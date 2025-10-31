Premium | Real Estate Growth : रिअल इस्टेटमध्ये आता गुंतवणूक करावी का?

रोहित गायकवाडconnect@RohitGaikwad.comपुणे हे महाराष्ट्राचे शैक्षणिक आणि आयटी केंद्र म्हणून ओळखले जाते. गेल्या दशकात शहराच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५ मध्ये पुणे शहरातील मालमत्ता बाजारात गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ आहे का, हा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात येत असतो. निवासी अपार्टमेंट आणि व्यावसायिक दुकाने यातील कोणती गुंतवणूक चांगली ठरेल, याचे विश्लेषण करू या.पुणे शहरातील मालमत्ता बाजारपेठ सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. गेल्या पाच वर्षांत शहरातील मालमत्तेच्या किमतींमध्ये ४६.४ टक्के वाढ झाली आहे. २०२४मध्ये पुणे शहरात एकूण ९०,१२७ घरे विकली गेली आणि त्याचे एकूण मूल्य ६५,००० कोटी रुपये होते. पुण्यात ऑगस्ट २०२५ या एका महिन्यात १३,२५३ मालमत्ता विकल्या गेल्या आणि सध्या पुणे शहरातील मालमत्तेची सरासरी किंमत ६५९० रुपये प्रति चौरस फूट आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पामुळे अनेक भागांतील मालमत्तेच्या किमतींमध्ये ३५-४० टक्के वाढ झाली आहे. बाणेर, औंध, कल्याणीनगर आणि बावधन या भागात मेट्रो कनेक्टिव्हिटीमुळे मोठी वाढ दिसून आली आहे..निवासी मालमत्तेचे विश्लेषण१) सकारात्मक बाबी: स्थिर मागणी : पुणे शहरातील आयटी सेक्टर आणि शैक्षणिक संस्थांमुळे निवासी मालमत्तेला नेहमीच मागणी राहते. हिंजवडी, खराडी आणि बाणेर या भागांत तरुण व्यावसायिकांची मोठी लोकसंख्या आहे.'रेरा'चा फायदा : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणामुळे (रेरा) गुंतवणूकदारांना अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षितता मिळाली आहे. प्रकल्पांच्या वेळेवर पूर्णतेची हमी आणि गुणवत्तेची खात्री मिळते.भाडे उत्पन्न : निवासी मालमत्तेत २.५ ते ४ टक्क्यांपर्यंत वार्षिक भाडे उत्पन्न मिळते. हिंजवडी आणि खराडी यांसारख्या भागात आयटी व्यावसायिकांमुळे भाड्याची चांगली मागणी आहे.२) आव्हाने :किमतींची वाढ : सध्या पुणे शहरातील मालमत्तेच्या किंमती ऐतिहासिक उच्च पातळीवर आहेत. २०२४ मध्ये ११ टक्के वाढ झाली आहे.विक्रीत घट : २०२२ मध्ये १,०३,००० घरे विकली गेली, तर २०२४ मध्ये ही संख्या ९०,१२७ झाली आहे. यावरून बाजारात काही मंदी दिसून येते. पण किमती मात्र वाढत आहेत.. निर्णायक ठरणार?.व्यावसायिक मालमत्तेचे विश्लेषण१) फायदे :उच्च भाडे उत्पन्न : व्यावसायिक मालमत्तेत ६ ते ९ टक्क्यांपर्यंत वार्षिक भाडे उत्पन्न मिळते. हे निवासी मालमत्तेपेक्षा दुप्पट आहे.दीर्घकालीन भाडेकरू : व्यावसायिक मालमत्तेत कार्यालये, दुकाने आणि व्यावसायिक संस्था ३ ते ९ वर्षांचे करार करतात. यामुळे स्थिर उत्पन्न मिळते.मागणी वाढ : पुणे शहरातील आयटी पार्क, कॉ-वर्किंग स्पेस आणि स्टार्ट-अपमुळे व्यावसायिक जागांची मागणी वाढत आहे. मगरपट्टा, विमाननगर आणि बाणेर या भागांत मोठ्या कंपन्या कार्यालये उघडत आहेत.२) तोटे :अधिक गुंतवणूक : व्यावसायिक मालमत्तेसाठी १ कोटी ते ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. हे निवासी मालमत्तेपेक्षा जास्त आहे.आर्थिक मंदीचा धोका : आर्थिक मंदी आली तर व्यावसायिक मालमत्तेवर परिणाम होतो. सध्या काही व्यावसायिक भागांत रिकामेपणाचे प्रमाण २२-२५ टक्क्यांपर्यंत आहे..