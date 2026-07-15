Premium|Rajesh Exports SEBI Probe : ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’चे महाकाय महसूलकोडे

कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.comभांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’च्या चौकशीमुळे सध्या चर्चेत आलेले राजेश एक्स्पोर्ट्स प्रकरण भारतीय भांडवली बाजारासाठी धोक्याची घंटा मानले जात आहे. तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांच्या कथित महसुलातील तफावत, परदेशातील उपकंपन्यांमधील व्यवहार, निधी वळवल्याचे आरोप आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या भूमिकेवर निर्माण झालेले प्रश्न... यांमुळे हे प्रकरण केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात एका भागधारकाने विचारलेल्या प्रश्नातून झाली, ही बाब अधिक लक्षवेधी ठरते. या संपूर्ण प्रकरणाचा घेतलेला वेध...भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासात अनेक मोठी आर्थिक प्रकरणे समोर आली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी कर्ज लपवले, काहींनी नफा फुगवून दाखवला, तर काहींवर गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचे आरोप झाले. मात्र, अलीकडे समोर आलेले राजेश एक्स्पोर्ट्सचे प्रकरण अनेक कारणांनी वेगळे आणि धक्कादायक मानले जात आहे. कारण येथे प्रश्न केवळ एका कंपनीच्या आर्थिक अहवालांचा नाही; तर तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांच्या कथित महसुलाचा, परदेशातील उपकंपन्यांच्या व्यवहारांचा, कंपनीच्या निधीच्या वापराचा, लेखापरीक्षण प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा आणि लाखो गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा आहे. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेतले, तर या प्रकरणाचे गांभीर्य स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात कोणत्याही सरकारी चौकशीमुळे किंवा ‘व्हिसलब्लोअर’च्या आरोपांमुळे न होता, एका भागधारकाच्या तक्रारीतून झाली..एका ई-मेलने चौकशी सुरूभारतीय भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’कडे ११ मार्च २०२४ रोजी एक तक्रार दाखल झाली. तक्रार करणारी व्यक्ती कंपनीची भागधारक होती. तक्रारीतील मुद्दा वरकरणी साधा वाटत होता. कंपनीच्या आर्थिक अहवालात दाखवण्यात आलेली मोठी थकबाकी (Trade Receivables) अनेक वर्षे वसूल का झाली नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.सुरुवातीला हा एक नियमित लेखापरीक्षणाचा मुद्दा वाटत होता. परंतु, चौकशी पुढे जात असताना ‘सेबी’समोर कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक गंभीर प्रश्न उभे राहू लागले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये तपास अधिकारी नेमण्यात आला. डिसेंबर २०२४ मध्ये फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करण्यात आले. वर्ष २०२५ दरम्यान कंपनीकडून विविध माहिती आणि कागदपत्रे वारंवार मागवण्यात आली. अखेर तीन जून २०२६ रोजी ‘सेबी’ने १०९ पानांचा अंतरिम आदेश जारी केला आणि त्यानंतर हे प्रकरण देशभर चर्चेचा विषय ठरले. ‘सेबी’च्या म्हणण्यानुसार, कंपनीकडून मागवलेल्या अनेक कागदपत्रांमध्ये पूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. काही व्यवहारांसाठी आवश्यक पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. फॉरेन्सिक ऑडिटरला काही महत्त्वाच्या अकाउंटिंग सिस्टीम आणि नोंदींची संपूर्ण तपासणी करता आली नाही. त्यामुळे कंपनीने जाहीर केलेला महसूल आणि व्यवहार स्वतंत्रपणे पडताळणे शक्य आहे का, हा मूलभूत प्रश्न ‘सेबी’समोर उभा राहिला. याच प्रश्नातून पुढे १५.