Sakal Money

PM Kisan 22nd Installment Date: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! या दिवशी खात्यात येणार 2,000 रुपये; कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केली तारीख

PM Kisan 22nd Installment Date Out: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 22व्या हप्त्याबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा अपडेट दिला असून 22वा हप्ता कधी खात्यात जमा होणार याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.
PM Kisan 22nd Installment

PM Kisan 22nd Installment Date Announced: Farmers to Receive ₹2000 on this day 

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

PM KISAN 22nd Installment Date: गेल्या दोन महिन्यांपासून वाट पाहत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांना सरकारकडून पंतप्रधान किसान योजनेचा 22 वा हप्ता आता त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Farmer
PM Kisan Yojana
Farmer news
PM Kisan Samman Yojana
pm kisan

Related Stories

No stories found.