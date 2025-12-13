Sakal Money

Premium|Study Room : राजेश अग्रवाल महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव, प्रशासनातील दीर्घ अनुभवाची नवी जबाबदारी

Maharashtra Chief Secretary Rajesh Aggarwal : १९८९ च्या तुकडीचे महाराष्ट्र केडरचे आयएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल यांनी ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवपदाचा पदभार स्वीकारला असून, ई-गव्हर्नन्समध्ये त्यांचे मोठे योगदान आहे.
Maharashtra Chief Secretary Rajesh Aggarwal

Maharashtra Chief Secretary Rajesh Aggarwal

esakal

स्टडीरूम
Updated on

पूर्ण नाव : राजेश अग्रवाल

  • जन्म तारीख : १२ नोव्हेंबर १९६६

  • जन्म ठिकाण : मूळ गाव पंजाबमधील जालंधर हे आहे

शिक्षण : त्यांनी नवी दिल्लीतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतून (IIT Delhi) कॉम्प्युटर सिस्टिम/संगणक विज्ञान या विषयात बी. टेक (B.Tech) ही पदवी १९८७ मध्ये मिळवली. त्यांनी जालंधरमधील डीएव्ही (DAV) कॉलेजमधून १२वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.

Loading content, please wait...
maharashtra
environment
digital
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com