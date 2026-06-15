Sakal Money

अर्थबोध : रॅली की रिलिफ?

भारतीय शेअर बाजारातील सध्याच्या चढउतारांमध्ये ‘डेड कॅट बाउन्स’ आणि खऱ्या रॅलीतील फरक ओळखण्यासाठी एफआयआय-डीआयआय प्रवाह, ॲडव्हान्स-डिक्लाइन रेशो आणि व्हॉल्यूमसारख्या तांत्रिक संकेतांचा सखोल अभ्यास आवश्यक
Institutional Liquidity Slabs: Tracking FII Capital Outflows vs DII Short Covering

Institutional Liquidity Slabs: Tracking FII Capital Outflows vs DII Short Covering

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

सध्या भारतीय शेअर बाजारातील अस्थिरतेने गुंतवणूकदारांना संभ्रमात टाकले आहे. शुक्रवारी ‘निफ्टी’ आणि ‘बँक निफ्टी’मध्ये खालच्या पातळीवरून आलेली सुधारणा ही ‘डेड कॅट बाउन्स’ (तात्पुरता दिलासा) आहे, की नव्या रॅलीची सुरुवात, हे समजून घेण्यासाठी केवळ भावना नव्हे, तर तांत्रिक आणि संस्थात्मक आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. पुढील मुख्य डेटा पॉइंट आणि धोरणांच्या आधारे आपण या बाजाराचा कल समजून घेऊ या.

Loading content, please wait...