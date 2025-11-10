Sakal Money

RBI News : बँकांचे नवे डोमेन नेम!

RBI's Action Against Soaring Bank Fraud : बँक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे (₹३६,०१४ कोटी) सायबर सुरक्षेसाठी रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्व बँकांना १ नोव्हेंबर २०२५ पासून त्यांच्या सध्याच्या डोमेनवरून '.bank.in' या सुरक्षित आणि विशेष डोमेनवर स्थलांतरित होण्याचा सल्ला दिला आहे.
RBI's Action Against Soaring Bank Fraud

RBI's Action Against Soaring Bank Fraud

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अशोक जोशी - निवृत्त बँक अधिकारी

रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या वार्षिक अहवालानुसार, बँक फसवणुकीचे एकूण मूल्य ३६,०१४ कोटींवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षापेक्षा जवळजवळ तिप्पट आहे. फसवणुकीच्या सर्व प्रकरणांत ५६ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणे डिजिटल पेमेंटमधील फसवणुकीची आहेत. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने एक नोव्हेंबर २०२५पासून रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली असलेल्या सर्व बँकांना त्यांच्या सध्याच्या डोमेनवरून ‘.bank.in’ या डोमेनवर स्थलांतर करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार सर्व बँकांनी आपल्या डोमेनमध्ये एक नोव्हेंबरपासून बदल केले आहेत.

Loading content, please wait...
Bank
rbi
fraud news
Fraud case news
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com