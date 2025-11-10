RBI News : बँकांचे नवे डोमेन नेम!

अशोक जोशी - निवृत्त बँक अधिकारीरिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या वार्षिक अहवालानुसार, बँक फसवणुकीचे एकूण मूल्य ३६,०१४ कोटींवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षापेक्षा जवळजवळ तिप्पट आहे. फसवणुकीच्या सर्व प्रकरणांत ५६ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणे डिजिटल पेमेंटमधील फसवणुकीची आहेत. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने एक नोव्हेंबर २०२५पासून रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली असलेल्या सर्व बँकांना त्यांच्या सध्याच्या डोमेनवरून ‘.bank.in’ या डोमेनवर स्थलांतर करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार सर्व बँकांनी आपल्या डोमेनमध्ये एक नोव्हेंबरपासून बदल केले आहेत..डोमेन म्हणजे काय?रिझर्व्ह बँकेने भारतीय बँकांसाठी ‘.bank.in’ हे एक सुरक्षित आणि विशेष इंटरनेट डोमेन सुरू केले आहे. सायबर सुरक्षेतील धोके आणि फिशिंगसारख्या हानीकारक घटना कमी करणे, हे याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे; त्याचबरोबर आर्थिक सेवा सुरक्षित करून डिजिटल बँकिंग आणि पेमेंट सेवांवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामुळे भारतीय बँकांचा दर्जा जागतिक स्तरावर उंचावण्यासही मदत होईल..Satara Crime:'कुळकजाई खून प्रकरणातील संशयित जेरबंद'; गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा; दहिवडी पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी.डोमेन कसे सुरू केले?नॅशनल इंटरनेट एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (NIXI) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (Meity) अंतर्गत येणाऱ्या इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजीद्वारे (IDRBT) प्रदान केलेल्या डोमेन नोंदणी आणि ऑपरेशन पाठबळासह रिझर्व्ह बँकेने हा उपक्रम सुरू केला आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी (आयडीआरबीटी) या डोमेनचे विशेष व्यवस्थापक म्हणून काम करेल..अशा प्रकारे सर्व बँकांच्या डोमेनमध्ये ‘.bank.in’ मुळे एकरूपता आणल्याने सर्वच बँकांच्या डोमेनची एक ओळख तयार झाली आहे, त्यामुळे ग्राहकांना आपल्या बँकेचा डोमेन सहजपणे ओळखणे व लक्षात ठेवणे सोपे होणार असून, आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यास मदत होईल, अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. बँक ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षतेसाठी रिझर्व्ह बँकेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असून, आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ग्राहकांनीही जागरूक राहणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.