अर्थबोध : रॅली की रिलिफ?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकसध्या भारतीय शेअर बाजारातील अस्थिरतेने गुंतवणूकदारांना संभ्रमात टाकले आहे. शुक्रवारी ‘निफ्टी’ आणि ‘बँक निफ्टी’मध्ये खालच्या पातळीवरून आलेली सुधारणा ही ‘डेड कॅट बाउन्स’ (तात्पुरता दिलासा) आहे, की नव्या रॅलीची सुरुवात, हे समजून घेण्यासाठी केवळ भावना नव्हे, तर तांत्रिक आणि संस्थात्मक आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. पुढील मुख्य डेटा पॉइंट आणि धोरणांच्या आधारे आपण या बाजाराचा कल समजून घेऊ या..१. डेटा समजून घेणे महत्त्वाचेबाजार खरोखरच संकटातून बाहेर येत आहे की नाही, हे ओळखण्यासाठी पुढील डेटा समजून घेणे आवश्यक आहे.‘एफआयआय’ विरुद्ध ‘डीआयआय’ डेटा : रॅली टिकण्यासाठी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची (एफआयआय) सातत्यपूर्ण खरेदी आवश्यक असते. बाजारातील वाढ केवळ देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या (डीआयआय) खरेदीवर किंवा ‘शॉर्ट कव्हरिंग’मुळे असेल, तर ती ‘रिलिफ रॅली’ मानली जाते. ‘एफआयआय’चा कॅश मार्केटमधील मासिक डेटा पॉझिटिव्ह झाल्याशिवाय मोठ्या तेजीची खात्री देता येत नाही..ॲडव्हान्स-डिक्लाइन रेशो : जेव्हा बाजार वाढतो, तेव्हा किती शेअर वाढत आहेत आणि किती घसरतात हे महत्त्वाचे आहे. ‘निफ्टी ५०’मधील केवळ चार ते पाच हेवीवेट शेअर (उदा. रिलायन्स, एचडीएफसी बँक) निर्देशांक वर खेचत असतील, तर ती पोकळ वाढ असते. याउलट, ‘ॲडव्हान्स-डिक्लाइन रेशो’ दोनास एक (२ः१) किंवा त्याहून अधिक असेल (म्हणजे घसरणाऱ्या शेअरच्या तुलनेत वाढणारे शेअर दुप्पट), तर तो बाजाराचा ‘व्यापक सहभाग’ (ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन) दर्शवतो..व्हॉल्यूम आणि डिलिव्हरी टक्केवारी : वाढत्या बाजारासोबत ट्रेडिंग व्हॉल्यूम कमी असेल, तर खरेदीदारांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होते. दर्जेदार मिड कॅप आणि लार्ज कॅप शेअरमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक ‘डिलिव्हरी व्हॉल्यूम’ (गुंतवणूकदारांनी शेअर घरी नेणे) दिसू लागल्यास ती खऱ्या रॅलीची सुरुवात असते..२. तांत्रिक पातळी व ‘फोमो’चा धोकानिर्देशांक महत्त्वाच्या पातळ्यांवर टिकतो, का हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. सध्याच्या बाजारात ‘निफ्टी’साठी ५०-दिवसांचा आणि २००-दिवसांचा मूव्हिंग ॲव्हरेज (डीएमए) या अत्यंत महत्त्वाच्या पातळ्या आहेत. जोपर्यंत बाजार या पातळ्यांच्या वर स्थिरावत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक वाढीवर नफावसुली होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी सर्वांत मोठा धोका म्हणजे ‘फोमो’ (फिअर ऑफ मिसिंग आऊट) म्हणजेच ‘संधी निघून जाईल’ या भीतीत घेतलेले निर्णय. बाजार वाढताना अनेक गुंतवणूकदार नियोजन सोडून अचानक प्रवेश करतात आणि नंतर अडकतात. तेजीच्या वातावरणात संयम हेच सर्वांत मोठे शस्त्र ठरते..आजचा बाजार आशा दाखवत आहे; पण खात्री देत नाही. बाजारात तेजी येते आणि जाते; पण टिकून राहणारे गुंतवणूकदार तेच असतात, जे प्रत्येक वाढीला संधी म्हणून पाहतात आणि प्रत्येक घसरणीला धडा म्हणून स्वीकारतात. संयम, शिस्त आणि स्पष्ट धोरण हेच पुढील काळात तुमचे खरे भांडवल ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.