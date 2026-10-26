Investment Portfolio: पोर्टफोलिओत निर्देशांकापेक्षा जास्त घसरण?

-किरांग गांधी,अनुभवी आर्थिक मेंटॉरशेअर बाजार किती घसरेल, यावर आपले नियंत्रण नसते; पण आपले पैसे इतरांपेक्षा जास्त का बुडाले, हे आपल्याला समजणे गरजेचे आहे. समजा, ‘निफ्टी’ १० टक्क्यांनी खाली आला आणि तुमचा पोर्टफोलिओ मात्र, सरळ २० टक्क्यांनी कोसळला, तर त्यामागची कारणे शोधणे आवश्यक आहे. यासाठी तुम्हाला डोळसपणे आणि प्रामाणिकपणे काही गोष्टी तपासाव्या लागतील. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.तुलना नेमकी कोणाशी?‘निफ्टी ५०’ निर्देशांकात फक्त मोठ्या आणि दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे; पण तुमच्याकडे प्रामुख्याने छोट्या कंपन्यांचे शेअर असतील, तर प्रत्येक गोष्टीची तुलना ‘निफ्टी’शी करत बसण्यात काहीच अर्थ नाही. उलट, त्यामुळे तुमचा गैरसमज होईल. तुमच्या गुंतवणुकीशी जुळेल असाच योग्य निर्देशांक निवडा. तारखा तंतोतंत जुळवा आणि त्यात लाभांशसुद्धा मोजा.नुकसान कोणत्या शेअरमुळे?फक्त एकूण किती नुकसान झाले आहे, हे पाहण्यापेक्षा, प्रत्येक शेअरचा त्यात किती वाटा होता हे शोधा. समजा, एखादा शेअर ४० टक्क्यांनी घसरला असेल आणि त्यात तुमची गुंतवणूकच नगण्य असेल, तर फार फरक पडणार नाही. मात्र, एखादा मोठा शेअर १५ टक्क्यांनी घसरला, तरी मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे मूळ कारण शोधून मगच पुढील निर्णय घ्या..विविधीकरण फक्त कागदावरच?तुम्ही १५ वेगवेगळे म्युच्युअल फंड खरेदी केले असले, तरी त्याचा अर्थ तुम्हाला १० वेगवेगळ्या ठिकाणांहून सुरक्षा मिळाली असा होत नाही. बऱ्याचदा वेगवेगळ्या नावाच्या अनेक फंडांनी एकाच कंपनीत पैसे गुंतवलेले असतात किंवा एकाच क्षेत्राला प्राधान्य दिलेले असते. त्यामुळे फंडांची नावे मोजण्यापेक्षा, तुमची गुंतवणूक सारख्याच ठिकाणी वारंवार होत आहे का ते पाहा.कंपनीचा व्यवसाय मंदावला आहे का?एखाद्या कंपनीच्या शेअरचा भाव घसरला म्हणजे सगळे संपले, असे नसते. त्या कंपनीचा नफा, रोख पैसा, कर्ज आणि व्यवस्थापनाचे निर्णय कसे आहेत, याचा अंदाज घ्या. एखादे लोकप्रिय नाव किंवा मोठा ब्रँड म्हणजे कायम चांगली गुंतवणूक असतेच, असे नाही..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.चुकीच्या निर्णयांमुळे जोखीमवाढकोणाच्या तरी सांगण्यावरून शेअर घेणे, सारखे शेअर बदलत राहणे किंवा कर्ज काढून गुंतवणूक करणे या गोष्टी प्रामाणिकपणे तपासा. एखादा शेअर सतत खाली जात आहे म्हणून ‘त्याची सरासरी किंमत कमी करू’ या भ्रमातून वारंवार त्यात पैसे गुंतवत तर नाही ना? हे तपासा. कारण अशा चुकीच्या निर्णयांमुळे जोखीम वाढते.पडझडीचा भार पेलू शकता का?घरखर्च, पुढचे संभाव्य खर्च, आणीबाणीसाठी बाजूला ठेवलेले पैसे आणि शेअर व अन्य गुंतवणूक याचा ताळेबंद तपासा. एखादी गुंतवणूक निवृत्तीच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टासाठी बरोबर असेल; पण पुढच्याच वर्षी मुलांच्या शाळेच्या खर्चासाठी ती उपयोगी ठरणार नाही. त्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत झालेले नुकसान आपण आर्थिकदृष्ट्या सहन करू शकतो का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.