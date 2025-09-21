Sakal Money

Premium|PSU index India : 'पीएसयू इंडेक्स'२५ वर्षांत २६ पट वाढला! गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?

Government Companies Shares : पीएसयू इंडेक्स म्हणजे काय? गेल्या २५ वर्षांत त्यात झालेली वाढ पाहता, गुंतवणूकदारांनी रणनीती कशी आखावी, सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक कशी करावी?
स्टडीरूम
Updated on

PSU Index Explained: Should You Invest in Government Companies?

प्रमोद पुराणिक

pramodpuranik5@gmail.com

सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे सरकारी मालकीच्या (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग- पीएसयू) कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यानंतर, त्यांचा समावेश असलेला निर्देशांक म्हणजे पीएसयू इंडेक्स. भारतीय शेअर बाजारात या निर्देशांकामध्ये आता ६३ कंपन्यांचा समावेश आहे. या निर्देशांकामुळे सरकारी कंपन्यांचा मागोवा घेणे शक्य झाले आहे. त्यासाठी गुंतवणूकदारांना या निर्देशांकाची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे.

