D-Mart Theft : वाढत्या चोरीमुळे DMart झाले अलर्ट, चोरांना पकडण्यासाठी वापरली ही स्पेशल आयडिया, बनवले कडक नियम

डिमार्टमध्ये सध्या चोरीच्या घटना खूप वाढल्या आहेत. सर्व सामान एका छताखाली उपलब्ध असून ग्राहक स्वतः सामान निवडू शकतो. यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे असले तरीही डिमार्टमध्ये लहान-मोठ्या वस्तू चोरी होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. यामुळे डिमार्ट व्यवस्थापनाची डोकेदुखीही वाढली आहे. पण आता डिमार्टमध्ये एक माहिती फलक लावण्यात आले आहे, ज्यामुळे तुम्हाला थेट कायदेशीर कारवाईची माहिती मिळू शकते..रोज ५ ते १० हजारांचा फटकाडिमार्टमध्ये चॉकलेट्स, स्नॅक्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स आणि लहान इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स चोरीला जातात. ग्राहक आधी सामान घेतल्यानंतर कपड्यांच्या सेक्शनमध्ये जातात. ट्रायलरुममध्ये गेले की चॉकलेट खाल्ले जाते किंवा वस्तूंवरून बारकोड काढून खिश्यात लपवले जातात.डीमार्टला यामुळे रोज ५ ते १० हजारांचा फटका बसतो. कॅमेरे असूनही ग्राहकांची संख्या पाहता चोर पकडणे सोपे नसते. पण आता ग्राहकांना जागरूक करणे, कायदेशीर कारवाईची माहिती देणे आणि कठोर दंड लावणे हे उपाय डिमार्टने केले आहेत..Dmart मधून बाहेर पडताना बिल का तपासलं जातं? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण!.जर तुम्ही चोरी करताना पकडले गेलात, तर सुरक्षा रक्षक तुम्हाला थांबवू शकतात. स्टोअर मॅनेजरकडे नेल्यानंतर तुम्हाला पोलिसांच्या ताब्यात देऊ शकतात. भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) चोरीसाठी दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, जी गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार ठरवली जाते..चोरी केल्यास काय कायदेशीर कारवाई होऊ शकते?भारतात चोरी करणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार गंभीर गुन्हा आहे. चोरी करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. चोरीचा गुन्हा हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे, म्हणजे पोलीस या प्रकरणी एफआयआर दाखल करू शकतात आणि आरोपीला जामीन मिळवणे कठीण होते..चोरीसाठी शिक्षाकलम ३०३ नुसार, चोरी केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पुन्हा गुन्हेगारांना एक ते पाच वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि दंडही होऊ शकतो. ५,००० पेक्षा कमी किमतीची मालमत्ता चोरी करणाऱ्या गुन्हेगारांनी मालमत्ता परत केल्यास कारावासाऐवजी सामुदायिक सेवेची शिक्षा लागू होऊ शकते..ही उदाहरणे कलम ३०३ च्या व्यावहारिक वापराचे स्पष्टीकरण देतात. चोरीच्या व्याख्येत हेतू, ताबा आणि संमती यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. ही तरतूद केवळ दुर्भावनापूर्ण हेतूने केलेल्या कृतींना गुन्हेगार ठरवत नाही तर चांगल्या श्रद्धेने किंवा संमतीने केलेल्या कृतींना संरक्षण देते. हे सुनिश्चित करते की भारतीय दंड संहिता, २०२३ न्यायाकडे संतुलित दृष्टिकोन ठेवते..