Investment Plans: महिलांना भविष्यात आर्थिक टेन्शन नको? मग या 7 ठिकाणी गुंतवणूक केली तर तयार होईल मोठा फंड

Best Investment For Women's: आजच्या काळात महिला नोकरी, व्यवसाय आणि घरगुती जबाबदाऱ्या अशा प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जाताना दिसतात. मात्र आर्थिकदृष्ट्या खऱ्या अर्थाने सक्षम होण्यासाठी केवळ कमाई पुरेशी नसते, तर योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. योग्य गुंतवणूक नियोजनामुळे महिलांना भविष्यात आर्थिक सुरक्षितता मिळू शकते आणि अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक समस्यांनाही सहजपणे सामोरे जाता येते..जर महिलांनी वेळेवर आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून गुंतवणूक सुरू केली, तर निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण, घर खरेदी किंवा आपत्कालीन निधी यांसारखी मोठी आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करणे सोपे होते. त्यामुळे महिलांनी गुंतवणुकीसाठी काही विश्वासार्ह पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. चला मग जाणून घेऊया महिलांसाठी उपयुक्त असे 7 दीर्घकालीन गुंतवणूक पर्याय..1. सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP)दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी SIP हा लोकप्रिय पर्याय मानला जातो. या पद्धतीत दर महिन्याला ठराविक रक्कम म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवली जाते. कंपाउंडिंगच्या शक्तीमुळे यात कालांतराने मोठा निधी तयार होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, दर महिन्याला 5 हजार रुपये SIP मध्ये गुंतवले आणि सरासरी 12 टक्के परतावा मिळाला, तर 20 वर्षांत ही रक्कम मोठ्या निधीत रूपांतरित होऊ शकते..2. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF)सुरक्षित गुंतवणूक शोधणाऱ्या महिलांसाठी PPF हा उत्तम पर्याय आहे. ही सरकार समर्थित योजना असून त्यात निश्चित परतावा मिळतो. यात -PPF ची मुदत 15 वर्षांची असतेकरसवलतीचाही लाभ मिळतो. दरवर्षी जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक बेस्ट पर्याय मनाला जातो. .3. नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS)निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी NPS उपयुक्त योजना आहे. या योजनेत गुंतवणूक केल्यास करसवलतीचा फायदा मिळतो. NPS मध्ये इक्विटी आणि डेट या दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीचा समावेश असल्यामुळे जोखीम आणि परतावा यामध्ये संतुलन राहते. ज्या महिलांना निवृत्तीनंतर आरामात आयुष्य जगायच आहे त्यांच्यासाठी हा चांगला पर्याय आहे. .4. सोन्यातील गुंतवणूकभारतात सोन्याला केवळ दागिना म्हणूनच नव्हे तर सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय म्हणूनही पाहिले जाते. आजकाल फिजिकल गोल्डऐवजी Gold ETF किंवा Sovereign Gold Bond (SGB) मध्ये गुंतवणूक करणे अधिक सोयीचे मानले जाते. यामुळे सोन्याच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीचा फायदा मिळतो आणि सुरक्षिततेची चिंता कमी होते..5. फिक्स्ड डिपॉझिट (FD)जोखीम टाळायची असल्यास फिक्स्ड डिपॉझिट हा सुरक्षित पर्याय आहे. बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये FD केल्यास निश्चित व्याजदराने परतावा मिळतो. जरी परतावा तुलनेने कमी असला तरी गुंतवणूक सुरक्षित राहते आणि पोर्टफोलिओला स्थिरता मिळते..6. रिअल इस्टेट गुंतवणूकदीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी मालमत्ता खरेदी करणेही फायदेशीर ठरू शकते. योग्य ठिकाणी प्रॉपर्टी घेतल्यास तिची किंमत कालांतराने वाढू शकते. याशिवाय भाड्याच्या स्वरूपात नियमित उत्पन्नही मिळू शकते..7. इक्विटी किंवा शेअर बाजारथोडी जोखीम घेण्याची तयारी असलेल्या महिलांसाठी शेअर बाजार हा चांगला गुंतवणूक पर्याय ठरू शकतो. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहिल्यास शेअर बाजारातून तुलनेने अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असते. मात्र गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजाराची योग्य माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.कोणत्याही कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यापूर्वी त्या कंपनीची आर्थिक स्थिती, कामगिरी आणि भविष्यातील वाढीची शक्यता यांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते. मजबूत आणि विश्वासार्ह कंपन्यांचे शेअर्स दीर्घकाळासाठी ठेवले, तर त्यातून चांगला फायदा मिळू शकतो..गुंतवणूक करताना या गोष्टी लक्षात ठेवागुंतवणूक सुरू करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांचे नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण किंवा घर खरेदी यांसारखी उद्दिष्टे लक्षात घेऊन गुंतवणूक पर्याय निवडावेत. तसेच सर्व पैसा एका ठिकाणी गुंतवण्याऐवजी वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक केल्यास जोखीम कमी होते आणि पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत बनतो.गुंतवणुकीत वेळ हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. जितक्या लवकर गुंतवणूक सुरू केली, तितका कंपाउंडिंगचा जास्त फायदा मिळतो. त्यामुळे करिअरच्या सुरुवातीपासून गुंतवणुकीची सवय लावल्यास भविष्यात आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होऊ शकते..