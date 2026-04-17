Premium|Retirement Financial Planning : एआयच्या युगात नोकरीची खात्री नाही, मग निवृत्तीची तयारी कशी करणार?

दीपाली किणीकर - kinikardeepali@gmail.com आ जच्या वेगवान आणि ‘एआय’च्या बदलत्या युगात प्रत्येक जण अधिक चांगली कमाई करण्याचा, कुटुंबाला सर्व सुविधा देण्याचा आणि आरामदायी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत आहे. आधुनिक सोयीसुविधा, डिजिटल साधने, चांगले शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यामुळे आपल्या जीवनशैलीत मोठे बदल झाले आहेत. परंतु, निवृत्तीनंतरही आपण हीच जीवनशैली टिकवू शकू का? हा प्रश्न नेहमीच सतावतो. याचे उत्तर आहे योग्य निवृत्ती नियोजनात...ज अनेक जण कमाई करत असताना उत्तम जीवन जगतात. परंतु, निवृत्तीचा आर्थिक विचार मात्र पुढे ढकलतात. परिणामी, आपण निवृत्त होण्यापूर्वीच आपली जीवनशैली ‘रिटायर’ होण्याची वेळ येऊ शकते. म्हणजेच, उत्पन्न कमी झाल्यानंतर खर्च भागवणे कठीण होते आणि आपल्या सवयी, छंद आणि अपेक्षा पर्यायाने कमी कराव्या लागतात.बदलती जीवनशैली, वाढते खर्चआजच्या काळात जीवनशैली मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. पूर्वीच्या काळात साधे जीवन आणि मर्यादित खर्च ही सामान्य गोष्ट होती. मात्र, आज शिक्षण, आरोग्य, घर, प्रवास आणि मनोरंजन यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. राहणीमान सुधारले असले, तरी त्यासाठी लागणारा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही ही जीवनशैली टिकवण्यासाठी आर्थिक तयारी असणे अत्यावश्यक आहे..महागाई - शांतपणे वाढणारा खर्चमहागाई हा निवृत्ती नियोजनातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. समजा, आज तुमचा मासिक घरखर्च २५ हजार रुपये किंवा ३५ हजार किंवा ५० हजार रुपये आहे आणि वार्षिक महागाई दर सरासरी सहा टक्के गृहित धरला, तर पुढील काही वर्षांत हा खर्च कसा वाढेल, ते बघू या. थोडक्यात, अवघ्या १० वर्षांत तुमचा जगण्याचा खर्च दुप्पट होण्याकडे वाटचाल करतो.आयुर्मानासह जबाबदारीत वाढएकीकडे घरगुती खर्च वाढत असताना भारतात वैद्यकीय क्षेत्रातील महागाई वार्षिक १२ ते १४ टक्के दराने वाढत आहे. ज्या शस्रक्रियेसाठी आज पाच लाख रुपये खर्च येतो, त्याच शस्रक्रियेसाठी १० वर्षानंतर वार्षिक १२ टक्के महागाई दराने सुमारे १५ लाख रुपये लागतील. आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे. अनेक लोक ८० ते ८५ वर्षांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक काळ जगतात.त्यामुळे एखादी व्यक्ती ६० व्या वर्षी निवृत्त झाली, तर पुढील २० ते २५ वर्षांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी पुरेसा निधी असणे आवश्यक आहे. वय वाढत असताना आरोग्याशी संबंधित खर्च वाढण्याची शक्यता असते आणि उपचारांची वारंवारताही वाढते. अचानक येणारे वैद्यकीय खर्च आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे पुरेसा आरोग्य विमा आणि वैद्यकीय खर्चासाठी स्वतंत्र निधी असणे गरजेचे आहे.निवृत्तीनंतर उत्पन्न मर्यादितकामकाजाच्या काळात पगार, व्यवसाय किंवा इतर उत्पन्नाचे स्रोत असतात. मात्र, निवृत्तीनंतर हे उत्पन्न थांबते किंवा कमी होते. अशा वेळी पेन्शन, बचत किंवा गुंतवणुकीवरील परतावा यावरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी आर्थिक नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.