2000 rupee note : जर अजुनही तुमच्याकडे २ हजार रुपयांची नोट असेल, तर...

RBI Guidelines for 2000 Note Exchange : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआयने २००० रुपयांच्या नोटांच्या चलनात लक्षणीय घट झाल्याचे नोंदवले आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या नोटांचे एकूण मूल्य घसरून ५ हजार ८८४ कोटींवर आले आहे. मे २०२३ मध्ये जेव्हा नोटाबंदीची घोषणा करण्यात आली तेव्हा या नोटांचे मूल्य ३.५६ लाख कोटी होते, जे सध्याच्या परिस्थितीत लक्षणीय घट झाल्याचे दर्शवते..जरी या नोटा परत घेण्याबाबतचे परिपत्रक आधीच जारी केले गेले आहे. तरी, २००० रुपयांच्या नोटेचा कायदेशीर दर्जा अजूनही कायम आहे. याचा अर्थ असा की ती दैनंदिन जीवनात वापरली जाऊ शकत नसली तरी, ती कर्ज फेडण्यासाठी आणि आर्थिक कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते..नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. नोटाबंदीच्या या निर्णयानंतर, देशाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआयने २००० रुपयांच्या नोटा छापल्या. तर, आरबीआयच्या मते एकाचे ठराविक उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर आणि पुरेशा प्रमाणात इतर मूल्यांच्या नोटा छापल्यानंतर या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर २००० रुपयांच्या नोटांची छपाई २०२८-१९ मध्ये बंद करण्यात आली होती. तर बहुतेक २००० रुपयांच्या नोटा मार्च २०१७ पूर्वी जारी करण्यात आल्या होत्या. या नोटांच्या कालावधीची सीमाही आता पूर्ण होत आहे..US Dollars to INR : जर अमेरिकेतून तुम्ही एक लाख डॉलर आणले, तर भारतात तुमच्या खात्यात एकूण रक्कम...!.आरबीआयने जनतेला या २००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याची पुरेशी संधी दिली आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत, तुम्ही कोणत्याही बँकेत २००० रुपयांच्या नोटा जमा करू शकत होता किंवा बदलू शकत होता. आता, ही अंतिम मुदत खूप आधीच संपलेली आहे. ९ ऑक्टोबर २०२३ पासून, तुम्ही आरबीआयच्या १९ कॉर्पोरेट कार्यालयांपैकी कोणत्याही कार्यालयात जाऊन २००० रुपयांच्या नोटा बदलू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही आरबीआय कॉर्पोरेट कार्यालयात पोस्टाने २००० रुपयांच्या नोटा पाठवू शकता आणि तुमच्या बँक खात्याची माहिती देऊन त्या बदलू शकता.