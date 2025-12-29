Sakal Money

प्रोबेटसक्तीला पूर्णविराम

प्रोबेट प्रक्रिया व इच्छापत्राचे अंमलबजावणी प्रक्रियेत केलेले बदल, यामुळे आता वसीयत उचलणे आणि कायदेशीर प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अधिक सोपे होईल
What is Probate and Why is it Important

What is Probate and Why is it Important

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ॲड. रोहित एरंडे (कायद्याचे जाणकार)

स्मार्ट माहिती

‘प्रोबेट’ म्हणजे काय हे बघण्याआधी इच्छापत्राची माहिती घेणे गरजेचे आहे. इच्छापत्र इतर दस्तांच्या तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. कीर्तीचे माहिती नाही, ‘मरावे परी इच्छापत्ररूपी उरावे’ एवढे मात्र, आपल्या हातात आहे. इच्छापत्राबद्दलच्या तरतुदी भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही, अशी व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self-acquired), स्थावर आणि जंगम मिळकतींसंदर्भात इच्छापत्र करू शकते.

Loading content, please wait...
economy
Sakal Money
Law and Order
probate process in India
legal reforms in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com