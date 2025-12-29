प्रोबेटसक्तीला पूर्णविराम

ॲड. रोहित एरंडे (कायद्याचे जाणकार)स्मार्ट माहिती‘प्रोबेट’ म्हणजे काय हे बघण्याआधी इच्छापत्राची माहिती घेणे गरजेचे आहे. इच्छापत्र इतर दस्तांच्या तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. कीर्तीचे माहिती नाही, ‘मरावे परी इच्छापत्ररूपी उरावे’ एवढे मात्र, आपल्या हातात आहे. इच्छापत्राबद्दलच्या तरतुदी भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही, अशी व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self-acquired), स्थावर आणि जंगम मिळकतींसंदर्भात इच्छापत्र करू शकते. .त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतःचा अविभक्त हिस्सादेखील इच्छापत्राने देता येतो. इच्छापत्रास कोणताही स्टॅम्प लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणेदेखील कायद्याने सक्तीचे नसले, तरी ते केलेले कधीही उत्तम. इच्छापत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी दोन सज्ञान साक्षीदारांनी त्यावर सही करणे गरजेचे असते. इच्छापत्राच्या शेवटी डॉक्टर सर्टिफिकेट असणे नेहमीच फायदेशीर ठरते. इच्छापत्र हे कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वांत शेवटचेच इच्छापत्र ग्राह्य धरले जाते. इच्छापत्राच्या अंमलबजावणीसाठी एक किंवा अधिक व्यवस्थापक नेमण्याचा पर्याय ते करणाऱ्याकडे असतो. व्यवस्थापक म्हणजेच एक्झिक्युटर नसल्यास न्यायालयामधून ‘लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन’ मिळवता येते..प्रोबेट म्हणजे काय?न्यायालयाने प्रोबेट सर्टिफिकेट देणे म्हणजे संबंधित इच्छापत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे. सक्षम न्यायालयाने दिलेले प्रोबेट हे ‘देशातील सर्वांवर’ बंधनकारक असते. प्रोबेट मिळविल्यावर इच्छापत्राची अंमलबजावणी व्यवस्थापकाला करता येते. भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम ५७ अन्वये इच्छापत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता यांसारख्या महानगरांमध्येच गरजेचे आहे आणि अन्य शहरांमध्ये ते अनिवार्य नाही. याच कायद्याच्या कलम २१३ प्रमाणे प्रोबेट घेतल्याशिवाय लाभार्थी किंवा व्यवस्थापक यांना इच्छापत्राची अंमलबजावणी करता येत नाही आणि ही तरतूद फक्त हिंदू, जैन, शीख आणि पारशी व्यक्तींनाच लागू आहे..या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने संसदेत नुकतेच असे ब्रिटिशकालीन सुमारे ७१ कायदे बदलण्यासाठी एक विधेयक मान्य केले, ज्यामध्ये ही प्रोबेट सक्तीची १०० वर्षांपूर्वीची, विशिष्ट धर्मीयांनाच लागू असणारी, तरतूद काढून टाकली आहे. याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला होणार असून प्रोबेट घेण्यासाठी लागणार वेळ आणि पैसा यांची बचत होणार आहे आणि इच्छापत्राची अंमलबजावणी अधिक सोपी आणि न्यायालयाची पायरी न चढता होऊ शकेल..बँक, सोसायट्या आता लाभार्थ्यांकडून इंडेम्निटी बॉँड घेऊन इच्छापत्राप्रमाणे कार्यवाही करू शकतात. नव्या दुरुस्तीप्रमाणे प्रोबेट घेण्याची अनिवार्यता काढून टाकली आहे, याचा अर्थ ते घेताच येणार नाही असे नाही, त्यामुळे जेव्हा इच्छापत्राला आव्हान दिले जाते किंवा ते संशयास्पद असते अशा परिस्थितीमध्ये प्रोबेट घ्यायला लागू शकते. इच्छापत्र सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही त्यावर विसंबणाऱ्या (Propounder) व्यक्तीवर असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.