बाजारातील डेटा आणि ट्रेंडगेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीनुसार पुणे शहरातील मालमत्ता बाजाराचे विश्लेषण :.या आकडेवारीवरून असे दिसते की, २०२२ मध्ये सर्वाधिक विक्री झाली, पण त्यानंतर थोडी मंदी आली आहे. तरीही किमती वाढत राहिल्या आहेत..भविष्यातील शक्यता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट : पुणे मेट्रो फेज २, पुणे रिंग रोड आणि नवे विमानतळ या प्रकल्पांमुळे अनेक भागांमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. आयटी सेक्टरची वाढ : हिंजवडी, मगरपट्टा आणि खराडी या आयटी हबमुळे या भागांत मालमत्तेची मागणी वाढत राहणार. सरकारी धोरणे : 'प्रधानमंत्री आवास योजना' आणि 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पांमुळे पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होणार.गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम ठिकाणेनिवासी मालमत्तेसाठी हिंजवडी : आयटी हब आणि मेट्रो कनेक्टिव्हिटी खराडी : EON IT पार्क आणि चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाकड : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेजवळ बाणेर : लक्झरी प्रकल्प आणि लाइफस्टाइल ताथवडे : किफायतशीर किंमत आणि विकासव्यावसायिक मालमत्तेसाठी मगरपट्टा : आयटी आणि कॉर्पोरेट हब विमाननगर : फिनिक्स मार्केट सिटी परिसर कोरेगांव पार्क : प्रीमियम रिटेल आणि F&B छ. शिवाजीनगर : केंद्रीय व्यापार परिसर बालेवाडी : हाय स्ट्रीट आणि लक्झरी. सापडले आहेत?.केस स्टडीज : यशाच्या आणि अपयशाच्या कहाण्याकेस स्टडी १ :राहुल शिंदेची यशोगाथा (हिंजवडी-अपार्टमेंट)पार्श्वभूमी : राहुल शिंदे (वय ३२) हे एका आयटी कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनीयर आहेत. २०२० मध्ये त्यांनी हिंजवडी फेज २ मध्ये २ BHK फ्लॅट खरेदी केला.गुंतवणूक तपशील:खरेदी किंमत : ६५ लाख रुपये (२०२०)गृहकर्ज : ५२ लाख रुपये @ ७.९ टक्के* व्याजसध्याचे बाजारमूल्य : ९२ लाख रुपये (२०२५)मासिक भाडे : २६,००० रुपयेवार्षिक रेंटल यील्ड : ३.४ टक्केपरिणाम : पाच वर्षांत ४१ टक्के कॅपिटल ॲप्रिसिएशन + नियमित भाडे उत्पन्न.एकूण ROI : ८.२ टक्के वार्षिक.राहुल म्हणतो : ‘मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आल्यानंतर या भागाची मागणी खूप वाढली. सुरुवातीला मला वाटत होते किंमत जास्त आहे, पण आज पाहिल्यास चांगला निर्णय होता.’.केस स्टडी २ : प्रिया पाटीलचा गुंतवणूक अनुभव (बाणेर रिटेल) पार्श्वभूमी : प्रिया पाटील (वय ३८) या एक यशस्वी सीए आहेत. २०२१ मध्ये त्यांनी बाणेर मेन रोडवर ६०० चौरस फूट रिटेल शॉप खरेदी केले.गुंतवणूक तपशील: खरेदी किंमत : १.३५ कोटी रुपये (२०२१) सध्याचे बाजारमूल्य : १.८ कोटी रुपये (२०२५) मासिक भाडे : १,१५,००० रुपये (रेस्टॉरंट टेनंट) वार्षिक रेंटल यील्ड : १०.२ टक्के कॅपिटल ॲप्रिसिएशन : ३३ टक्के (चार वर्षांत) आव्हाने : सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत भाडेकरू मिळवणे कठीण होते. पहिल्या वर्षी फक्त ७० हजार महिना भाडे मिळाले. प्रिया म्हणते : ‘पहिल्या वर्षी चिंता वाटत होती, पण बालेवाडी हायस्ट्रीट डेव्हलप झाल्यानंतर चांगले टेनंट मिळू लागले. आता वेटिंग लिस्ट आहे!’.केस स्टडी ३ : संदीप कुलकर्णींचा संमिश्र अनुभव (वाकड-डुप्लेक्स) पार्श्वभूमी : संदीप कुलकर्णी (वय ४५) हे नामवंत कंपनीमध्ये मॅनेजर आहेत. त्यांनी २०२० मध्ये वाकड येथे ३ BHK डुप्लेक्स गुंतवणुकीसाठी खरेदी केले.