Premium|Silver Investment Guide : चांदीच्या बाजारातील अस्थिरता; गुंतवणूकदारांनी काय विचार करावा?

आजच्या बदलत्या वातावरणात सोन्यानंतर सर्वाधिक चर्चेत असलेला धातू म्हणजे चांदी. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, औद्योगिक क्रांती आणि ऊर्जा संक्रमणामुळे चांदीचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे चांदीच्या भावातील चढ-उतार, तसेच मोठ्या देशांच्या धोरणांचा त्यावर होणारा परिणाम समजून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यावश्यक आहे.अनेक गुंतवणूकदारांचा असा समज असतो, की शेअर बाजारातील किंवा पेपर मार्केटमधील चांदीचा प्रत्यक्ष चांदीच्या भावाशी काहीही संबंध नसतो. फ्युचर्स, ऑप्शन्स किंवा ईटीएफमधील व्यवहार हे केवळ सट्ट्यावर आधारित असून, प्रत्यक्ष चांदीचा बाजार वेगळ्याच घटकांवर चालतो, असे अनेकदा म्हटले जाते. प्रत्यक्षात मात्र हे चित्र अर्धवट सत्य आहे. अल्पकालीन काळात या दोन्ही बाजारांमध्ये तफावत दिसून येऊ शकते; परंतु दीर्घकालीन पातळीवर प्रत्यक्ष चांदीचा बाजार आणि पेपर मार्केट हे एकमेकांशी जोडलेलेच असतात आणि त्यांचे मूलभूत घटक समान असतात..प्रत्यक्ष चांदीचा बाजारप्रत्यक्ष म्हणजेच फिजिकल चांदीचा बाजार हा मुख्यतः मागणी आणि पुरवठ्यावर आधारित असतो. भारतासारख्या देशात चांदीला सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व आहे. लग्नसराई, सण-उत्सव, दागिन्यांची खरेदी; तसेच सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून चांदीला सातत्याने मागणी असते. ग्रामीण भागात चांदीकडे अजूनही संपत्तीचे आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रतीक म्हणून पाहिले जाते. अनेक कुटुंबांमध्ये चांदी ही पिढ्यानपिढ्या जपली जाणारी संपत्ती मानली जाते, जी गरज पडल्यास सहज विक्रीयोग्य असल्यामुळे संकटाच्या काळात उपयोगी पडते. ही पारंपरिक मागणी चांदीच्या भावांना दीर्घकालीन आधार देत राहते. जागतिक स्तरावर चांदीचा औद्योगिक वापर झपाट्याने वाढत आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, वैद्यकीय उपकरणे, संरक्षण उद्योग आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. चांदीचे विद्युत आणि उष्णता वहनाचे गुणधर्म अत्यंत उत्कृष्ट असल्यामुळे अनेक उद्योगांमध्ये तिचा वापर सध्या तरी अपरिहार्य ठरतो. उत्पादन मर्यादित असताना औद्योगिक मागणी सातत्याने वाढत राहिल्यास दीर्घकालीन पातळीवर चांदीच्या भावाला नैसर्गिक आधार मिळतो, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.शेअर बाजारामधील चांदीयाच्या तुलनेत शेअर किंवा पेपर मार्केटमधील चांदी वेगळ्या स्वरूपात व्यवहारात येते. सिल्व्हर ईटीएफ, फ्युचर्स, ऑप्शन्स आणि चांदी खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर हे या बाजाराचे प्रमुख घटक आहेत. या बाजारातील किंमती प्रत्यक्ष मागणीपेक्षा जागतिक आर्थिक परिस्थिती, व्याजदरातील बदल, डॉलरची मजबुती किंवा कमजोरी, महागाईचा अंदाज, भू-राजकीय तणाव आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर अधिक अवलंबून असतात. त्यामुळेच शेअर बाजारात चांदीचे भाव अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर वाढतात किंवा घसरतात आणि अस्थिरता अधिक दिसून येते. याच कारणामुळे अनेक वेळा प्रत्यक्ष चांदीच्या बाजारातील भाव आणि शेअर बाजारातील भाव यामध्ये तात्कालिक फरक निर्माण होतो. मात्र हा फरक कायमस्वरूपी नसतो. दीर्घकालीन पातळीवर शेअर बाजारातील भाव प्रत्यक्ष चांदीच्या मागणी-पुरवठ्याकडेच झुकतात. त्यामुळे या दोन्ही बाजारांचा काहीही संबंध नाही, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही..चीनची भूमिकाया संपूर्ण चर्चेत चीनची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. चीन हा जगातील सर्वांत मोठा औद्योगिक उत्पादक देश असून, सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उद्योगांमध्ये त्याचे वर्चस्व आहे. परिणामी चांदीच्या जागतिक औद्योगिक मागणीत चीनचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर आहे. चीनमधील उत्पादन धोरण, तंत्रज्ञान किंवा व्यापार धोरणात झालेला कोणताही बदल जागतिक चांदी बाजारावर थेट परिणाम करतो. अलीकडच्या काळात चीनने चांदीबाबत अधिक धोरणात्मक भूमिका घेतलेली दिसून येते. देशांतर्गत औद्योगिक वापर वाढवणे, भविष्यातील गरजांसाठी धोरणात्मक साठवणूक करणे आणि कच्च्या मालाची निर्यात मर्यादित करणे, असा चीनचा कल आहे. चीनकडून चांदीची निर्यात कमी झाल्यास जागतिक बाजारात उपलब्ध पुरवठा घटतो आणि परिणामी चांदीच्या भावावर दबाव निर्माण होतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी स्थिर असतानाही चांदीचे भाव वाढताना दिसण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.