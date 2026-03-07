Women’s Day Finance Planning: महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी टर्म विमा आणि निवृत्ती नियोजन का आवश्यक?

लेखक - रुषभ गांधी, सदस्य, इन्शुरन्स अवेअरनेस कमिटी (IAC-Life) आणि पराज राजा, सदस्य, इन्शुरन्स अवेअरनेस कमिटी (IAC-Life)Financial Planning For Women: भारतामधील नोकरदार महिलांची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. 2017-18 मध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांचीएकूण लोकसंख्या 23.3 टक्के होती ती 2023-24 मध्ये 41.7 टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. अधिकाधिक महिला रोजगाराच्या क्षेत्रात प्रवेश करत असल्याने देशातील आर्थिक समावेशकतेमध्ये महत्त्वाचे बदल घडताना दिसत आहे. कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन हे एकेकाळी प्रामुख्याने पुरुषांची जबाबदारी असे. मात्र बदलत्या काळात आता महिलांचा यात सक्रिय आणि सजग सहभाग वाढताना दिसतो. निरीक्षकांच्या मते, घरगुती आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढत असून विमा उत्पादने खरेदी करण्याच्या निर्णयातही त्या अधिक सक्रिय होत आहेत..गेल्या दशकात वाढलेला कामगार सहभाग, उद्योजकतेला मिळालेली गती आणि आर्थिक साक्षरतेत झालेली सुधारणा यामुळे महिलांना त्यांच्या भविष्यावर तसेच आर्थिक बाबींवर अधिक नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' आणि 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' यांसारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांमुळे विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांतील महिलांमध्ये बँकिंग सेवा आणि आर्थिक जागरूकता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, ज्यामुळे या बदलाला बळ मिळाले आहे..घरगुती विचारसरणीत होत असलेल्या या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांनी स्वतःच्या आर्थिक नियोजन आणि आर्थिक योगदानाच्या संरक्षणाचा प्राधान्याने विचार करणे क्रमप्राप्त बनले आहे. त्यांच्या आर्थिक धोरणात जोखीम व्यवस्थापन(रिस्क मॅनेजमेंट), भविष्यासाठी उत्पन्नाची हमी आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य (लॉन्ग टर्म फायनान्सिअल स्टेबिलिटी) या बाबींचा समावेश असणे गरजेचे आहे. या तिन्ही स्तंभांवर आधारित आर्थिक नियोजन हे महिला वर्गासाठी महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठीच महिलांनी टर्म विमा आणि निवृत्ती नियोजनाच्या उपाययोजना अधिक प्रमाणात स्वीकारणे आवश्यक आहे..महिलांसाठी आर्थिक सुरक्षा आणि टर्म विमामहिलांमध्ये आता टर्म इन्शुरन्सचे महत्त्व अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. आज अनेक महिला घराच्या उत्पन्नात मोठे योगदान देत आहेत, त्यामुळे अचानक उत्पन्न बंद झाल्यास कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी योग्य संरक्षण असणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.एकट्या काम करणाऱ्या महिला, कुटुंबातील मुख्य कमाई करणाऱ्या महिला किंवा पती-पत्नी दोघेही कमावणाऱ्या कुटुंबातील महिला अशा सर्वांनाच आर्थिक सुरक्षेसाठी टर्म इन्शुरन्ससारख्या सुरक्षा कवचाचे महत्त्व अधिक जाणवू लागले आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये दोघांचेही उत्पन्न असते आणि महिलेचे उत्पन्नही पुरुषाइतकेच असते, अशा परिस्थितीत ही गरज अधिक ठळकपणे समोर येते.जर योग्य विमा संरक्षण नसेल, तर अशा कुटुंबांची आर्थिक स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे कोणतीही अनपेक्षित घटना घडल्यास कुटुंबाची आर्थिक रचना अबाधित राहावी यासाठी टर्म इन्शुरन्स अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे आजच्या काळात महिलांसाठी टर्म इन्शुरन्स केवळ उपयुक्तच नाही, तर अपरिहार्य मानला जात ठरतो..निवृत्ती नियोजनातून दीर्घायुष्याच्या जोखमीचे व्यवस्थापनसरासरी पाहता, भारतीय महिला पुरुषांच्या तुलनेत सुमारे चार वर्षे अधिक आयुष्य जगतात. त्यामुळे स्वतःची जीवनशैली आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना दीर्घकालीन व सक्षम बचत नियोजनाची अधिक गरज भासते. याशिवाय, कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळताना अनेक महिलांच्या करिअरमध्ये खंड पडण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत काही महिलांचे उत्पन्न तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी थांबू शकते. या करिअरमधील खंडाचा परिणाम त्यांच्या एकूण बचतीवर आणि निवृत्ती निधीवर होऊ शकतो.कमी कालावधीसाठी कमाई आणि तुलनेने अधिक आयुष्यमान या दोन गोष्टींमुळे महिलांसमोर एक वेगळे आर्थिक आव्हान उभे राहते. म्हणजेच, स्वतःच्या बचतीपेक्षा अधिक काळ जगण्याचा धोका. अशा परिस्थितीत आर्थिक असुरक्षिततेची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे. जर योग्य निवृत्ती नियोजन केले नाही, तर दीर्घायुष्य आणि उत्पन्नातील तफावत याचा महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. केवळ जोडीदार, कुटुंबीय किंवा वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर अवलंबून राहणे हा आजच्या काळात दीर्घकालीन व शाश्वत पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे सातत्याने उत्पन्न देणारा स्वतंत्र निवृत्ती बचत निधी तयार करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.तसेच, निवृत्तीला केवळ जबाबदाऱ्या कमी होण्याचा टप्पा म्हणून पाहण्याची पारंपरिक संकल्पना आता बदलत आहे. आजच्या काळात निवृत्ती म्हणजे नवीन अनुभव घेण्याचे स्वातंत्र्य, आवडी-निवडी जोपासण्याची संधी आणि आर्थिक ताणाशिवाय आयुष्याचा आनंद घेण्याचा काळ असावा. यासाठी अॅन्युइटी आणि हमीदार उत्पन्न योजना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. या योजनांमधून नियमित उत्पन्न मिळते, ज्यामुळे प्रवास, छंद जोपासणे किंवा अगदी नवीन उपक्रम सुरू करण्याची संधीही मिळू शकते..परंपरेने महिलांना निवृत्ती नियोजनाच्या चर्चेतून अनेकदा दूर ठेवले जात असे. मात्र आज अधिकाधिक महिला घरगुती उत्पन्नात सक्रिय योगदान देत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक सुरक्षा ही काळाची गरज बनली आहे. विमा कंपन्या आणि उद्योग क्षेत्रातील संस्थांनी राबवलेल्या जनजागृती मोहिमा आणि उपक्रमांनीही महिलांना त्यांच्या आर्थिक कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे..संरक्षणापासून सशक्तीकरणापर्यंतचा हा प्रवास महिलांनी यशस्वीपणे पार केला आहे. त्या आता केवळ लाभार्थी राहिलेल्या नाहीत; तर घरगुती आर्थिक नियोजनाच्या त्या प्रमुख घटक बनल्या आहेत. जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत अधिक समावेशक आर्थिक व्यवस्थेकडे वाटचाल करतोय ही आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यामुळेच महिलांनी केवळ अधिक काळ जगणेच महत्वाचे नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित, स्वतंत्र आणि समाधानकारक जीवन जगणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 