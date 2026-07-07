ATM Cash Shortage: एटीएममध्ये पैसे का नाहीत? अनेक शहरांमध्ये 'कॅश'चा तुटवडा; आरबीआयचं मोठं पाऊल

RBI tightens rules on ATM cash shortage: मागच्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक शहरांमध्ये एटीएममध्ये कॅश नसल्याची तक्रार आहे. हा प्रकार मागच्या दोन ते तीन महिन्यांपासून सुरु आहे. त्यामुळे तक्रारीदेखील वाढत आहेत. या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरु केलीय..आरबीआयने बँकांकडून मागवला डेटातक्रारींच्या अनुषंगाने आरबीआयने 'टियर-२' आणि त्यापेक्षा लहान शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या रोख रकमेचा संपूर्ण अहवाल मागवला आहे. या डेटावरून नक्की कोणत्या कारणांमुळे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या एटीएममध्ये रोकड मिळत नाहीये, याचा शोध लावला जाईल.याशिवाय, आरबीआय हे देखील तपासण्याचा प्रयत्न करत आहे की, काही बँकांनी जाणीवपूर्वक ग्रामीण भागात किंवा लहान शहरांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा कमी रोख रक्कम तर पाठवली नाही ना? किंवा एटीएममध्ये वेळेवर कॅश रीलोड केली जात नाहीये का? ज्यामुळे लोकांना या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. जर तपासणीत असा कोणताही निष्काळजीपणा आढळला, तर बँकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे..बँकांचं नेमकं म्हणणं काय?या संपूर्ण प्रकरणावर बँकांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, केवळ एकूण कॅश स्टॉक पाहूनच वास्तविक स्थितीचा अंदाज लावता येऊ शकत नाही. ज्या नोटा खराब झालेल्या असतात किंवा फाटलेल्या असतात, त्या एटीएम मशीनमध्ये टाकल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे काही तांत्रिक कारणांमुळे किंवा नोटांच्या दर्जामुळे ही अडचण येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.