला गेला आहे. .लॅपटॉप आणि ऑफिस ID अचानक बंदपोस्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी कर्मचाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे काम सुरू केले होते. मात्र दुपारी जेवणाच्या ब्रेकनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कंपनीच्या अधिकृत लॅपटॉप आणि अकाऊंटचा अक्सेस मिळत नव्हता. त्यांचे ऑफिस ईमेल आणि इतर लॉगिनही बंद करण्यात आल्याचं पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.या अचानक घडलेल्या सर्व प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मॅनेजर आणि HR टीमशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनाही याबाबत आधीपासून माहिती नव्हती असं काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितल्याचा दावा पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे..Gold Rate Today: सोनं तब्बल 5,500 रुपयांनी स्वस्त! चांदी तर वर्षातील सर्वात स्वस्त दरात; खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.कर्मचारी कपातीमागचं कारण काय?सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या कथित टर्मिनेशन मेल लेटरनुसार, कंपनीने संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या कामाच्या प्रोजेक्टमधील कामकाज कमी झाल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. या मेलमध्ये 26 ऑक्टोबर 2026 हा कर्मचाऱ्यांचा शेवटचा कामाचा दिवस असल्याचा उल्लेख असल्याचाही दावा आहे.या निर्णयामागे कंपनीच्या व्यावसायिक गरजा आणि ऑपरेशनल बदल कारणीभूत असल्याचं मेलमध्ये सांगितलं गेलं आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या HR पेरोल सिस्टीममध्ये राजीनाम्याची तारीख म्हणून 26 ऑक्टोबर नोंदवण्यात आल्याचाही दावा आहे..पगार आणि कागदपत्रांचा अॅक्सेसही बंद?काही कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीचे अधिकृत अकाउंट बंद झाल्यामुळे त्यांना पगाराच्या स्लिप्स आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रं डाउनलोड करता आली नाहीत. कंपनीची उपकरणं परत केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे फुल अँड फायनल सेटलमेंट केले जातील, असं कथित टर्मिनेशन पत्राच्या मेलमध्ये असल्याच सांगितलं जात आहे..काय आहे Innodata कंपनी?Innodata ही अमेरिकेतील डेटा इंजिनिअरिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेवा पुरवणारी कंपनी आहे. तिचं मुख्यालय न्यू जर्सीतील रिजफिल्ड पार्क येथे आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार Google, Microsoft, Amazon, Apple, Sony, Hewlett-Packard, Snowflake, Boeing आणि Deloitte यांसारख्या कंपन्यांशी तिचा व्यवसाय जोडलेला आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी कंपनीत जगभरात एकूण 10,107 कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली होती..US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.कंपनीकडून अधिकृत उत्तर नाहीदरम्यान, भारतातील जवळपास 550 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केल्याच्या या दाव्यांवर कंपनीकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे कर्मचारी कपातीचा नेमका आकडा आणि निर्णयामागील कारण याबाबत कंपनीची अधिकृत भूमिका समोर येणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.