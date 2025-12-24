Premium|Financial Discipline : आर्थिक शिस्त: केवळ खिसाच नाही, तर मनही राहिल फिट; वाचा सविस्तर!

ॲड. प्रतिभा देवी-pratibhasdevi@gmail.comआजच्या वेगवान आणि तणावग्रस्त जीवनात आर्थिक शिस्त (Financial Discipline) आणि मानसिक आरोग्य (Mental Health) या दोन गोष्टी एकमेकांशी घट्टपणे जोडलेल्या आहेत. पैसा हा फक्त व्यवहाराचे माध्यम नाही, तर तो आपल्या सुरक्षिततेचा, आत्मविश्वासाचा आणि मानसिक स्थैर्याचाही आधार आहे. जेव्हा आर्थिक बाबी विस्कळित होतात, तेव्हा चिंता, नैराश्य आणि असुरक्षिततेची भावना वाढते. उलट, योग्य आर्थिक नियोजन आणि शिस्त पाळल्यास मन स्थिर, शांत राहते.आपण सतत चिंता, भीती आणि तणावग्रस्त स्थितीत असू, तर आपले शरीरही त्याच्या खाणाखुणा दाखविण्यास सुरुवात करते. शारीरिक व्याधी जडू लागतात. सतत काहीतरी शारीरिक त्रास होऊ लागतात. यासाठी एक महत्त्वाचे कारण असते, ते म्हणजे आपली आर्थिक परिस्थिती. आपल्याला आपले आर्थिक भविष्य सुरक्षित आहे की नाही, याची काळजी असते किंवा उद्या माझी नोकरी गेली किंवा ती सोडणे भाग पडले तर घर कसे चालेल? एखादी दुर्घटना घडली किंवा आजारपण आले तर काय होईल? अशा चिंतांनी मन पोखरले जाऊ लागले, की शरीरही पोखरले जाऊ लागते. आपण आपल्या कुटुंबाचा खर्च चालवू शकत नसाल, तर अशा परिस्थितीमुळे आपल्या शरीरावर; तसेच आपल्या आरोग्यावर त्याचा वाईट परिणाम होतो, कारण आपली आर्थिक स्थिती आपल्या आत्मसन्मानाशी जोडलेली असते. तरुण वयात जिद्द असते, पैसा कमवायची उर्जा असते; पण ६०-६५ वर्षांनंतर शारीरिक क्षमता कमी होते. अशा वेळी आर्थिक कमाई करणे शक्य नसते. अशा वेळी पूर्वीपासून केलेले आर्थिक नियोजन मदतीला येते. या आर्थिक नियोजनामुळे आर्थिक सुरक्षेची खात्री असते. त्यामुळे मन समाधानी राहते आणि पर्यायाने शरीरही आरोग्यदायी राहते. यासाठी सर्वांत महत्त्वाची आहे आर्थिक शिस्त..Premium|study Room : शाश्वतता म्हणजे नवनिर्मितीचा विचार.१) आर्थिक शिस्त म्हणजे काय?आर्थिक शिस्त म्हणजे आपल्या उत्पन्नानुसार खर्च करणे, बचत करणे, गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करणे आणि कर्जाचे नियमन करणे. या शिस्तीत काही मूलभूत गोष्टींचा समावेश होतो. दर महिन्याच्या उत्पन्नाचा ठरावीक हिस्सा बचतीसाठी राखून ठेवणे, अनावश्यक खर्च टाळणे, आपत्कालीन निधी तयार ठेवणे, दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी गुंतवणूक करणे, क्रेडिट कार्ड किंवा कर्जांचा विचारपूर्वक वापर करणे आदी. या साध्या सवयीदेखील आर्थिक स्थैर्य निर्माण करतात, ज्याचा परिणाम मानसिक आरोग्यावर होतो..२) आर्थिक ताणाचा आरोग्यावर परिणामआर्थिक अस्थैर्य हे आजच्या काळात ताणाचे एक मोठे कारण बनले आहे. कर्जफेडीची चिंता, वाढता खर्च आणि अपुरे उत्पन्न यामुळे अनेकांना निद्रानाश, चिंता किंवा नैराश्य जाणवते. पैशाची कमतरता असल्यास स्वतःविषयी कमीपणा वाटू लागतो, निर्णयक्षमता कमी होते आणि नातेसंबंधांवरही परिणाम होतो. काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक अपयशामुळे व्यक्ती आत्मविश्वास गमावते किंवा समाजापासून दूर जाते. यामुळे आर्थिक समस्यांचा भार मनावर जास्त पडतो, आणि मानसिक आरोग्य ढासळते. म्हणूनच आर्थिक स्थैर्य म्हणजे फक्त पैशाची बचत नव्हे, तर मनाची शांतताही आहे..३) आर्थिक शिस्त आणि मानसिक आरोग्यआर्थिक शिस्त बाणवल्याने आपण जबाबदार आणि आत्मविश्वासू बनतो. आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येईल, असा निधी तयार असल्याने मनातील भीती कमी होते. आर्थिक स्वावलंबनामुळे अधिक आत्मविश्वासाने निर्णय घेता येतात. नियोजनपूर्वक खर्च आणि बचतीमुळे मानसिक ताण कमी होतो. ‘मी माझे आर्थिक व्यवस्थापन योग्यरित्या करू शकतो’ ही भावना आत्मसन्मान वाढवते. अशा प्रकारे आर्थिक शिस्त म्हणजे मनाला आधार देणारा ‘अदृश्य मित्र’ आहे, जो संकटातही स्थैर्य टिकवतो..‘मनाचे बजेट’ तयार करा!पैसा कमावणे महत्त्वाचे आहे; पण तोच जीवनाचा उद्देश नाही. काही जण पैशासाठी इतके धावतात, की मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य गमावतात. त्यामुळे ‘बचत’ आणि ‘आनंद’ या दोघांचे संतुलन राखणे आवश्यक आहे. विश्रांती, प्रवास, छंद आणि कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवणे मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. स्वतःसाठी थोडे ‘मनाचे बजेट’ही तयार करा. सकारात्मक विचार आणि कृतज्ञतेची भावना ठेवा; यामुळे आर्थिक चिंतेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो..निष्कर्ष काय?आर्थिक शिस्त म्हणजे केवळ पैशाचे व्यवस्थापन नसून, ती मानसिक स्थैर्याची गुरुकिल्ली आहे. आर्थिक नियोजन, बचत आणि योग्य खर्च ही मानसिक आरोग्याची सुरक्षाकवच आहेत. जेव्हा आपण आपल्या पैशावर नियंत्रण ठेवतो, तेव्हा आपले मनही अधिक शांत, आत्मविश्वासपूर्ण आणि आनंदी राहते. म्हणूनच शिस्तबद्ध आर्थिक जीवन म्हणजे मानसिक शांततेचा पाया, हे लक्षात ठेवा.(लेखिका ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत. ९८२२०९४५१५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.