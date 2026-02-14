EPFO Pension: खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कधी मिळते? जाणून घ्या EPS चे नियम आणि पात्रतेचे वय

Private Sector Pension: खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनची सुविधा EPFO च्या EPS (Employees’ Pension Scheme) अंतर्गत दिली जाते. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात होणाऱ्या PF रकमेपैकी काही हिस्सा EPF मध्ये जमा होतो, तर नियोक्त्याकडून म्हणजेच ज्याच्याकडे तुम्ही काम करता त्या कंपनीकडून येणाऱ्या योगदानातील एक भाग EPS खात्यात जमा केला जातो. याच निधीतून निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन दिली जाते..PF प्रमाणे EPS शिल्लक पासबुकमध्ये दिसत नाही किंवा त्यावर व्याज मिळत नाही. पेन्शनची रक्कम ही ठराविक नियम, सेवा कालावधी आणि वेतन मर्यादेवर आधारित सूत्रानुसार ठरते. बाजारातील परताव्याचा त्यावर परिणाम होत नाही. गेल्या काही वर्षांत EPFO च्या अधिसूचना, वेतन मर्यादेतील बदल आणि न्यायालयीन निर्णयांमुळे ही योजना अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. त्यामुळे अनेक सदस्यांना नेमकी किती पेन्शन मिळेल हे समजणे कठीण जाते..Gold Rate Today : चार दिवसांच्या घसरणीनंतर सोनं महागलं! चांदी मात्र आणखी स्वस्त; जाणून घ्या आजचा भाव.किती वयानंतर पेन्शन मिळते?EPS अंतर्गत आजीवन मासिक पेन्शन मिळवण्यासाठी दोन मुख्य अटी आहेत - किमान 10 वर्षांची सेवा पूर्ण असावीवय किमान 58 वर्षे पूर्ण असावेया प्रक्रियेत पेंशनबल सर्व्हिस चा विचार केला जातो. यात “पेंशनबल सर्व्हिस” म्हणजे तुमच्या नोकरीदरम्यान EPS मध्ये ज्या वर्षांपर्यंत योगदान जमा झाले आहे ती एकूण वर्षे. जर तुम्ही नोकरी बदलली तरी PF ट्रान्सफर केला असेल (काढून घेतला नसेल) तर ती वर्षे जोडली जातात..EPS साठी पैसे कसे जमा होतात?नियोक्त्याच्या योगदानातून 8.33% रक्कम EPS मध्ये जमा होते.उरलेली रक्कम EPF खात्यात जाते.EPS मध्ये पगाराच्या ठराविक मर्यादेनुसारच पैसे जमा होतात. त्यामुळे तुमचा पगार जास्त असला तरी पेन्शनला मात्र मर्यादा असते..लवकर किंवा उशिरा पेन्शन घेण्याचा पर्याययात दोन पर्याय उपलब्ध आहेत - 50 वर्षांनंतर पेन्शन सुरू करता येते, मात्र ती ‘अर्ली पेन्शन’ समजली जाते आणि रक्कम कायमस्वरूपी कमी मिळते.58 वर्षांनंतर (कमाल 60 वर्षांपर्यंत) उशिरा पेन्शन घेतल्यास, थोडी जास्त रक्कम मिळू शकते..8th Pay Commission : 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना सुधारित पेन्शन मिळणार का? सरकारचं संसदेत स्पष्ट उत्तर.10 वर्ष पूर्ण होण्याआधी नोकरी सोडल्यास?जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी नोकरी सोडली, तर त्याला मासिक पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. त्याऐवजी EPFO कडून एकरकमी रक्कम दिली जाते. ही रक्कम तुमच्या सेवा वर्षांवर आणि पगारावर आधारित ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.