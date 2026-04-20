PM Kisan: 23वा हप्ता लवकरच! मात्र या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही 2,000 रुपये; कारण जाणून घ्या

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी राबविली जाणारी सरवट महत्त्वाची योजना म्हणजे पीएम किसान. या योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 3 हप्त्यामध्ये एकूण 6,000 रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. मागच्याच महिन्यात 13 मार्चला 22 वा हप्ता जमा झाला होता. आता शेतकरी 23व्या हप्त्याची वाट पाहत आहे..या योजनेतील मागचा आढावा घेतला तर समजते की 23वा हप्ता जूनच्या शेवटी किंवा जुलैच्या सुरुवातीला येऊ शकतो. मात्र, याबाबत अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, या योजनेचा हप्ता अनेक शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीये. जर त्यांच्याकडून ही चूक झाली असेल...हप्ता कोणाला नाहीपीएम किसान योजनेत काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण न केल्यास शेतकऱ्यांना पुढील हप्ता मिळू शकत नाही. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे e-KYC पूर्ण असणे. जर e-KYC केले नसेल, तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. आधी तुमची डिजिटल पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतरच रक्कम जमा केली जाते.यासोबतच जमिनीची पडताळणी देखील आवश्यक आहे. तुमच्या शेतजमिनीची माहिती सरकारी नोंदींमध्ये योग्य प्रकारे नोंदलेली असणे गरजेचे आहे. अनेक वेळा ही माहिती पोर्टलवर अपडेट नसते किंवा चुकीची असते, त्यामुळे हप्ता अडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी e-KYC पूर्ण करणे आणि जमिनीची सर्व माहिती योग्य व अद्ययावत ठेवणे खूप गरजेचे आहे,.हप्ता मिळण्यासाठी आवश्यक हप्ता वेळेवर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी पूर्ण असणे गरजेचे आहे. यात - e-KYC पूर्ण असणेबँक खाते आधारशी लिंक असणेNPCI मॅपिंग सुरू असणेअर्जातील जमीन माहिती योग्य असणे आवश्यक आहे. .हप्ता अडल्यास काय?जर तुमचा हप्ता खात्यात जमा झाला नसेल, तर घाबरून न जाता शेतकऱ्यांनी -पीएम किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन 'Know Your Status' पर्यायातून अर्जाची स्थिती तपासावी. चुकीची माहिती असल्यास 'Edit Registration Details' मधून दुरुस्ती करा. जर काही अडचण आली तर अधिक माहितीसाठी हेल्पलाइन नंबर 155261 वर संपर्क साधा..नवीन नोंदणी कशी?या योजनेत ज्या नवीन शेतकऱ्यांना यायचे आहे अथवा ज्यांनी अजून अर्ज केला नाही त्यांनी रजिस्ट्रेशनसाठी खालील प्रक्रिया करावी. PM-KISAN वेबसाइटवर जाऊन New Farmer Registration निवडाआधार, जमीन कागदपत्रे आणि बँक माहिती भराअर्ज सबमिट कराआणि एवढ करून जर ऑनलाइन अडचण असल्यास जवळच्या CSC सेंटरमधूनही नोंदणी करता येते.