१५ लाख कोटी रुपयांच्या महसूल-कोड्याचा उलगडा झाला.स्वित्झर्लंडमधील कंपन्यांमुळे प्रश्नराजेश एक्स्पोर्ट्सचा व्यवसाय केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. कंपनीची परदेशातील रचना गुंतागुंतीची आहे. भारतातील राजेश एक्स्पोर्ट लि.च्या मालकीची ‘आरईएल सिंगापूर’ ही कंपनी आहे. तिच्या मालकीची ग्लोबल गोल्ड रिफायनरीज एजी (Global Gold Refineries AG-GGR) ही स्वित्झर्लंडमधील कंपनी आहे; तसेच ‘जीजीआर’च्या मालकीची ‘वॅलकाम्बी एसए’ (Valcambi SA) ही सोन्याच्या शुद्धीकरण क्षेत्रातील कंपनी आहे.राजेश एक्स्पोर्ट्सने अनेक वर्षे ‘वॅलकाम्बी एसए’ला समूहाची मुख्य कार्यरत कंपनी म्हणून सादर केले आहे. ‘सेबी’ने आपल्या अंतरिम आदेशात नमूद केले आहे, की ‘आरईएल सिंगापूर’ आणि ग्लोबल गोल्ड रिफायनरीज एजी (Global Gold Refineries AG) या प्रामुख्याने होल्डिंग कंपन्या असल्याचे सांगितले गेले आहे, तर ‘वॅलकाम्बी एसए’ (Valcambi SA) ही समूहाची मुख्य व्यवसाय करणारी कंपनी असल्याचे राजेश एक्स्पोर्ट्सने वारंवार नमूद केले आहे. त्यामुळे परदेशातील या उपकंपन्यांचा समूहाच्या महसूल आणि व्यवसायात अत्यंत महत्त्वाचा वाटा आहे.याच ठिकाणी ‘सेबी’ला मोठी विसंगती आढळली. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत राजेश एक्स्पोर्ट्स समूहाने सुमारे १५.४५ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल दाखवला. त्यापैकी जवळपास १५.१८ लाख कोटी रुपयांचा महसूल परदेशातील उपकंपन्यांकडून आल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, ‘वॅलकाम्बी एसए’च्या स्वतंत्र लेखापरीक्षित आर्थिक अहवालांमध्ये महसूल याच्या तुलनेत अत्यंत कमी दिसत होता. ही तफावत इतकी मोठी होती, की ‘सेबी’ने प्राथमिक स्तरावर जवळपास १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल चुकीच्या पद्धतीने दाखवला गेला असावा, असा निष्कर्ष नोंदवला..वाढलेले गूढ व निधी वळवल्याचा आरोप‘सेबी’च्या चौकशीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत ॲँफ्ल्यूएन्स शेअर्स अँड स्टॉक्स प्रा. लि. या संस्थेसोबत सुमारे ११,४८७ कोटी रुपयांची विक्री आणि ११,४८८ कोटी रुपयांची खरेदी झाल्याचे दाखवले. मात्र, ‘सेबी’च्या चौकशीत ‘अँफ्ल्यूएन्स’ने स्पष्ट केले, की राजेश एक्स्पोर्ट्स त्यांचा ग्राहकच नव्हता आणि असे व्यवहार कधी झालेच नव्हते. त्यामुळे कंपनीच्या खात्यांमध्ये दाखवलेल्या व्यवहारांच्या सत्यतेबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले. ‘सेबी’ने कंपनीवर निधी वळवल्याचाही आरोप केला आहे. ‘सेबी’च्या मते, कंपनीकडून सुमारे ३३९ कोटी रुपये प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्या खात्यांमध्ये पाठविण्यात आले. त्यापैकी काही रक्कम परत आली असली, तरी संपूर्ण व्यवहारांसाठी आवश्यक मंजुरी, संचालक मंडळाची परवानगी आणि अधिकृत खुलासे उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ‘सेबी’चा आरोप आहे, की काही व्यवहार वैयक्तिक खात्यांमार्फत करण्यात आले आणि नंतर ते कंपनीच्या व्यवहारांप्रमाणे नोंदविण्यात आले.