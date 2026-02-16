Sakal Money

RBI News: बनावट विमा आणि एनपीएस विकणे महागात पडणार! रिझर्व्ह बँकेकडून कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी; कारवाई काय होणार?

RBI Guidelines News: फसव्या विमा, एनपीएस आणि इतर आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. उल्लंघन केल्यास कारवाई होणार आहे.
RBI issues new guidelines

RBI issues new guidelines

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक प्रमुख मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. ज्यामध्ये आरबीआयने बँकांना चुकीची विक्री रोखण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. जर तुम्ही देखील बँकेकडून विमा खरेदी करत असाल किंवा एनपीएस किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.

Loading content, please wait...
Reserve Bank Of India
rbi
financial crisis
RBI inheritance rules

Related Stories

No stories found.