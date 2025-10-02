Sakal Money

2000 rupee note : जर अजुनही तुमच्याकडे २ हजार रुपयांची नोट असेल, तर...

Know how to exchange 2000 note: जाणून घ्या, आरबीआयच्या नियमानुसार आता नेमका तुमच्याकडे काय पर्याय आहे?
A detailed guide on how to exchange 2000 notes by sending them to the Reserve Bank of India through the post office as per RBI rules.

RBI Guidelines for 2000 Note Exchange : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआयने २००० रुपयांच्या नोटांच्या चलनात लक्षणीय घट झाल्याचे नोंदवले आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या नोटांचे एकूण मूल्य घसरून ५ हजार ८८४ कोटींवर आले आहे. मे २०२३ मध्ये जेव्हा नोटाबंदीची घोषणा करण्यात आली तेव्हा या नोटांचे मूल्य ३.५६ लाख कोटी होते, जे सध्याच्या परिस्थितीत लक्षणीय घट झाल्याचे दर्शवते.

