Premium|Study Room : राजेश अग्रवाल महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव, प्रशासनातील दीर्घ अनुभवाची नवी जबाबदारी

पूर्ण नाव : राजेश अग्रवालजन्म तारीख : १२ नोव्हेंबर १९६६जन्म ठिकाण : मूळ गाव पंजाबमधील जालंधर हे आहेशिक्षण : त्यांनी नवी दिल्लीतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतून (IIT Delhi) कॉम्प्युटर सिस्टिम/संगणक विज्ञान या विषयात बी. टेक (B.Tech) ही पदवी १९८७ मध्ये मिळवली. त्यांनी जालंधरमधील डीएव्ही (DAV) कॉलेजमधून १२वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले..प्रशासनातील योगदानते १९८९ च्या तुकडीचे महाराष्ट्र केडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी आहेत.त्यांनी रत्नागिरीचे सहायक जिल्हाधिकारी, जळगाव जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आणि अकोला जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे.त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय, सामाजिक न्याय, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान (IT) या विभागांचे सचिव म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे (२०११-२०१५) सचिव असताना, त्यांनी ''डिजी लॉकर'' आणि ''जीवन प्रमाण'' यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे ई-गव्हर्नन्सला चालना मिळाली.केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांनी कौशल्य विकास, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये विविध पदांवर काम केले.त्यांनी नुकताच ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होणाऱ्या मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडून पदभार स्वीकारला असून, ते राज्याचे नवे मुख्य सचिव झाले आहेत.