गुंतवणूक तपशील : खरेदी किंमत : ८५ लाख रुपये (२०२०) सध्याचे बाजारमूल्य : १.०५ कोटी रुपये (२०२५) मासिक भाडे (सध्या) : ३२,००० रुपये प्राथमिक भाडे समस्या : पहिल्या दोन वर्षांत अनेकदा रिकामे राहिले. शिकलेले धडे : ‘लोकेशन बरोबर होते, पण प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट नव्हते. आता पीजी कन्व्हर्ट केल्यानंतर ४५ हजार रुपये महिन्याला मिळत आहेत. सुरुवातीपासूनच बरोबर प्लॅनिंग करायला हवे होते.’.केस स्टडी ४ : नेहा जोशीचा चुकीचा निर्णय (चऱ्होली कमर्शियल) पार्श्वभूमी : नेहा जोशी (वय ४२) यांनी २०२२ मध्ये चऱ्होली येथे तळमजल्यावर कमर्शियल युनिट खरेदी केले, भविष्यातील विकासाच्या अपेक्षेने.गुंतवणूक तपशील: खरेदी किंमत : ९८ लाख रुपये (२०२२) सध्याचे बाजारमूल्य : ८५ लाख रुपये (२०२५) भाडे स्थिती : २७ महिन्यांत १८ महिने रिकामे सध्याचे भाडे : ३८,००० रुपये (जनरल स्टोअर) समस्या : चऱ्होली भागाची कमर्शियल डेव्हलपमेंट अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. फुटपाथ, पार्किंग सुविधा नसल्याने व्यापाऱ्यांची पसंती मिळत नाही. नेहा म्हणते : ‘माझी चूक अशी होती, की फक्त किंमत पाहून निर्णय घेतला. लोकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिव्हिटी या सगळ्यांचे महत्त्व आता समजले.’.केस स्टडी ५ : अजय मेहताची स्मार्ट स्ट्रॅटेजी (बहुविध गुंतवणूक) पार्श्वभूमी : अजय मेहता (वय ३६) हे स्वतःचा आयटी कन्सल्टिंग बिझनेस करतात. त्यांनी २०१९ पासून पुण्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक केली.गुंतवणूक पोर्टफोलिओ (२०२५ पर्यंत) :१. खराडी २ BHK अपार्टमेंट (२०१९) खरेदी : ५५ लाख | सध्या : ८२ लाख रुपये भाडे : २४,००० रुपये महिना२. हिंजवडी ऑफिस स्पेस (२०२१) खरेदी : १.२ कोटी | सध्या : १.६५ कोटी रुपये भाडे : ९५,००० रुपये महिना (आयटी कंपनी)३. बाणेर स्टुडिओ अपार्टमेंट x ३ (२०२२-२३) खरेदी : १.८ कोटी | सध्या : २.४ कोटी रुपये भाडे : ७५,००० रुपये महिना (तिन्ही एकत्रित) एकूण ROI : १२.३ टक्के वार्षिक (रेंटल + कॅपिटल ॲप्रिसिएशन) अजयची स्ट्रॅटेजी : 'विविधीकरण आणि टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक. एकाच वेळी मोठी रक्कम न लावता, मार्केट समजून घेत गेलो. निवासी आणि व्यावसायिक दोन्हींत गुंतवणूक केल्याने रिस्क कमी झाली.'.निष्कर्ष आणि शिफारशी नव्या गुंतवणूकदारांसाठी - जर तुमचे बजेट ५० लाख ते १.५० कोटी रुपये आहे, तर निवासी मालमत्तेत गुंतवणूक करा. हिंजवडी, वाकड किंवा ताथवडे या भागांत चांगले पर्याय आहेत.अनुभवी गुंतवणूकदारांसाठी - जर तुमचे बजेट १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि जोखीम घेण्याची तयारी असेल, तर व्यावसायिक मालमत्तेत गुंतवणूक करा. मगरपट्टा, खराडी किंवा बाणेर या भागांत चांगले पर्याय आहेत.सध्याच्या बाजारपेठेसाठी - किमती उच्च पातळीवर आहेत, पण पुणे मेट्रो आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमुळे पुढील २-३ वर्षांत चांगली वाढ अपेक्षित आहे. जर तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करू शकत असाल, तर सध्याची वेळ योग्य आहे.सावधगिरी - कोणत्याही मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी 'रेरा' नोंदणी, कायदेशीर कागदपत्रे आणि डेव्हलपरची पार्श्वभूमी तपासा. मार्केट रिसर्च करूनच योग्य निर्णय घ्या.(लेखक रिअल इस्टेट प्रशिक्षक आहेत. ). सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 