Sakal Money

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत गुंतवा अन् ४० लाखांचा फंड मिळवा, 'ही' स्कीम माहिती आहे का?

Invest In Post Office Schemes: उज्ज्वल भविष्यासाठी पैसे सुरक्षित गुंतवायचे असतील तर पोस्ट ऑफिसची PPF योजना आहे एक चांगला पर्याय आहे. चला पाहूया याचे फायदे
Invest In Post Office Schemes

Invest In Post Office Schemes

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Invest In Post Office Schemes: आजकाल प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या मेहनतीची कमाईही सुरक्षितपणे गुंतवली पाहिजे, ज्यातून भविष्यात मोठा निधी तयार होऊ शकेल. अशा वेळी पोस्ट ऑफिसची 'पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) योजना हा एक उत्तम पर्याय ठरतो.

Loading content, please wait...
post
post office
pf
Post Department
PF accounts
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com