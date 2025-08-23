Shivaji Maharaj : शिवाजी महाराजांच्या काळात पुण्याचा महसूल किती होता? इतिहासाचा उलगडा

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मराठ्यांच्या स्वराज्याची स्थापना करताना केवळ लष्करी सामर्थ्यावरच नव्हे, तर सुव्यवस्थित प्रशासन आणि आर्थिक नियोजनावर भर दिला. स्वराज्याच्या आर्थिक यशाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पुण्यासारख्या प्रमुख महालांचा महसूल. सभासद बखरीनुसार, शिवाजी महाराजांनी आपल्या शेवटच्या काळात विश्वासू अधिकार्यांना बोलावून स्वराज्याच्या कारभाराची दिशा स्पष्ट केली होती. यामध्ये त्यांनी पुण्याच्या महालांचे विशेष महत्त्व अधोरेखित केले. महाराज म्हणाले, “माझ्या राज्यात पुण्याचे महाल आणि चाळीस हजार होणाची महत्त्वाची भूमिका होती.” यावरून पुण्याचा आर्थिकदृष्ट्या असलेला प्रभाव स्पष्ट होतो..स्वराज्याचा भौगोलिक विस्तारशिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची भौगोलिक सीमा अत्यंत विस्तृत आणि सुनियोजित पद्धतीने ठरवली होती. रामचंद्रपंत अमात्य यांनी नमूद केल्यानुसार, “अहिवंतापासून चंजी कावेरीपर्यंत निष्कंटक राज्याची स्थापना” झाली होती. स्वराज्याच्या सीमा उत्तरेला बागलाणपासून दक्षिणेला नाशिक, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरपर्यंत पसरल्या होत्या. याशिवाय, कर्नाटकातील बेळगाव, कोप्पल, बल्लारी, चितुर, अकोट, वेलोर आणि जिंजीसारखे भागही स्वराज्याच्या ताब्यात होते. कारवारपर्यंतचा प्रदेश स्वराज्याच्या मर्यादेत येत होता, ज्यामुळे स्वराज्याचा आर्थिक आणि सामरिक प्रभाव वाढला..Shivaji Maharaj : शिवाजी महाराजांच्या काळात कॉफी खरंच होती का? डच पाहुण्यांना नेमका कसा केला होता पाहुणचार?.पुण्याचा महसूल आणि आर्थिक योगदानस्वराज्यातील १४ सुभ्यांपैकी पुणे हे एक प्रमुख केंद्र होते. सभासद बखरीनुसार, स्वराज्याच्या एकूण उत्पन्नाची रक्कम १,३२,६६,६३५ रुपये इतकी होती. यामध्ये पुण्याच्या महालांचा वाटा लक्षणीय होता. पुणे हे केवळ प्रशासकीय केंद्र नव्हते, तर आर्थिकदृष्ट्याही स्वराज्याचा कणा होते. या महसूलाद्वारे स्वराज्याच्या लष्करी, प्रशासकीय आणि सामाजिक गरजा भागवल्या जात होत्या. शिवरायांनी प्रत्येक सुभ्याच्या उत्पन्नाचे काटेकोर नियोजन केले होते, ज्यामुळे स्वराज्याची आर्थिक स्थिरता टिकून राहिली..शिवरायांचे प्रशासकीय धोरणशिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची प्रशासन व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम बनवली होती. त्यांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना केली, ज्यामुळे मुलकी, लष्करी आणि न्यायविषयक कारभारावर केंद्रीत नियंत्रण ठेवले गेले. राजा हा सर्वश्रेष्ठ होता, परंतु त्यांनी अधिकार्यांना योग्य जबाबदारी देऊन प्रशासनाला गतिमान बनवले. या धोरणामुळे स्वराज्याचा विकास आणि सुरक्षितता सुनिश्चित झाली. शिवरायांनी प्रत्येक सुभ्याच्या प्रशासनावर बारकाईने लक्ष ठेवले आणि करसंकलन, सुरक्षा आणि विकास यांचा समतोल साधला..शिवरायांचा वारसाशिवाजी महाराजांचे आर्थिक आणि प्रशासकीय धोरण आजही प्रेरणादायी आहे. पुण्यासारख्या केंद्रांमधून मिळणारा महसूल आणि त्याचे सुयोग्य नियोजन यामुळे स्वराज्याला स्थिरता प्राप्त झाली. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि काटेकोर कारभारामुळे मराठा साम्राज्य केवळ लष्करी सामर्थ्यावरच नव्हे, तर आर्थिक आणि प्रशासकीय पायावरही उभे राहिले. आजही शिवरायांचा हा वारसा इतिहासप्रेमींसाठी अभ्यासाचा आणि प्रेरणेचा विषय आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या स्थापनेसाठी केवळ शस्त्रांचाच उपयोग केला नाही, तर आर्थिक आणि प्रशासकीय धोरणांचा पायाही भक्कम केला. पुण्यासारख्या केंद्रांमधून मिळणारा महसूल हा स्वराज्याच्या यशाचा एक महत्त्वाचा आधार होता. त्यांच्या या योगदानामुळे मराठा साम्राज्याचा पाया मजबूत झाला आणि स्वराज्याची कीर्ती अजरामर झाली..Shivaji Maharaj: पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती अन् शिवरायांचं बंधन! ; मावळे मोहिमेवर जाण्याआधी घेत असत बाप्पाचं दर्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.