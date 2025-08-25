Banking For All: दिव्यांग आणि बँकिंग व्यवहार

Sakal Money

Disabled Rights: रिझर्व्ह बँकेने दिव्यांग व्यक्तींसाठी बँकिंग सेवा सुलभ करण्याचे आदेश दिले आहेत. रॅम्प, बोलणारे एटीएम, ब्रेल कीपॅड आणि घरपोच सेवा या सुविधा आता बंधनकारक असतील.
सुधाकर कुलकर्णी- सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी

अनेक दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक सेवा सर्वसामान्यांसारख्या सहजपणे वापरण्यात अनेक अडचणी येतात. परिणामी, पैसे असूनदेखील त्याचा योग्य व हवा तेव्हा वापर करता येत नसल्याने दिव्यांग व्यक्तींची खूप गैरसोय होते.