कंपनीचा युक्तिवादया सर्व आरोपांचा ‘राजेश एक्सपोर्टस’ने जोरदार विरोध केला आहे आणि ‘सेबी’चे अनेक आरोप फेटाळले आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या सूचीबद्ध कंपनीला केवळ महसूल फुगवून दाखवण्याचा फारसा फायदा नसतो. महसूल वाढवून दाखवला आणि नफा तसाच ठेवला, तर मार्जिन कमी दिसते. त्यामुळे महसूल कृत्रिमरीत्या वाढवण्यामागे तर्क नाही, असा कंपनीचा दावा आहे. कंपनीने असेही नमूद केले आहे, की त्यांनी ‘सेबी’ला ४०० जीबीपेक्षा अधिक माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल नोंदविण्याची पद्धत सोन्याच्या शुद्धीकरण उद्योगातील व्यवहारांनुसारच होती; तसेच स्वित्झर्लंडमधील गोपनीयता कायद्यांमुळे काही माहिती तात्काळ उपलब्ध करून देता आली नाही. काही आर्थिक व्यवहार राजेश मेहता यांच्या वैयक्तिक खात्यांद्वारे कंपनीच्या वतीने करण्यात आले होते, असेही कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीच्या मते, ‘सेबी’ने नोंदवलेले निष्कर्ष हे केवळ प्राथमिक स्वरूपाचे असून, पुढील स्पष्टीकरणांनंतर वस्तुस्थिती समोर येईल. मात्र, ‘सेबी’चे म्हणणे वेगळे आहे. ‘सेबी’च्या मते, कंपनीच्या स्पष्टीकरणांना पुरेसे कागदोपत्री पुरावे नाहीत. कंपनीचा पैसा वैयक्तिक खात्यांमार्फत आणि संबंधित संस्थांमार्फत फिरवण्यात आला. या व्यवहारांबाबत आवश्यक खुलासे करण्यात आले नाहीत. काही निधी राजेश मेहता यांच्या वैयक्तिक खात्यात पाठवण्यात आला आणि त्या निधीचा वापर डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगसाठी करण्यात आला. नंतर हे व्यवहार कंपनीच्या खात्यांमध्ये खरेदी-विक्री म्हणून दाखवण्यात आले. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कंपनीकडे प्रभावी युक्तिवाद नसल्याचे ‘सेबी’चे मत आहे..कॅनरा बँकेचे कर्ज थकविलेराजेश एक्स्पोर्ट्स आणि कॅनरा बँक यांच्यातील वादही चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी एक व्यापारी कर्जव्यवस्था आहे, ज्यामुळे बँकेवर तब्बल ५०९ कोटी रुपयांचे थकीत दायित्व आले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ (LC) हे एक सर्वसाधारण वित्तीय साधन आहे. या व्यवस्थेनुसार कॅनरा बँकेने राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या वतीने सोने आयातीसाठी ‘एलसी’ जारी केली होती. व्यापारी कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर बँकेने परदेशी पुरवठादारांना पैसे द्यायचे आणि त्यानंतर राजेश एक्स्पोर्ट्सने बँकेला ती रक्कम परत करायची, अशी ही व्यवस्था होती. अनेक वर्षे ही व्यवस्था सुरळीत सुरू होती. मात्र, २०२० मध्ये अनेक ‘एलसी’आधारित देयके एकाच वेळी येऊन ठेपल्यानंतर राजेश एक्स्पोर्ट्सने बँकेला परतफेड केली नाही आणि आर्थिक भार कॅनरा बँकेवर पडला. या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘एलसी’अंतर्गत अनेक देयके स्वित्झर्लंडमधील ‘वॅलकाम्बी एसए या कंपनीला देण्यात आली. विशेष म्हणजे ही कंपनी राजेश एक्स्पोर्ट्सची परदेशी उपकंपनी आहे. म्हणजेच, कॅनरा बँकेने दिलेला पैसा राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या परदेशी कंपनीकडे गेला. परंतु, तो परत करण्याची जबाबदारी भारतातील मूळ कंपनीवर होती. जोपर्यंत ‘एलसी’चे चक्र सुरू होते, तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत होते. मात्र, परतफेड थांबल्यानंतर हे कर्ज थकीत झाले. कॅनरा बँकेचे थकीत कर्ज ५०९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, हे खाते ‘ताणलेली मालमत्ता’ (Stressed Asset) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. बँकेने आता वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे.राजेश एक्स्पोर्ट्सने मात्र बँकेचे दावे फेटाळले आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे नुकसान परकी चलन बाजारातील चढ-उतारांमुळे आणि बँकेच्या परकी चलन व्यवहारांच्या हाताळणीमुळे झाले; परतफेडीत कसूर केल्यामुळे नाही. तसेच ही व्यवस्था रोख मार्जिनद्वारे सुरक्षित असल्याने कर्ज थकण्याची जोखीम नव्हती, असाही कंपनीचा दावा आहे. मात्र, कर्जवसुली न्यायाधिकरणाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि ‘एलसी’मधून निर्माण झालेल्या जबाबदाऱ्या बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, हा संपूर्ण वाद सुरू असतानाही राजेश एक्स्पोर्ट्स स्वतःला ‘कर्जमुक्त कंपनी’ म्हणत आहे.