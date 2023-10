RBI: 1000 रुपयांची नोट पुन्हा चलनात येणार का? RBIनं केलं स्पष्ट

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 2000 रुपयांची नोट चलनातून काढून घेतल्यानंतर पुन्हा 1000 रुपयांची नोट चलनात येणार असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. पण खरंच रिझर्व्ह बँक ही नोट पुन्हा आणण्याचा विचार करत आहे का? याबाबत स्वतः बँकेच्या सुत्रांनी स्पष्ट केलं आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Will 1000 rupee note be in circulation again RBI made it clear)

प्रस्तावाबाबत स्पष्टीकरण

या वर्षाच्या सुरुवातीला आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केलं होतं की, 2000 रुपयांची नोट चलनातून काढून घेतल्यानंतर आता 1000 रुपयांची नोट पुन्हा चलनात येणार असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. पण अशा प्रकारे 1000 रुपयांची नोट पुन्हा आणण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

प्राथमिकदृष्ट्या 2000 ची नोट चलनात

गव्हर्नर यावेळी असंही म्हणाले होते, 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या करन्सीच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी प्राथमिकदृष्ट्या 2000 रुपयांची नोट चलनात आणण्यात आली होती. पण नंतर चलनात इतर नोटा बऱ्यापैकी आल्यानंतर २०१८-१९ मध्ये 2000 रुपयांच्या नोटेची छपाई बंद करण्यात आली होती.

आरबीआय कार्यालयात नोटा बदलून मिळणार

यानंतर आरबीआयनं एक परिपत्रक जाहीर करत ३० सप्टेंबरपर्यंत या नोटा बँकेत जमा करण्याचा अखेरची मुदत दिली होती. नंतर ७ ऑक्टोबरपर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली. यानंतर ८ ऑक्टोबरपासून ज्यांना नोट बदलायची आहे. त्यांना आरबीआयच्या १९ कार्यालयांमधून त्याबदल्यात पैसे अकाऊंटला जमा करण्यात येतील असं सांगण्यात आलं.