Premium|PSU index India : 'पीएसयू इंडेक्स'२५ वर्षांत २६ पट वाढला! गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?

PSU Index Explained: Should You Invest in Government Companies?प्रमोद पुराणिकpramodpuranik5@gmail.comसार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे सरकारी मालकीच्या (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग- पीएसयू) कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यानंतर, त्यांचा समावेश असलेला निर्देशांक म्हणजे पीएसयू इंडेक्स. भारतीय शेअर बाजारात या निर्देशांकामध्ये आता ६३ कंपन्यांचा समावेश आहे. या निर्देशांकामुळे सरकारी कंपन्यांचा मागोवा घेणे शक्य झाले आहे. त्यासाठी गुंतवणूकदारांना या निर्देशांकाची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे..पीएसयू इंडेक्स १७ सप्टेंबर २००१ रोजी सर्वांत कमी फक्त ७३४ वर होता. तो २५ वर्षांत २६ पट वाढ नोंदवत, दोन ऑगस्ट २०२५ रोजी १८,७९८ वर बंद झाला. निर्देशांकाने एक वर्षाची घट १७.५ टक्के दाखवली, तर निर्देशांकाचा पीई रेशो ११.९ असून, ४.३२ लाख कोटी रुपये अपेक्षित निव्वळ नफ्यासाठी बाजाराची या कंपन्यांना ५१.३२ लाख कोटी रुपये मोजण्याची तयारी आहे, असा या आकडेवारीचा अर्थ आहे. या निर्देशांकात वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या ६३ कंपन्यांचे शेअर आहेत. त्यामध्ये १) बँक ऑफ बडोदा, २) भेल, ३) भारत पेट्रोलियम, ४) एचएएल, ५) एलआयसी, ६) एनएचपीसी, ७) एनटीपीसी, ८) ओएनजीसी, ९) एसबीआय, १०) आरईसी- हे प्रमुख १० शेअर आहेत. .Premium|Health Insurance: आरोग्य विमा योजना मधुमेहासाठीचं कव्हरेज का वाढवतायत?.'पीएसयू' शेअरमधील गुंतवणूककाही म्युच्युअल फंडांनी फक्त पीएसयू यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी योजना आणलेल्या आहेत. त्या योजनांचा परामर्श घेण्यापूर्वी हा निर्देशांक समजणे आणि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हा विषय समजणेही गरजेचे आहे. वर्षानुवर्षे पब्लिक सेक्टर म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणीसाठी आल्या पाहिजेत, अशी मागणी होती. परंतु, यासाठी सरकारची तयारी नव्हती. मुळात यांची स्थापना कॉर्पोरेशन किंवा स्वायत्त संस्था किंवा महामंडळ अशाप्रकारे करण्यात आली होती. या कंपन्यांमध्ये सर्वसामान्य गुंतवणूकदार भागधारक होऊ शकत नव्हता. या कंपन्या काही अपवाद वगळता तोट्यातच चालत होत्या. त्यामुळे काही तोट्यात असलेल्या कंपन्या सरकारने विकल्या पाहिजेत, असा मतप्रवाह बरीच वर्षे अर्थकारणात चर्चिला जात असे. याचा फायदा खासगी क्षेत्रातील उद्योगपतींनी चांगल्याप्रकारे करून घेतला. सरकारने हॉटेलचा व्यवसाय कशासाठी करायचा, असे विचार मांडून एक मोठे हॉटेल खासगी क्षेत्रात विकले गेले. अर्थातच, या उद्योजकाला या हॉटेलचा 'सहारा' मिळाला. यानंतर सरकारी क्षेत्रातील चांगल्या नफा कमावणाऱ्या मक्तेदारी क्षेत्र असलेल्या कंपन्यांकडे खासगी क्षेत्राचे लक्ष गेले आणि मग या कंपन्या बाजारात याव्यात, अशी मागणी सुरू झाली. .बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर वेगवेगळ्या सरकारी बँकांचे शेअर बाजारात आले, यानंतर मग पेट्रोलियम कंपन्या बाजारात आल्या. नफ्यात चालणारी 'आयपीसीएल' अर्थात इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. ही नोंदणी असलेली कंपनी काही वर्षानंतर अगदी सहज 'रिलायन्स'ने आपल्या ताब्यात घेतली.सरकारला जेव्हा या संकल्पात भांडवलाची, अर्थपुरवठ्याची तूट भासू लागली तेव्हा दरवर्षी अर्थसंकल्पात अमुक इतके कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरची विक्री करून उभे केले जातील, अशी आकडेवारी दाखवून अर्थसंकल्पातील तूट कमी कशी दाखवता येईल, याची कसरत प्रत्येक अर्थमंत्र्याने करून दाखवली आणि मग पुन्हा नव्या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होताना अपेक्षित विक्रीची रक्कम आणि प्रत्यक्षातील विक्री यात फार मोठी तफावत दिसायची. या पार्श्वभूमीवर, १९९१ मध्ये त्यावेळच्या भारतीय युनिट ट्रस्ट (युटीआय) या संस्थेने 'मास्टर प्लस' नावाची योजना आणली आणि हजार कोटी रुपये गोळा केले. या योजनेला सरकारी कंपन्यांच्या शेअरविक्रीचा एवढा फायदा झाला, की त्यातून गुंतवणूकदारांनी चांगला पैसा कमावला..सर्वसामान्यांची गुंतवणूकपीएसयू कंपन्या भांडवलवाढीपेक्षा आकर्षक लाभांश उत्पन्न यासाठीच खरेदी केल्या जात, त्यामुळे बाजारात एक मोठा गुंतवणूकदारवर्ग निर्माण झाला. त्याने याचा चांगला फायदा करून घेतला. परंतु, नंतर भ्रमनिरास होऊ लागला. पेट्रोलियम कंपन्यांमध्ये फारशी वाढ नाही, बॅंकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना बोनस शेअर वाटप करण्याची परवानगी नव्हती. कंपनीला तोटा झाला म्हणून सरकारकडूनच भांडवलाचा पुरवठा केला जायचा आणि भागधारकांचा विचार केला जात नव्हता. .Premium| Google AI Goggles: गुगलचे AI गॉगल्स स्मार्टफोन्सची जागा घेणार का?.या पार्श्वभूमीवर डिफेन्स कंपन्यांच्या शेअरने गुंतवणूकदारांना पैसा मिळवून दिला, त्यामुळे 'एचडीएफसी'ने आणि 'मोतीलाल ओसवाल'ने डिफेन्स फंड आणले. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांच्या वेगवेगळ्या नावाच्या योजना असल्या, तरी बॅंकिंग सेक्टर फंड असेल तर काही गुंतवणूक सरकारी बँकांमध्ये पॉवर सेक्टर किंवा एनर्जी अशाप्रकारे अप्रत्यक्षरित्या सरकारी क्षेत्रात म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढली, यामुळे वेगळा पीएसयू फंड घेण्याची आवश्यकताच नाही, अशी विचारसरणी बाजारात लोकप्रिय होऊ लागली..सरकारला खरोखर सार्वजनिक क्षेत्रात वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढावी अशी इच्छा असेल, तर सरकारने आपली गुंतवणूक कमी करावी. ज्या कंपन्यांत सरकार मोठा गुंतवणूकदार आहे त्या ठिकाणी हक्काच्या शेअरची विक्री करावी. परंतु, सरकारने आपला हिस्सा त्या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना द्यावा. पेट्रोलियम क्षेत्रातील कंपन्या आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री यावरची नियंत्रणे सरकारने पूर्णपणे काढून टाकावी. असे केल्यास पीएसयू इंडेक्स चांगली भांडवलवृद्धी देऊ शकेल.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत.) 