‘ईडी’ची गंभीर निरीक्षणेराजेश एक्स्पोर्ट्सच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कंपनीवर परकी चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून तपास सुरू केला आहे. गेल्या २३ जून रोजी कंपनी आणि संबंधित व्यक्तींवर छापे घालण्यात आले. ‘ईडी’च्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने आयात-निर्यात, परदेशी गुंतवणूक आणि परदेशी व्यवहारांशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत. कंपनीने आफ्रिकेतील खाणींमध्ये १०३५ कोटी रुपये गुंतवणूक केल्याचा दावा केला; मात्र त्यासंबंधी पुरावे उपलब्ध नसल्याचे ‘ईडी’ने म्हटले आहे. या तपासात कंपनीच्या व्यावसायिक कामकाजात काही असामान्य बाबी आढळल्याचे ‘ईडी’ने नमूद केले आहे. कंपनीचा महसूल लाखो कोटी रुपयांचा असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेतन अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आले; तसेच काही संशयास्पद शेअर व्यवहार, परदेशातील संशयित संस्थांसोबत आर्थिक देवाणघेवाण आणि साठा नोंदी व प्रत्यक्ष मालामध्ये सुमारे ४० टक्के तफावत आढळल्याचा आरोप ‘ईडी’ने केला आहे. दरम्यान, कंपनीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष राजेश मेहता यांनी कोणताही गैरव्यवहार किंवा निधी वळवल्याचा आरोप फेटाळला असून, ‘सेबी’ने आदेशित केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटला पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे..‘एलआयसी’च्या गुंतवणुकीवर प्रश्न‘सेबी’च्या तीन जूनच्या आदेशानंतर कंपनीच्या शेअरचा भाव पाच टक्क्यांनी घसरला. फेब्रुवारी २०२३ मधील १०२९ रुपयांच्या उच्चांकानंतर कंपनीच्या शेअरभावात सातत्याने घसरण होत आहे. २५ जून २०२६ रोजी कंपनीच्या शेअरचा भाव ९७.०२ रुपये होता. या सर्व घडामोडींमुळे ‘एलआयसी’च्या गुंतवणुकीची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. ‘एलआयसी’कडे कंपनीतील १०.८ टक्के हिस्सा असून, ती कंपनीतील सर्वांत मोठी सार्वजनिक भागधारक आहे. लाखो पॉलिसीधारकांचा पैसा व्यवस्थापित करणाऱ्या ‘एलआयसी’ने कंपनीच्या शेअरभावात गेल्या तीन वर्षांत मोठी घसरण होत असतानाही आपला हिस्सा कायम ठेवला, ही बाब अनेकांना आश्चर्यकारक वाटते. त्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत -गुंतवणुकीपूर्वी पुरेशी तपासणी झाली होती का?जोखीम व्यवस्थापन प्रभावी होते का?संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची जबाबदारी नेमकी काय असावी?थोडक्यात, राजेश एक्स्पोर्ट्सवरील चौकशी आता केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या प्रकरणामुळे ‘एलआयसी’सारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूक प्रक्रियेवर, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर, लेखापरीक्षण व्यवस्थेवर आणि भारतीय भांडवली बाजारातील देखरेखीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘सेबी’चे आरोप पुढील तपासात सिद्ध झाले, तर हे भारतातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी एक प्रकरण ठरू शकते.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)(सोबत दिलेली चौकट पाहावी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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