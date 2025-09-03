Mutual Fund: म्युच्युअल फंड विकण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

म्युच्युअल फंड खरेदी करणे आणि योग्य वेळी विकणे महत्त्वाचे आहे. भीतीपोटी किंवा चुकीच्या कारणाने विकल्यास नुकसान होऊ शकतं. सलग खराब परफॉर्मन्स किंवा जीवनातील मोठ्या बदलांमध्ये विक्री करणे योग्य ठरते..Why Selling Mutual Funds Matters: आज अनेक लोक म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतात. पण योग्य वेळी फंड विकणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतीय गुंतवणूकदार फंड खरेदीवर जास्त भर देतात. कोणता फंड चांगला आहे, कोणता फंड मॅनेजर उत्तम रिटर्न देतोय, किंवा कोणत्या कॅटेगरीमध्ये पैसा टाकावा याचा जास्त विचार करतात. मात्र विक्रीबाबत चर्चा कमीच होते. खरेदी करणे सोपे वाटते, पण विक्रीचा निर्णय मोठा असल्यासारखा वाटतो..चुकीच्या कारणांमुळे विक्री टाळाबाजार खाली आला म्हणून भीतीपोटी फंड विकणे ही चूक आहे. 2008 मध्ये सेन्सेक्स 21,000 वरून 8,000 पर्यंत घसरला होता. त्या वेळी अनेक गुंतवणूकदारांनी भीतीपोटी फंड विकले. पण ज्यांनी धीर धरला, त्यांचे पैसे पुढील पाच वर्षांत दुप्पट झाले..जुना फंड लगेच विकू नकाकधी कधी फंड काही काळ खराब परफॉर्मन्स देतो, पण त्यामुळं लगेच विकणे योग्य नाही. प्रत्येक फंडचे चढ-उतार असतात. अनेक गुंतवणूकदार मित्र सांगतात म्हणून नवे फंड घेतात आणि जुना फंड विकतात, हीसुद्धा चूकच आहे. अमेरिकन रिसर्च फर्म DALBAR च्या अभ्यासानुसार, गुंतवणूकदार चुकीच्या वेळेला विक्री करतात आणि त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष फंडपेक्षा 3-4% कमी परतावा मिळतो..Brahmin CEO in America: सुंदर पिचाईपासून सत्या नडेलापर्यंत; अमेरिकेतील टॉप 6 कंपन्या भारतीय ब्राह्मण चालवतात .फंड विकण्याची योग्य वेळलक्ष्यपूर्ती – मुलांच्या शिक्षणासाठी गुंतवलेली रक्कम वापरायची वेळ आली, तर विक्री योग्य.सलग खराब परफॉर्मन्स – फंडने अनेक वर्षं बेंचमार्क किंवा प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा वाईट कामगिरी केली, तर बदल करा.जीवनातील बदल – नोकरी जाणे, रिटायरमेंट अशा वेळी सुरक्षित पर्याय म्हणून विक्री करा.बाजार शिखरावर असताना – बाजार मोठ्या तेजीत असेल आणि बाजार घसरण्याची शक्यता वाटत असेल, तर थोडा प्रॉफिट बुक करावा..योग्य पद्धतीने विक्री कराफंड विकण्यापूर्वी त्याची तपासणी करा, फंड मॅनेजर बदलला आहे का, खर्च जास्त झाला आहे का, गुंतवणुकीची शैली बदलली आहे का. घाईगडबडीत विकू नका. नेहमी वित्तीय सल्लागारांचा सल्ला घ्या. म्युच्युअल फंड हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी असतात. योग्य वेळी विक्री केल्यास तुमची मेहनतीची कमाई सुरक्षित राहते..Mutual Funds Overlap: गुंतवणूक बुडण्याचा धोका! म्युच्युअल फंड ओव्हरलॅप म्हणजे नेमकं काय? .गेल्या वर्षभरात (जुलै 2024 ते जुलै 2025) म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री 64.96 लाख कोटींवरून 75.35 लाख कोटींवर गेली आहे. अशा वाढत्या बाजारात योग्य वेळी विक्री करणे अधिकच महत्त्वाचे ठरते..FAQsQ1. म्युच्युअल फंड कधी विकावा?- लक्ष्यपूर्ती झाली, सलग खराब परफॉर्मन्स असेल किंवा जीवनात बदल झाले तर.Q1. When should you sell a mutual fund?- When your goal is achieved, performance remains poor for years, or major life changes occur.Q2. बाजार कोसळला म्हणून फंड विकणे योग्य आहे का?- नाही, बाजारातील तात्पुरती घसरण ही विक्रीचे कारण नसावे.Q2. Should you sell a fund just because the market falls?- No, temporary market declines should not trigger panic selling.Q3. जुना फंड विकून नवा फंड घ्यावा का?- फक्त मित्रांच्या मागे किंवा उत्साहाने नवा फंड घेण्यासाठी जुना फंड विकणे चूक आहे.Q3. Should you sell an old fund to buy a new one?- No, selling just to chase a new fund is usually a mistake.Q4. विक्री करण्यापूर्वी काय तपासावे?- फंड मॅनेजर बदलला आहे का, खर्चात वाढ झाली तर, गुंतवणुकीची शैली बदललेली आहे का हे पाहावे.Q4. What should you check before selling?- Look for fund manager change, higher expenses, or shift in investment style.Q5. योग्य वेळी विक्री का महत्त्वाची आहे?- योग्य वेळी विक्री केल्यास नफा सुरक्षित राहतो आणि आर्थिक ध्येये पूर्ण होतात.Q5. Why is selling at the right time important?- Because it secures profits and helps achieve financial goals..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.