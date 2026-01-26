Sakal Money

Rath Saptami : रथसप्तमी आणि गुंतवणूकदार...

Rath Saptami investment lessons : रथसप्तमी सूर्यनारायणाची पूजा, शिस्त, सातत्य, नियमितता आणि आरोग्यावर भर देतो; या गुणांचा अवलंब गुंतवणूकदारासाठी यशस्वी आणि संतुलित जीवन घडवतो.
सकाळ वृत्तसेवा
नंदिनी वैद्य-‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार

रथसप्तमी म्हणजेच सूर्यजयंती रविवारी (ता. २५) झाली. या दिवशी सूर्यनारायणाची भक्तीभावाने पूजा करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. रथसप्तमीचा गुंतवणूकदारांशी काय संबंध, असा प्रश्‍न अनेकांना नक्कीच पडला असेल, त्याचे उत्तर जाणून घेऊ या.

