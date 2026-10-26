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Investment Portfolio: पोर्टफोलिओत निर्देशांकापेक्षा जास्त घसरण?

Stock Market Fall Why Your Portfolio May Be Underperforming: निर्देशांकाची घसरण कमी, पण तुमचा पोर्टफोलिओ तोट्यात अधिक; गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
Stock Market Portfolio Losses Why Your Investments May Fall More Than the Benchmark Index During Market Volatility in India

Stock Market Portfolio Losses Why Your Investments May Fall More Than the Benchmark Index During Market Volatility in India

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सकाळ वृत्तसेवा
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-किरांग गांधी,अनुभवी आर्थिक मेंटॉर

शेअर बाजार किती घसरेल, यावर आपले नियंत्रण नसते; पण आपले पैसे इतरांपेक्षा जास्त का बुडाले, हे आपल्याला समजणे गरजेचे आहे. समजा, ‘निफ्टी’ १० टक्क्यांनी खाली आला आणि तुमचा पोर्टफोलिओ मात्र, सरळ २० टक्क्यांनी कोसळला, तर त्यामागची कारणे शोधणे आवश्‍यक आहे. यासाठी तुम्हाला डोळसपणे आणि प्रामाणिकपणे काही गोष्टी तपासाव्या लागतील.

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