Personal Finance

Innodata Layoff News: लंच ब्रेकनंतर परतले अन् नोकरीच गेली! 550 भारतीय कर्मचाऱ्यांची कंपनीतून कपात? नेमकं काय झालं?

Innodata Layoff News: अमेरिकन AI कंपनी Innodata मध्ये 26 ऑक्टोबरला भारतातील जवळपास 550 कर्मचाऱ्यांची कपात झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. लंच ब्रेकनंतर कर्मचाऱ्यांचे लॅपटॉप आणि ऑफिस अ‍ॅक्सेस बंद झाल्याचं सांगितलं जात असून, या प्रकरणात नेमकं काय घडलं?
Innodata Layoff News: 550 Indian Employees Reportedly Fired After Lunch Break; What Happened?

Innodata Layoff News: 550 Indian Employees Reportedly Fired After Lunch Break; What Happened?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sudden Job Cuts Reportedly Hit 550 Indian Employees: अमेरिकन डेटा इंजिनिअरिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील कंपनी Innodata मध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात कामरचरी कपात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 26 ऑक्टोबरला या कंपनीतून भारतातील जवळपास 550 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आल्याचा दावा सोशल मीडियावरील एका पोस्टमधून केला गेला आहे.

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