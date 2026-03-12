PM Kisan 22nd Installment Date: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! या दिवशी खात्यात येणार 2,000 रुपये; कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केली तारीख

PM KISAN 22nd Installment Date: गेल्या दोन महिन्यांपासून वाट पाहत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांना सरकारकडून पंतप्रधान किसान योजनेचा 22 वा हप्ता आता त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. .शेतकऱ्यांना 2000 रुपये कधी मिळतील?केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्या म्हणजेच 13 मार्च रोजी पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपये जमा केले जातील. शुक्रवारी, आसाम मधील गुवाहाटी येथून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरातील शेतकऱ्यांना योजनेचा 22 वा हप्ता जारी करतील..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव .9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा या 22व्या हप्त्याच्या माध्यमातून 18,640 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भारतातील 9.32 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित होईल. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यासारख्या गोष्टी खरेदी करण्यास आर्थिक मदत होईल..ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहनकृषिमंत्र्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शिवाय, त्यांनी त्यांचे बँक खाते त्यांच्या आधार कार्डशी देखील लिंक करावे. असे न केल्यास त्यांचे पैसे रोखले जाऊ शकतात. .4.37 लाख कोटी या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना तीन समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात, जे थेट DBT प्रणालीद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात. कृषि मंत्र्यांनी सांगितले की, ही योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने 4.09 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना हस्तांतरित केले आहे. आता 22व्या हप्त्यासह, या योजनेअंतर्गत वितरित केलेली एकूण रक्कम आता 4.37 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होईल. ज्यामुळे ही योजना जगातील शेतकऱ्यांसाठीची सर्वात मोठी आर्थिक सहाय्य योजना ठरेल. .Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?.पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अटीप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) चा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. यात -एका शेतकऱ्याकडे 2 हेक्टरपर्यंतच शेतीयोग्य जमीन असणे आवश्यक आहेत्याचे नाव जमिनीच्या नोंदींमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.आधार कार्डशी बँक खाते लिंक केलेले असणे अनिवार्य आहे.पीएम किसान पोर्टलवर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.प्रत्येक कुटुंबातील फक्त एक व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.