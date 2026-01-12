Sakal Money

Weekly CIBIL Score Reporting : कर्जदारांसाठी नवा नियम; साप्ताहिक सिबिल स्कोअर अपडेट

RBI Credit Information Norms : १ एप्रिल २०२६ पासून 'सिबिल' स्कोअरचे अपडेट्स दर आठवड्याला होणार असून, कर्जदारांना आता हप्ते भरण्याबाबत अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.
Weekly CIBIL Score Reporting

Weekly CIBIL Score Reporting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शशांक वाघ - निवृत्त बँक अधिकारी

‘सिबिल’सारख्या पतमाहिती (सीआयसी) संस्था प्रत्येक कर्जदाराचा संपूर्ण तपशील व परतफेडीचा सात वर्षांचा लेखाजोखा ठेवतात आणि मिळालेल्या माहितीनुसार कर्जदाराचे प्रगतिपुस्तक तयार करून गुण म्हणजेच सिबिल स्कोअर देतात, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पूर्वी दर महिन्याला कर्जदाराची परीक्षा घेतली जायची, आता एक एप्रिल २०२६ पासून ती दर आठवड्याला घेतली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने आणलेल्या नव्या नियामक निकषांमध्ये अनुत्पादित कर्जासाठी (एनपीए) ९० दिवसांच्या मर्यादेत मात्र, कोणताही बदल केलेला नाही. कर्जदारांनी आता कर्ज परतफेडीबाबत अधिक सजग राहणे आवश्‍यक आहे.

Loading content, please wait...
money
emi
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com