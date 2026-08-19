Zepto चा ग्राहकांना धक्का! 149 चा गेम ओव्हर; Free Delivery साठी आता मोठी ऑर्डर करावी लागणार

Zepto Update: Zepto वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी Zepto ने फ्री डिलिव्हरीसाठी लागणाऱ्या मिनिमम ऑर्डर वॅल्यू आता वाढविली आहे. 19 ऑगस्टच्या रिपोर्टनुसार, काही शहरांमध्ये आणि पिनकोडमध्ये ही मर्यादा 149 रुपायांवरून थेट 199 रुपये इतकी कारणयात आली आहे. या वाढीमुळे Zepto आता Blinkit आणि Instamartच्या मिनिमम ऑर्डर वॅल्यूच्या जवळ पोहोचले आहे..यात आणखी एक विशेष बाब म्हणजे ज्या वेळी एखाद्या परिसरात ऑर्डर्सची मागणी जास्त असते, अशा वेळी फ्री डिलिव्हरीसाठीची किमान ऑर्डर व्हॅल्यू तब्बल 299 पर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे आता ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात समान खरेदी कराव लागू शकते आणि यातून कंपनीची कमाई वाढेल. यापूर्वी Zepto ने काही ग्राहकांसाठी ही मर्यादा 99 रुपायांवरून 149 रुपये केली होती. आता पुन्हा त्यात वाढ करण्यात आली आहे..IPO News: पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल! Shiprocket अन् Behari Lal Engineering ची बंपर लिस्टिंग; कुणाला सर्वाधिक रिटर्न?.मीडिया रीपोर्टसनुसार, यामुळे कमी किमतीच्या वस्तू ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. तर या निर्णयामागे कंपनीचा ऑर्डरवरील खर्च नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equitiesच्या मते, या बदलामुळे Zepto च्या Net Order Value मध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे..इतर कंपन्यांना फायदाZepto च्या या निर्णयामुळे आता बाजारातील इतर कंपनीच्या स्पर्धकांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. करण Zepto चे ऑर्डर शुल्क आता जवळपास इतर कंपन्यांच्या मिनिमम ऑर्डर वॅल्यू इतके झाले आहे..Success Story: 1.5 लाखांची नोकरी सोडली; देशी कोंबड्यांच्या व्यवसायातून आता वर्षाला 36 लाखांचा नफा!.90 लाख ग्राहकभारतातील क्विक कॉमर्स कंपन्या रोज 90 लाख पेक्षा जास्त ऑर्डर डिलीवरी करतात. Datum Intelligenceच्या आकडेवारीनुसार, क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील ऑर्डर्सच्या बाबतीत Blinkit आघाडीवर आहे. Blinkitवर दररोज सुमारे 34 ते 36 लाख ऑर्डर्स येतात. त्यानंतर Zeptoवर 24 ते 26 लाख, तर Swiggy Instamartवर दररोज 13 ते 14.5 लाख ऑर्डर्स नोंदवल्या जातात.याशिवाय Flipkart Minutesला दररोज 10 लाखांहून अधिक ऑर्डर्स मिळतात. Amazon Nowचे दैनंदिन ऑर्डर्स 6 ते 7 लाख, तर BigBasketवर दररोज सुमारे 5 ते 6 लाख ऑर्डर्स येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.