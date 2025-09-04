Sin Goods In GST: जीएसटी कमी झाला, पण या 'सिन गुड्स' कोणत्या आहेत? ज्या खरेदी करणे होणार महाग

सिन गुड्सवर आता थेट 40% जीएसटी लागू होणार असून हा नवा कर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. सिगारेट, पान मसाला, गुटखा, बीडी, तंबाखू उत्पादने आणि कार्बोनेटेड पेये महागणार आहेत. सरकारचं म्हणणं आहे की हा निर्णय जनहितासाठी घेतला असून या वस्तूंचा वापर कमी करणे हाच उद्देश आहे..Sin Goods In GST: जीएसटी परिषदेनं (GST Council) नव्या जीएसटी अंतर्गत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आरोग्यास अपायकारक आणि ऐषारामी (luxury) मानल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आता थेट 40 टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे. याआधी या वस्तूंवर 28% जीएसटी आणि त्यावर अतिरिक्त सेस लागू होता. नवी कररचना 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे..कोणत्या वस्तूंवर लागू होणार हा कर?या नव्या करांतर्गत सिगारेट, सिगार, गुटखा, बीडी, जर्दा, पान मसाला, सुगंधी तंबाखू, फ्लेवर्ड आणि कार्बोनेटेड पेये यांचा समावेश आहे. जगभरातील बहुतांश देशांत या प्रकारच्या वस्तूंवर जास्त कर लावला जातो, जेणेकरून त्याचा वापर कमी व्हावा. त्यामुळेच याला ‘सिन टॅक्स’ असंही म्हटलं जातं..सरकारचं म्हणणं काय?सरकारच्या मते, हा नवा करदर जनहितासाठी आणण्यात आला आहे. या वस्तूंचा अतिरेकी वापर केवळ वैयक्तिक आरोग्यासच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी घातक आहे. कर वाढवून लोकांना या सवयींपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे..IPL to Pay GST: आयपीएलवर लागणार 40 टक्के GST; चाहते आणि आयोजक चिंतेत, तिकिटांच्या किमती किती वाढणार?.दारूवर परिणाम होणार का?सरकारने स्पष्ट केलं की, दारूवर हा नवा कर लागू होणार नाही. पूर्वीप्रमाणेच दारू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहील आणि त्यावर राज्य सरकारचाच उत्पादन शुल्क (excise duty) लागू असेल..कंपन्यांवर काय परिणाम होणार?विशेषज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा तंबाखू आणि पेय पदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर संमिश्र परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, आयटीसी लिमिटेड (ITC Limited) जी भारतातील सर्वात मोठी सिगारेट उत्पादक कंपनी आहे आणि आपल्या 80% नफ्याचा भाग सिगारेट विक्रीतून कमावते, तिला काही प्रमाणात जोखीम पत्करावी लागू शकते. .GST on Gold: सोन्या-चांदीवर किती GST लागणार? ग्राहकांना फायदा होणार का? .FAQs प्र. 1: 40% जीएसटी कधीपासून लागू होणार?उ: 22 सप्टेंबर 2025 पासून हा करदर लागू होईल.प्र. 2: कोणत्या वस्तूंवर हा नवा कर लागू होईल?उ: सिगारेट, गुटखा, बीडी, पान मसाला, जर्दा, सुगंधी तंबाखू, फ्लेवर्ड आणि कार्बोनेटेड पेये.प्र. 3: दारूवर याचा परिणाम होणार का?उ: नाही, दारू जीएसटीच्या कक्षेबाहेरच राहील आणि त्यावर राज्य सरकारांचा उत्पाद शुल्क लागू राहील.प्र. 4: कंपन्यांवर काय परिणाम होणार?उ: तंबाखू आणि पेय उत्पादक कंपन्यांवर काही प्रमाणात दबाव येईल, परंतु कर धोरण स्पष्ट झाल्याने व्यापारी अनिश्चितता कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.