सारखेनंतर आता ताटातली पोळीही महाग; एका महिन्यात गव्हाच्या दरात तब्बल २०० रुपयांची वाढ

गव्हाच्या दरात गेल्या काही दिवसांत चांगलीच वाढ झाली आहे. देशातील काही बाजार समित्यांमध्ये महिनाभरात गव्हाचे भाव क्विंटलमागे सुमारे २०० रुपयांनी वाढले असून, काही ठिकाणी दर २,८५० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. गव्हाच्या पिठाचे दरही ३४ ते ३५ रुपये किलोच्या आसपास आहेत. विशेष म्हणजे यंदा देशात विक्रमी गहू उत्पादन झाले असतानाही दर वाढत आहेत असल्याने विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. .सध्या गव्हाच्या दरवाढीमागे निर्यात सुरू होणे, बाजारातील कमी आवक आणि आगामी रब्बी हंगामातील किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढण्याची शक्यता ही प्रमुख कारणं आहेत. सरकारने २४ ऑगस्टला जवळपास चार वर्षांनंतर गहू आणि गव्हापासून तयार होणाऱ्या आटा, मैदा, सूजी यांची निर्यात खुली केली..पेट्रोलपेक्षाही महाग कोथिंबीर! दर ऐकून ग्राहकांच्या भुवया उंचावल्या; दर पोहोचला ४०० रुपये किलो.दुसरीकडे, MSP वाढण्याच्या अपेक्षेने शेतकरी आणि व्यापारी साठा लगेच विकण्याऐवजी थांबवून ठेवत आहेत. सप्टेंबरमध्ये गव्हाची आवकही तुलनेने कमी असते. त्यामुळे देशात गव्हाची कमतरता नसली तरी बाजारात विक्रीसाठी येणारा माल कमी झाल्याने दरावर परिणाम होतो आहे. यासोबतच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक गहू बाजारातही अनिश्चितता आहे. भारतातून निर्यात सुरू असताना आंतरराष्ट्रीय दर वाढले, तर देशांतर्गत बाजारावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो..पुढची खरी चिंता ‘एल निनो’ची आहे. प्रशांत महासागरातील समुद्राचे पाणी नेहमीपेक्षा जास्त तापल्याने जगभरातील हवामानाच्या पद्धतीत बदल होऊ शकतात. त्याचा परिणाम भारतातील रब्बी पिकांवरही होण्याची शक्यता आहे.गव्हासाठी विशेषतः फेब्रुवारी-मार्चमधील तापमान महत्त्वाचं असतं. या काळात पीक दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असतं..Sugar Price: तुमच्या घरातील साखरेचा भाव कसा ठरतो? अचानक दरवाढीची 5 मोठी कारणं; पुढच्या काळात आणखी वाढणार?.तापमान अचानक वाढल्यास ‘टर्मिनल हीट स्ट्रेस’ निर्माण होऊन दाण्याचं वजन आणि उत्पादन घटू शकतं. २०२५-२६ पीक वर्षात देशात सुमारे १२०.६५ दशलक्ष टन गव्हाचं विक्रमी उत्पादन झालं आहे. त्यामुळे लगेच मोठी टंचाई निर्माण होईल, असं म्हणणं घाईचं ठरेल. मात्र पुढील रब्बी हंगामात हवामान बिघडलं आणि उत्पादन घटलं, तर परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.