‘एआय’ व भविष्यातील कामकाजआजच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. अनेक उद्योगांमध्ये काम करण्याची पद्धत बदलत आहे. काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी होत आहेत, तर नव्या कौशल्यांची गरज वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यातील उत्पन्नाची अनिश्चितता लक्षात घेऊन आर्थिक नियोजन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते..लवकर नियोजन - मोठा फायदातरुण वयात छोटी रक्कम नियमित गुंतवली, तरी दीर्घ कालावधीत मोठा निधी तयार होऊ शकतो. पैशावर पैसा वाढण्याचा ‘कंपाउंडिंग’चा फायदा जितक्या लवकर सुरू होईल तितका अधिक मिळतो.अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा।द्वावेतौ सुखमेधेतां यद्भविष्यं विनश्यति॥याचा अर्थ, ‘जो माणूस पुढील गोष्टींची आधीच तयारी करतो आणि जो परिस्थिती आली, की तत्काळ बुद्धीने योग्य निर्णय घेतो तो सुखी राहतो; पण जो 'जे होईल ते होईल' असे म्हणत भविष्याकडे दुर्लक्ष करतो, तो नाश पावतो.'आर्थिक शिस्त - सुरक्षित भविष्याचा पायाउत्पन्न वाढले, की खर्चही वाढतो, ही अनेकांची सवय असते. परंतु, उत्पन्न वाढल्यावर बचत आणि गुंतवणूकही वाढवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च, बचत आणि गुंतवणूक यांचा समतोल राखल्यास भविष्यात आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते. निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र राहणे ही प्रत्येकाची इच्छा असते. आपल्या मुलांवर किंवा इतरांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी आजपासून नियोजन करणे गरजेचे आहे. योग्य आर्थिक तयारीमुळे निवृत्तीनंतरही आत्मसन्मानाने आणि आनंदाने जीवन जगता येते.शेवटी, निवृत्ती हे केवळ कामाचे थांबणे नसून, ती तुमच्या जीवनाच्या एका नव्या आणि सुवर्ण पर्वाची सुरुवात आहे. आज आपण आपल्या सुखसोयींसाठी आणि लाइफस्टाइलसाठी जो संघर्ष करतोय त्याचे खरे सार्थक तेव्हाच होईल, जेव्हा उद्या कामाशिवायही हीच जीवनशैली कायम राहील. लक्षात ठेवा, महागाईचा वेग आपण थांबवू शकत नाही किंवा 'एआय'मुळे येणारी अनिश्चितता टाळू शकत नाही, पण 'अनागतविधाता' बनून आपण स्वतःची आर्थिक ढाल मात्र नक्कीच तयार करू शकतो. निवृत्तीनंतर कोणावरही ओझे न बनता, ताठ मानेने आणि त्याच आत्मसन्मानाने जगणे, हीच तुमच्या आयुष्याची सर्वांत मोठी कमाई ठरेल. आजची छोटी बचत आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक हे केवळ आकडे नसून, ते तुमच्या भविष्यातील शांत झोपेची आणि आनंदी संध्याकाळची गुंतवणूक आहे. तेव्हा उशीर करू नका, तुमची जीवनशैली तुमच्या आधी 'रिटायर' होऊ नये, यासाठी आजच पहिले पाऊल टाका.(लेखिका आर्थिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९३०७९७७३६२)सध्याचा खर्च (रु.) ५ वर्षांनी (रु.) १० वर्षांनी (रु.)२५,००० ३३,४५६ ४४,७७१३५,००० ४६,८३८ ६२,६८०५०,००० ६६,९१२ ८९,५४१गुंतवणुकीचे पर्यायनिवृत्ती निधी तयार करण्यासाठी नियमित बचत करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिन्यात उत्पन्नातील काही भाग गुंतवणुकीसाठी राखून ठेवण्याची सवय लावणे महत्त्वाचे आहे.कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (EPF)सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF)राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS)म्युच्युअल फंडात 'एसआयपी' पद्धतीने गुंतवणूकशेअरमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक. 