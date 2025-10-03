Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत गुंतवा अन् ४० लाखांचा फंड मिळवा, 'ही' स्कीम माहिती आहे का?

Invest In Post Office Schemes: आजकाल प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या मेहनतीची कमाईही सुरक्षितपणे गुंतवली पाहिजे, ज्यातून भविष्यात मोठा निधी तयार होऊ शकेल. अशा वेळी पोस्ट ऑफिसची 'पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) योजना हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. .ही योजना खास करून त्यांच्यासाठी आहे. जे कमी जोखमीत करमुक्त परतावा मिळवून दीर्घकालीन बचत करू इच्छितात..LPG Price Hike: दिवाळीच्या आधीच महागाईचा तडाखा; एलपीजी गॅसचे दर वाढले, तुमच्या शहरात किती झाली किंमत? .PPF योजना म्हणजे काय?PPF म्हणजे सरकारच्या संरक्षणाखालील एक दीर्घकालीन बचत योजना आहे. यात तुम्ही दरवर्षी कमाल 1.5 लाख गुंतवू शकता आणि १५ वर्षे तुमचा पैसा लॉक राहतो. मात्र, या कालावधी संपल्यानंतर तुम्ही हवे तर आणखी ५ वर्षे वाढवू ही शकता..का निवडावी PPF योजना?७.१% व्याजदर (सध्या चालू दर)करमुक्त व्याज आणि फंड (तुम्ही गुंतवलेले पैसे, त्यावर मिळणारे व्याज आणि शेवटी फंड, हे सगळं करमुक्त आहे) सरकारची हमी पैसा सुरक्षित आणि दीर्घकालीन बचतीसाठी योग्य१५ वर्षांत किती बचत होईल?जर तुम्ही दरवर्षी 1.5 लाख गुंतवले, म्हणजे दरमहा सुमारे 12,500, तर १५ वर्षांनी तुमच्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजासहित एकूण रक्कम सुमारे 40 लाख होऊ शकते! म्हणजेच मेहनत करून कमी केलेला पैसा तुम्हाला दुप्पट फेडीने परत मिळेल..Irregular Sleep Schedules: ८ तास झोपल्यानंतरही बिघडू शकतं का आरोग्य? जाणून घ्या झोपेचं योग्य वेळापत्रक का गरजेचं.काही खास गोष्टीPPF खात्यात तीसऱ्या वर्षानंतर कर्ज घेता येते.५ वर्षांनी अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी आहे, म्हणजे गरज असल्यास थोडी रक्कम काढू शकता.खाते तुम्ही पोस्ट ऑफिससह अनेक बँकांतही उघडू शकता.कोणासाठी योग्य आहे PPF?जोखीम कमी ठेवणाऱ्यांसाठीकर बचत करणाऱ्यांसाठीदीर्घकालीन बचत आणि गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठीसुरक्षित नफा आणि स्थिर परतावा हवे असल्यास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.