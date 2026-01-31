Personal Finance

Union Budget: फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय धोरण अन्... केंद्रीय अर्थसंकल्पातील कठीण आर्थिक शब्दांचे सोपे अर्थ बजेट आधीच समजून घ्या...

Union Budget Simple Explanation: १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ देशाची आर्थिक दिशा ठरवणार नाही तर सामान्य लोकांच्या अपेक्षा देखील पूर्ण करेल.
union budget words

union budget words

esakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ देशाची आर्थिक दिशा ठरवणार नाही तर सामान्य लोकांच्या आकांक्षांनाही स्पर्श करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा केवळ देशच नाही तर जग भारताच्या धोरणांवर लक्ष ठेवेल. अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा देशावर परिणाम होतो. प्रत्येक क्षेत्राच्या केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा असतात. कधीकधी त्याची गुंतागुंतीची भाषा लोकांना गोंधळात टाकते आणि ते अर्थसंकल्प योग्यरित्या समजू शकत नाहीत. म्हणूनच, अर्थसंकल्प खरोखर समजून घेण्यासाठी, त्याच्याशी संबंधित संज्ञा आणि अर्थ जाणून घेणे आवश्यक बनते.

Loading content, please wait...
Budget
nirmala sitharaman
Budget Expert Opinions
Budget Experts Opinion

Related Stories

No stories found.