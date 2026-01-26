Rath Saptami : रथसप्तमी आणि गुंतवणूकदार...

नंदिनी वैद्य-‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाररथसप्तमी म्हणजेच सूर्यजयंती रविवारी (ता. २५) झाली. या दिवशी सूर्यनारायणाची भक्तीभावाने पूजा करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. रथसप्तमीचा गुंतवणूकदारांशी काय संबंध, असा प्रश्न अनेकांना नक्कीच पडला असेल, त्याचे उत्तर जाणून घेऊ या. .रथसप्तमीमध्ये सूर्य आपल्या सृष्टीप्रती करत असलेल्या उपकारांबद्दल कृतज्ञता दाखविणे हा हेतू असतो. सूर्य नसेल, तर ही सृष्टीच नसेल, इतके त्याचे आपल्या जीवनात अढळ स्थान आहे. सूर्य म्हणजे नियमितता, सूर्य म्हणजे शिस्त, सूर्य म्हणजे कर्मफलाची आसक्ती न ठेवता केलेले काम, श्रेयासाठीची कोणतीच केविलवाणी धडपड त्याच्याकडे नाही म्हणून तो स्थिर आहे, स्थितप्रज्ञ आहे. एक चांगला गुंतवणूकदार होण्यासाठीदेखील याच गुणांची कमी-अधिक प्रमाणात आवश्यकता असते. असेही म्हणता येईल, की सारी सृष्टी एका नियमाने चालते. .तिथे कोणताच बेशिस्तपणा नसतो साहजिकच सूर्यदेखील नियमानुसारच वर्तन करतो. त्यामुळे वर उल्लेख केलेले त्याचे सर्व गुण आपण आपल्या वैयक्तिक जीवनात अमलात आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू लागलो, तर जीवन खरच किती सहज, सुंदर आणि समाधानी होईल आणि जेव्हा व्यक्ती अशी समाधानी असेल, तर साहजिकच एक गुंतवणूकदार म्हणूनही चांगले काम करू शकेल. परंतु, याच सृष्टीचा भाग असणारा मानव जेव्हा बेशिस्तीने वागायला लागेल, तेव्हा त्याचे नकारात्मक परिणाम नक्कीच दिसणार आणि तो अर्थातच एक गुंतवणूकदार म्हणूनही यशस्वी होऊ शकणार नाही..अग्रलेख : हे शब्दब्रह्म अशेष….यशस्वी गुंतवणूकदाराचे गुणकोणत्याही यशस्वी गुंतवणूकदाराच्या गुणांचे अवलोकन केले, तर हेच आढळून येईल की खरोखरच सूर्याचे वर्णन केलेले बरेचसे गुण त्यांच्यात आढळून येतात. वैयक्तिक शिस्त, अधिक न बोलता खूप मोठे काम करण्याची वृत्ती, नियमितपणा, सातत्य, आळसाचा अभाव, अहंकाररहित साधे सरळ वर्तन, आयुष्यात कृत्रिमतेचा अभाव असे गुण आपल्याला राधाकिशन दमाणी, वॉरेन बफेट अशा यशस्वी गुंतवणूकदारांमध्ये पुरेपूर बघावयास मिळतात..आरोग्य हीच संपत्तीरथसप्तमीचा दिवस जागतिक सूर्यनमस्कार दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. एखाद्याला निरोगी जीवन जगावयाचे असेल, तर दैनंदिन जीवनात सूर्यनमस्काराचा समावेश असणे महत्त्वाचे ठरते. ‘हेल्थ इज वेल्थ’ अर्थात ‘आरोग्य हीच संपत्ती’ असे म्हणतात. पैसे मिळवण्याबरोबर जर आपली तब्येत उत्तम असेल, तर भविष्यात होणारा आरोग्य खर्च कित्येकपटीने कमी होईल. गुंतवणूकदाराला पैसे मिळवण्याइतकेच पैसे राखतादेखील आले पाहिजेत. ‘हेल्दी माईंड इन हेल्दी बॉडी’साठी सूर्योपासना अर्थात सूर्यनमस्कारासारखा प्रभावी उपचार नाही. सूर्यनमस्काराने येणारी चपळता, शक्ती, चिवटपणा, मनाची ताकद आणि समतोल याच सर्व गोष्टी एका सजग, सुजाण आणि प्रगल्भ गुंतवणूकदार होण्यासाठी गरजेच्या ठरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.