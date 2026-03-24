RBI New Rule: RBI चा मोठा निर्णय! 1 एप्रिलपासून ऑनलाइन पेमेंटचे नियम बदलणार! आता ही गोष्ट केल्याशिवाय पेमेंट होणार नाही...

1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ एप्रिल २०२६ पासून ऑनलाइन पेमेंटसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य केले आहे. 2. यामुळे सायबर फसवणूक कमी होईल आणि ग्राहकांची सुरक्षा वाढेल. 3. ओटीपीवर अवलंबून राहण्याऐवजी, पासवर्ड, पिन, ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक्स वापरावे लागतील. 4. बँक किंवा पेमेंट कंपनीला फसवणुकीसाठी जबाबदार धरले जाईल. 5. रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशनमुळे व्यवहाराची रक्कम आणि जोखमीवर आधारित सुरक्षा तपासणी होईल..RBI Rules Change for Online Payment: आजकाल, भाजी विक्रेत्यापासून ते मोठ्या शॉपिंग मॉल्सपर्यंत, आपण सर्वत्र आपल्या स्मार्टफोनचा वापर करून पेमेंट करत असतो. डिजिटल व्यवहारांनी आपले दैनंदिन जीवन खूप सोपे केले आहे. परंतु या सोयीसोबतच, सायबर फसवणूक आणि ऑनलाइन घोटाळ्यांमुळे भीतीही वतात आहे.सर्वसामान्य माणसाची ही चिंता दूर करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून, देशभरातील संपूर्ण ऑनलाइन पेमेंट पायाभूत सुविधा बदलणार आहे. आता सायबर गुन्हेगार तुमचे पैसे सहजपणे चोरू शकणार नाही.नवीन 2FA नियम RBIच्या नवीन निर्देशांनुसार, कोणताही ऑनलाइन व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आता टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पेमेंटची पुष्टी करण्यासाठी तुम्हाला किमान दोन सुरक्षा उपाय वापरावे लागतील. तुम्ही पासवर्ड, पिन, ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक्स (जसे की फिंगरप्रिंट आणि फेस आयडी) वापरू शकता. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यापैकी एक पद्धत डायनॅमिक असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच प्रत्येक वेळी नवीन असलेला पासवर्ड किंवा कोड. ही नवीन प्रणाली हे सुनिश्चित करेल की, जरी एखाद्या फसवणूक करणाऱ्याच्या हाती तुमची काही माहिती लागली, तरी तो तुमच्या खात्यातून पैसे काढू शकणार नाही..ओटीपीवरील विश्वास कमी गेल्या काही वर्षांत, भारतातील डिजिटल पेमेंट वेगाने वाढले आहे. पण त्यासोबतच ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंगसारख्या घटनांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. आतापर्यंत, आपली प्रणाली प्रामुख्याने ओटीपीवर अवलंबून होती. परंतु तंत्रज्ञानाच्या या युगात, हॅकर्सनी ओटीपी चोरण्यासाठी अनेक नवीन आणि धोकादायक मार्ग शोधून काढले आहेत. आता, तुमची बचत एका मेसेजच्या भरवशावर न सोडता RBIने अधिक मजबूत आणि सुरक्षित प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..बँकांना तोटा सहन करावा लागेलया नवीन मार्गदर्शक तत्त्वाचा सर्वसामान्य ग्राहकाला फायदा होईल. व्यवहारादरम्यान सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आणि ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास, बँक किंवा पेमेंट कंपनी (फिनटेक) थेट जबाबदार असेल. अशा परिस्थितीत, ग्राहकाला कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही. त्याऐवजी, संबंधित संस्थेला संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल. हा कठोर नियम बँका आणि पेमेंट कंपन्यांवर त्यांच्या सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी दबाव आणेल..व्यवहाराची रक्कमेवर ठरवणार सुरक्षा कडक सुरक्षेसोबतच ग्राहकांच्या सोयीचाही पूर्ण विचार करण्यात आला आहे.RBIने 'रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन'ची (Risk-Based Authentication) संकल्पना लागू केली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की प्रत्येक व्यवहारासाठी एकसारखी कडक पडताळणी केली जाणार नाही. दररोजच्या छोट्या पेमेंटसाठी कमी पडताळणीमध्येही व्यवहार पूर्ण होईल. मात्र, व्यवहाराची रक्कम मोठी असल्यास किंवा कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास प्रणालीकडून अतिरिक्त सुरक्षा तपासणी केली जाईल. इतकेच नव्हे, हा नियम केवळ भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही. १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत तो आंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यवहारांनाही लागू केला जाणार असून, परदेशातील पेमेंट्सही अधिक सुरक्षित होणार आहेत.