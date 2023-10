Narayana Murthy: इन्फोसिसचे सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ती म्हणाले की, भारतातील तरुणांना जास्त तास काम करण्याची गरज आहे. मूर्ती म्हणाले की, 'आमच्या तरुणांनी पाश्चात्य देशांकडून वाईट सवयी शिकल्या आहेत आणि त्यामुळे देशाचे नुकसान होत आहे'. टीव्ही मोहनदास पै यांच्या पॉडकास्ट 'द रेकॉर्ड'मध्ये त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या.

एनआर नारायण मूर्ती म्हणाले की, 'कामाच्या उत्पादकतेच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. जोपर्यंत आपण आपली कामाची उत्पादकता वाढवत नाही, सरकारमधील भ्रष्टाचार कमी करत नाही, नोकरशाहीतील निर्णयांना होणारा विलंब कमी करत नाही, तोपर्यंत आपण दुसऱ्या देशांशी स्पर्धा करू शकत नाही.

ते पुढे म्हणाले की, 'म्हणून माझे आवाहन आहे की, तरुणांनी हा माझा देश आहे, असे म्हणावे. आठवड्यातून 70 तास काम करावे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी आणि जपानमध्ये लोकांनी हेच केले. तेथील प्रत्येक नागरिकाने काही वर्षे अतिरिक्त तास काम केले.

तरुणच देश घडवू शकतात

नारायण मूर्ती म्हणाले की, 'प्रत्येक सरकार तितकेच चांगले असते जेवढी लोकांची संस्कृती असते. खूप कष्टाळू लोकांसाठी आपल्याला आपली संस्कृती बदलावी लागेल आणि हा बदल तरुणांकडूनच होईल. भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे तरुणच आपला देश घडवू शकतात.

सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण

नारायण मूर्ती यांच्या 70 तास काम करण्याच्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर युजर्समध्ये वाद सुरू झाला आहे. एका युजरने कमेंट केली, 'आठवड्यातील 70 तास काम करण्याबद्दल पूर्णपणे असहमत! 70 तास काम केल्यानंतर आम्ही सर्वोत्तम देश होऊ, पण कोणत्या किंमतीवर?

आठवड्यातून 70 तास काम केल्यानंतर ती व्यक्ती काय साध्य करेल? चांगले आरोग्य? छान कुटुंब? चांगला साथीदार? आनंद? जर ती व्यक्ती आठवड्यातून 70 तास काम करून यश मिळवण्याचे ध्येय ठेवत असेल, तर त्या व्यक्तीने यशाची व्याख्या कशी करावी असे मला वाटते?'

Youth Should Work 70 Hours a Week Narayana Murthy's Statement Gets Slammed on Social Media