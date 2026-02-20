PhonePe New Update: आता UPI पिन शिवाय पेमेंट! PhonePe चं नवं फीचर; काही सेकंदात होणार व्यवहार

PhonePe UPI New Update: डिजिटल पेमेंट अधिक जलद आणि सुरक्षित करण्यासाठी लोकप्रिय पेमेंट अॅप PhonePe ने भारतात एक नवीन फीचर सुरू केले आहे. आता युजर्सना UPI व्यवहार करताना प्रत्येक वेळी पिन टाकण्याची गरज नाही. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनच्या मदतीने फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी वापरून सहज पेमेंट करता येणार आहे. त्यामुळे व्यवहारांसाठी पेमेंट प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे..बायोमेट्रिकद्वारे युपीआय पेमेंट कसे कराल?या नव्या सुविधेमुळे युजर्सना त्यांच्या बँक खात्याला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनशी लिंक करता येते. सुरुवातीला एकदा UPI पिन आणि बायोमेट्रिक सेटअप करावा लागतो. त्यानंतर 5,000 रुपायांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी पिन ऐवजी फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी वापरून पेमेंट पूर्ण करता येते.PhonePe ने आणलेली ही पद्धत केवळ जलदचं नाही तर सुरक्षितही मानली जाते, कारण बायोमेट्रिक सिक्युरिटी व्यवहाराचे संरक्षण करते..Gold Rate Today: कालच्या मोठ्या वाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त! एक तोळा सोन्यासाठी आता किती पैसे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव.सेटअप करण्याची सोपी प्रक्रियाPhonePe मध्ये बायोमेट्रिक पेमेंट सुरू करण्यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा. यासाठी - अॅप उघडा आणि प्रोफाइल सेक्शनमध्ये जाManage Payments पर्याय निवडाBiometric Pay वर टॅप करासंबंधित बँक खात्यासाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुरू करासुरुवातीला पिन आणि बायोमेट्रिक दोन्हींचा वापर करावा लागेल. मात्र नंतर छोट्या व्यवहारांसाठी फक्त बायोमेट्रिक पुरेसा ठरेल..हे फीचर खास का?या फीचरमुळे वन-टच पेमेंटचा अनुभव मिळतो. घाईत किंवा गर्दीतही सहज व्यवहार करता येतात. तसेच ही सुविधा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ ऑफ इंडिया यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे UPI व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार आहे..Donald Trump Claim: भारत-पाक युद्ध मीच थांबवलं! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा; २००% टॅरिफची दाखवली भीती अन्....सध्या कोणाला मिळणार सुविधा?हे फीचर सध्या Android युजर्ससाठी उपलब्ध करण्यात आले असून iOS युजर्सना टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणार आहे. भविष्यात इतर UPI अॅप्समध्येही ही सुविधा सुरू होण्याची शक्यता आहे.या नव्या बदलामुळे लवकरच UPI पेमेंट करताना PIN टाकण्याची गरज कमी होईल आणि डिजिटल व्यवहार अधिक सोपे व जलद होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.