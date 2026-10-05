शेअर बाजार : रेटगेन ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीज (गुरुवारचा बंद भाव : रु. ८४१)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकरेटगेन ट्रॅव्हल टेक्नॉलॉजीज लि. ही २००४ मध्ये स्थापित आणि २०२१ मध्ये शेअर बाजारात नोंदणीकृत झालेली पर्यटन क्षेत्रातील एक सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी कंपनी आहे. विमान कंपन्या, हॉटेल साखळ्या, कार रेंटल कंपन्या, ऑनलाइन ट्रॅव्हल कंपन्या, क्रूझ कंपन्या, डेस्टिनेशन मार्केटिंग कंपन्या, ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट कंपन्या पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांना ही कंपनी ‘एआय’ संचालित ‘सास’ (एसएएएस- सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस) आणि डेटा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देते. यामुळे या कंपन्यांना ग्राहक मिळवणे, इष्ट किमती ठरवणे, ग्राहक धरून ठेवणे आणि व्यवसायवृद्धी यासाठी मदत होते. कंपनीचे १६० देशांमध्ये तेरा हजारांहून अधिक ग्राहक आहेत. यात सर्वांत मोठ्या ४० हॉटेल साखळ्यांपैकी ३३, सर्वांत मोठ्या चार विमान कंपन्या, सात कार रेंटल कंपन्या आणि २५ ‘फॉर्च्यून ५००’ ग्राहकांचा समावेश आहे. कंपनीने २०१८ नंतर तीन कंपन्या अधिग्रहित करून या व्यवसायाच्या इतर क्षेत्रातील क्षमताही वाढवली आहे. .व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन : सजर्न ही कंपनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घेतल्यावर ‘रेटगेन’चा व्यवसाय पाच महिन्यांत ७० टक्क्यांनी वाढला आहे. या वर्षीच्या १८२४ कोटी रुपये उत्पन्नाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ३००० कोटी रुपये उत्पन्न आणि २२ टक्के कार्यचालन मार्जिन राखण्याची व्यवस्थापनाची अपेक्षा आहे. याचबरोबर २०२८ मध्ये संपूर्णपणे कर्जमुक्त होण्याचेही कंपनीचे उद्दिष्ट आहे..संभाव्य जोखमी : नव्या कंपनीचे सुरळीत सामीलीकरण आणि कर्जमुक्त होण्यासाठी आवश्यक उत्पन्न राखणे या मोठ्या जोखमी आहेत. सजर्न ही कंपनी विकत घेण्यासाठी कंपनीने मोठे कर्ज घेतले आहे आणि त्यामुळे व्याज व घसाऱ्याचे आकडे वाढले आहेत. याचा मार्जिनवर होणारा संभाव्य परिणाम हीही मोठी जोखीम आहे..आर्थिक आकडेवारी : (एक ऑक्टोबर २०२६) कंपनीचे बाजारमूल्य ९,९६४ कोटी रुपये असून, तिची विक्री आणि निव्वळ नफा दोन्ही गेल्या तीन वर्षांमध्ये ४८ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई १३.९ व ११.९ म्हणजे कमी आहेत. कंपनीची रोख आवक उत्तम आहे. कंपनीचा ताळेबंद ३,४२३ कोटी रुपयांचा असून, ९४९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे..मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या ३८.१ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या सरासरी ५३ या गुणोत्तरापेक्षा कमी आहे. पीईजी ०.७९ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर २१.४ आणि पिट्रोस्की नंबर मात्र, तीन म्हणजे कमी आहे.कंपनीची उत्तम व्यवसायवाढ येत्या दोन वर्षांत अपेक्षित आहे. कंपनी २०२८ पर्यंत कर्जमुक्त होऊ शकली, तर नफा आणखी वाढेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमरः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.