भारतीय दृष्टिकोनभारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे आयात अवलंबित्व आणि चलन विनिमय दर. भारतात चांदीचे देशांतर्गत उत्पादन मर्यादित असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे जागतिक बाजारात चांदीचे भाव स्थिर असले, तरी रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास भारतीय बाजारात चांदी महाग होते. डॉलर मजबूत होत असताना आयात खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत भावावर दिसून येतो. चांदीतील गुंतवणूक करताना कररचना आणि नियमांचे पालन यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष चांदी, ईटीएफ किंवा इतर आर्थिक साधनांमधून केलेली गुंतवणूक यांवरील करप्रणाली वेगवेगळी असते. ‘होल्डिंग पीरियड’नुसार भांडवली लाभ आणि करभार बदलतो. अनेक वेळा केवळ भाववाढ पाहून गुंतवणूक केली जाते; मात्र करानंतर मिळणारा प्रत्यक्ष परतावा अपेक्षेपेक्षा कमी ठरू शकतो. त्यामुळे करपरिणामांचा विचार न करता केलेली गुंतवणूक दिशाभूल करणारी ठरू शकते..महागाई, जोखीम आणि दृष्टिकोनचांदीकडे अनेक वेळा महागाईपासून संरक्षण म्हणून पाहिले जाते. महागाई वाढत असताना आणि चलनाचे मूल्य घटत असताना प्रत्यक्ष मालमत्तांकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढतो. अशा काळात चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंना मागणी वाढते. मात्र, चांदी ही सोन्याच्या तुलनेत अधिक अस्थिर असल्यामुळे ती परिपूर्ण संरक्षण देईलच असे नाही. त्यामुळे चांदीचा वापर संपूर्ण संरक्षणासाठी न करता पोर्टफोलिओमध्ये संतुलन साधण्यासाठी करणे अधिक व्यवहार्य ठरते.भविष्यातील पर्याय?भविष्यात चांदीला पर्याय विकसित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनसह अनेक देश चांदीचा प्रति युनिट वापर कमी करण्यासाठी संशोधन करत आहेत. मात्र, सध्या तरी चांदीला पूर्णपणे पर्याय उपलब्ध नाही. औद्योगिक दर्जाचे पर्याय मर्यादित आहेत. म्हणूनच चांदीची मागणी अचानक घसरेल, असा निष्कर्ष वास्तववादी दृष्टिकोनातून घ्यावा लागणार नाही. गुंतवणूकदारांनी या पैलूचा विचार करून दीर्घकालीन दृष्टिकोनातूनच निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.चांदीशी संबंधित शेअरचांदीच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे चांदीशी संबंधित शेअर. यामध्ये प्रामुख्याने चांदीचे खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर, चांदी प्रक्रिया करणाऱ्या किंवा औद्योगिक वापरासाठी चांदीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांचे शेअर यांचा समावेश होतो. या शेअरचे भाव प्रत्यक्ष चांदीच्या भावाशी काही प्रमाणात जोडलेले असले तरी ते पूर्णपणे त्यावर अवलंबून नसतात. कंपनीचे उत्पादन खर्च, व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता, कर्जभार, खाणकामाचे भौगोलिक स्थान, त्या देशातील राजकीय व नियामक परिस्थिती तसेच शेअर बाजारातील एकूण वातावरण यांचा या शेअरवर मोठा प्रभाव असतो. अनेक वेळा प्रत्यक्ष चांदीचा भाव स्थिर असतानाही या कंपन्यांचे शेअर मोठ्या प्रमाणावर वधारतात किंवा घसरतात. याचे कारण म्हणजे शेअर बाजारातील अपेक्षा आणि भावनांचा प्रभाव. भविष्यात चांदीचा भाव वाढेल, अशी अपेक्षा असल्यास या कंपन्यांचे शेअर आधीच वाढू लागतात, तर नकारात्मक बातम्या, खर्चवाढ किंवा धोरणात्मक अडचणी आल्यास प्रत्यक्ष चांदीचा भाव स्थिर असतानाही शेअर घसरू शकतात. त्यामुळे चांदीशी संबंधित शेअर आणि प्रत्यक्ष चांदीचा भाव यांच्यात थेट आणि तत्काळ संबंध नसून, अप्रत्यक्ष आणि दीर्घकालीन संबंध असतो. गुंतवणूकदारांनी हे शेअर प्रत्यक्ष चांदीचा पर्याय न मानता स्वतंत्र जोखीम असलेली गुंतवणूक म्हणूनच पाहणे अधिक योग्य ठरेल..निष्कर्षएकूणच पाहता, चांदी ही केवळ मौल्यवान धातू नसून, आज ती औद्योगिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक साधन बनली आहे. प्रत्यक्ष चांदीचा बाजार, पेपर मार्केट, चांदीशी संबंधित शेअर, चीनचे धोरण, जागतिक पुरवठ्यातील मर्यादा, चलन विनिमय दर आणि औद्योगिक मागणी हे सर्व घटक एकत्रितपणे चांदीचा भाव ठरवतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अति उत्साह किंवा अति भीतीने निर्णय न घेता माहितीपूर्ण, अभ्यासपूर्ण आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून चांदीकडे पाहणे अधिक योग्य ठरेल. चांदीचा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला असला, तरी तो संपलेला नाही.गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या सूचनाचांदी ही अत्यंत अस्थिर गुंतवणूक असू शकते.अल्पकालीन सट्टेबाजी टाळावी.गुंतवणूक करताना विविधीकरण आवश्यक आहे.भावनिक किंवा अफवांवर आधारित निर्णय टाळावेत.दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवून गुंतवणूक करावी. 