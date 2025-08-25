RBI: रिझर्व्ह बँकेचा खातेदारांना दिलासा!

ॲड. रोहित एरंडे-कायद्याचे जाणकारRBI Draft Rules: एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिच्या मिळकतीमधील मालकीहक्क हा तिच्या वारसांना इच्छापत्राने किंवा इच्छापत्र केले नसेल, तर वारसाहक्काने मिळतो. इच्छापत्राप्रमाणे मालकीहक्क हा इच्छापत्र करणारी व्यक्ती (टेस्टेटर) मृत झाल्यावरच प्राप्त होतो. अर्थात, नॉमिनेशनने मालकीहक्क मिळत नाही. .मात्र, अनेकांना आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम मिळविणे हे जिकिरीचे काम असल्याचा अनुभव येतो. इच्छापत्र असले, तरी काही वेळा बँक प्रोबेट आणावयास सांगतात, जे फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता या शहरांमध्येच घेणे अनिवार्य आहे. इच्छापत्र नसेल, तर मग वारसाहक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगतात. या सर्वांसाठी खर्चावा लागणार वेळ, पैसे आणि मानसिक त्रास यामुळे लाभार्थी व्यक्ती पुरती गांगरून जाते..मात्र, आता वारसांना लवकरच याबाबतीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण ‘देर आए दुरूस्त आए’ याप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नुकतेच एक मसुदा परिपत्रक प्रसिद्ध करून (Draft Circular) बँकांना मृत खातेदारांच्या वारसांना १५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम किंवा लॉकर हे वारसाहक्क प्रमाणपत्र किंवा प्रोबेटशिवाय देता येणे शक्य होईल, असे म्हटले आहे. मुदतपूर्व रक्कम काढणे, बँक लॉकर दावे याबद्दलही सूचना करण्यात आल्या आहेत. या परिपत्रकावर २७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सूचना किंवा हरकती मागविण्यात आल्या असून, साधारणपणे एक जानेवारी २०२६ पासून किंवा त्यापूर्वी हे परिपत्रक अंमलात येण्याची शक्यता आहे..New Income Tax Rules : प्राप्तीकर कायदा आता सोप्या शब्दात! पाच तत्त्वांवर आधारित सुधारणा, लोकसभेची मान्यता अन् करदात्यांसाठी दिलासा.१५ लाखांपर्यंत विनासायासया परिपत्रकानुसार, मृत खातेदाराने इच्छापत्र केले असेल किंवा नॉमिनेशन करून ठेवले असेल, तर ओळख पटविण्यासाठी केवायसी कागदपत्रे, मृत्यूदाखला आदी घेऊन वारसांना किंवा नॉमिनीला पैसे देऊन टाकावेत. कायद्याप्रमाणे जिथे गरज भासेल तिथेच प्रोबेटची सक्ती करावी, असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे. मृत खातेदाराने इच्छापत्र किंवा नॉमिनेशन केलेले नसेल किंवा संयुक्त खात्यांमध्ये उत्तरजीवी कलम नसेल आणि कोणत्याही सक्षम कोर्टाने मनाई आदेश दिलेला नसेल, तर कोणतेही वारसाहक्क प्रमाणपत्र किंवा वारसांकडून अथवा त्रयस्थ खातेदारांकडून बंधपत्र (indemnity bond) न घेता वारसांना रक्कम द्यावी. अर्थात, त्यासाठीही वैध कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे..बेपत्ता व्यक्तींचे पैसेएखादा खातेदार बेपत्ता असेल, तर कायद्याप्रमाणे वारसांनी बेपत्ता व्यक्ती ‘मृत’ घोषित करण्यासाठी सक्षम कोर्टाकडून आदेश आणल्यास त्यांना पैसे देऊन टाकावेत..बँक लॉकरएकल खातेदाराच्या नावावर बँक लॉकर असेल आणि त्याने नॉमिनी नेमला असेल, तर नॉमिनीला लॉकर उघडण्याची मुभा राहील. लॉकर एकापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या नावे असेल किंवा सर्व्हायरशिप निर्देश असतील आणि नॉमिनीही नेमला असेल, तर त्या सर्वांना वारसाहक्क प्रमाणपत्र, बंधपत्र याची सक्ती न करता लॉकर उघडण्याची मुभा असेल. एकल खातेदाराच्या नावावर बँक लॉकर असेल आणि नॉमिनी नेमला नसेल, तर ओळख पटविण्यासाठी केवायसी कागदपत्रे, मृत्यूदाखला आदी योग्य ती काळजी घेऊन वारसांना लॉकर वापरता येईल..वरील सर्व दावे संबंधित कागदपत्रे मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करावेत, यासाठी सर्व बँकांनी समान कार्यपद्धती अवलंबावी, असेही सूचित केले आहे. अर्थात, या प्रस्तावित सूचना असून त्या तशाच अंमलात येतील असेही नाही. त्यामुळे इच्छापत्र करून ठेवणे किंवा कमीतकमी सर्व्हायरशिप निर्देश असलेले संयुक्त खाते उघडणे हे आपल्या हातात आहे..RBI Rule: चेक क्लिअरन्समध्ये क्रांती! RBI चा नवा नियम, आता क्षणात पैसे जमा होतील, पण कधीपासून?.मुदतपूर्व पैसे मिळणेखातेदाराने मुदत ठेव मुदतीपूर्वी मोडली, तरीही त्याच्याकडून कोणताही दंड आकारू नये आणि आणि तशी पूर्वसूचनाच खाते उघडताना द्यावी, असेही परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे. अर्थात, मुदत ठेव दोन किंवा जास्त खातेदारांच्या नावाने असेल, तर अशा सर्व खातेदारांची लेखी संमती आवश्यक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.