RBI News: बनावट विमा आणि एनपीएस विकणे महागात पडणार! रिझर्व्ह बँकेकडून कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी; कारवाई काय होणार?

आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक प्रमुख मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. ज्यामध्ये आरबीआयने बँकांना चुकीची विक्री रोखण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. जर तुम्ही देखील बँकेकडून विमा खरेदी करत असाल किंवा एनपीएस किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. .गैरप्रकार रोखण्यासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये, आरबीआयने म्हटले आहे की, बँक शाखेत आर्थिक उत्पादने विकणारे एजंट हे बँक कर्मचाऱ्यांपासून स्पष्टपणे वेगळे असले पाहिजेत. बँकांनी विक्री आचारसंहिता लागू केली पाहिजे, ज्याचे उल्लंघन केल्यास दंड होऊ शकतो. शिवाय, विविध उत्पादने आणि सेवांसाठी स्वतंत्रपणे संमती घेणे आवश्यक आहे, एकत्रित नाही. बँकांनी वापरकर्ता इंटरफेस अशा प्रकारे डिझाइन केला पाहिजे की ग्राहक अटी आणि शर्ती वाचल्याशिवाय संमती देऊ शकत नाहीत. .बँका तृतीय-पक्ष उत्पादने स्वतःची म्हणून बाजारात आणू शकत नाहीत. एजंट बँक कर्मचाऱ्यांची तोतयागिरी करू शकत नाहीत. शिवाय, कर्मचारी आणि एजंट पूर्व परवानगीशिवाय ग्राहकांना कॉल करू शकत नाहीत किंवा भेटू शकत नाहीत. चुकीची विक्री म्हणजे ग्राहकाच्या प्रोफाइल, वय, उत्पन्न, आर्थिक माहिती किंवा जोखीम घेण्याची क्षमता यांच्याशी जुळणारे उत्पादन विकणे. यामध्ये अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रदान करणे, ग्राहकाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय सेवा विकणे, ऑफर वाढवण्यासाठी दुसरी विमा पॉलिसी खरेदी करणे आणि ऑनलाइन ग्राहकांना फसवण्यासाठी गडद नमुन्यांचा वापर करणे समाविष्ट आहे..ग्राहकांच्या प्रोफाइलसाठी योग्य नसलेली किंवा योग्य नसलेली उत्पादने बँका विकू शकणार नाहीत, जरी त्यांना स्पष्ट मान्यता असली तरीही. यामुळे चुकीच्या बँकांसाठी पळवाटा बंद होतात. चुकीच्या विक्रीचे दावे नाकारण्यासाठी ते करारावरील ग्राहकाच्या स्वाक्षरीचा वापर करू शकत नाहीत. कधीकधी, बँक रिलेशनशिप मॅनेजर भोळ्या ग्राहकांना युनिट-लिंक्ड विमा पॉलिसी म्युच्युअल फंड म्हणून विकण्याचा प्रयत्न करतात. बँकांना आता स्वतंत्र अर्ज फॉर्म वापरावे लागतील आणि त्यांच्या अर्ज फॉर्ममध्ये विमा, म्युच्युअल फंड किंवा हायब्रिड सारख्या उत्पादनाचा प्रकार स्पष्टपणे नमूद करावा लागेल..जर चुकीची विक्री सिद्ध झाली तर बँकांना ग्राहकांना पैसे परत करावे लागतील आणि व्यवहार रद्द करावे लागतील, तसेच आर्थिक नुकसानीसाठी अतिरिक्त भरपाई द्यावी लागेल. प्रस्तावित नियमांनुसार बँकांनी विक्रीच्या 30 दिवसांच्या आत भेदभावरहित सर्वेक्षणाद्वारे ग्राहकांचा अभिप्राय गोळा करावा लागेल. विद्यमान धोरणे आणि सेवा पद्धतींचा आढावा घेण्यासाठी बँकांना दर सहा महिन्यांनी निष्कर्षांवर अहवाल तयार करावा लागेल..स्वाक्षरी केलेला करार मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत किंवा संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामकाने दिलेल्या वेळेनुसार बँकेकडे चुकीच्या विक्रीची तक्रार दाखल करा. हे सार्वजनिक अभिप्रायासाठी आरबीआयने जारी केलेले मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. भागधारकांच्या टिप्पण्यांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, अंतिम नियम १ जुलैपासून लागू केले जातील.