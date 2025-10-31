Sakal Money

Premium | Real Estate Growth : रिअल इस्टेटमध्ये आता गुंतवणूक करावी का?

Pune Property Market : २०२५ मध्ये पुणे शहरातील मालमत्ता बाजारात गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ आहे का, हा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात येत असतो.
Real Estate Growth

Is This the Right Time to Invest in Pune Real Estate?

सकाळ मनी
Updated on

रोहित गायकवाड

connect@RohitGaikwad.com

पुणे हे महाराष्ट्राचे शैक्षणिक आणि आयटी केंद्र म्हणून ओळखले जाते. गेल्या दशकात शहराच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५ मध्ये पुणे शहरातील मालमत्ता बाजारात गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ आहे का, हा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात येत असतो. निवासी अपार्टमेंट आणि व्यावसायिक दुकाने यातील कोणती गुंतवणूक चांगली ठरेल, याचे विश्लेषण करू या.

पुणे शहरातील मालमत्ता बाजारपेठ सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. गेल्या पाच वर्षांत शहरातील मालमत्तेच्या किमतींमध्ये ४६.४ टक्के वाढ झाली आहे. २०२४मध्ये पुणे शहरात एकूण ९०,१२७ घरे विकली गेली आणि त्याचे एकूण मूल्य ६५,००० कोटी रुपये होते. पुण्यात ऑगस्ट २०२५ या एका महिन्यात १३,२५३ मालमत्ता विकल्या गेल्या आणि सध्या पुणे शहरातील मालमत्तेची सरासरी किंमत ६५९० रुपये प्रति चौरस फूट आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पामुळे अनेक भागांतील मालमत्तेच्या किमतींमध्ये ३५-४० टक्के वाढ झाली आहे. बाणेर, औंध, कल्याणीनगर आणि बावधन या भागात मेट्रो कनेक्टिव्हिटीमुळे मोठी वाढ दिसून आली आहे.

Real Estate

