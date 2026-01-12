Weekly CIBIL Score Reporting : कर्जदारांसाठी नवा नियम; साप्ताहिक सिबिल स्कोअर अपडेट

शशांक वाघ - निवृत्त बँक अधिकारी‘सिबिल’सारख्या पतमाहिती (सीआयसी) संस्था प्रत्येक कर्जदाराचा संपूर्ण तपशील व परतफेडीचा सात वर्षांचा लेखाजोखा ठेवतात आणि मिळालेल्या माहितीनुसार कर्जदाराचे प्रगतिपुस्तक तयार करून गुण म्हणजेच सिबिल स्कोअर देतात, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पूर्वी दर महिन्याला कर्जदाराची परीक्षा घेतली जायची, आता एक एप्रिल २०२६ पासून ती दर आठवड्याला घेतली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने आणलेल्या नव्या नियामक निकषांमध्ये अनुत्पादित कर्जासाठी (एनपीए) ९० दिवसांच्या मर्यादेत मात्र, कोणताही बदल केलेला नाही. कर्जदारांनी आता कर्ज परतफेडीबाबत अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे..Nashik District Bank : सहकार क्षेत्रासाठी सरते वर्ष संघर्षाचे; नाशिक जिल्हा बँकेचा परवाना वाचवण्यासाठी सरकार सरसावले!.पूर्वपीठिकाभारतीय बँकांमध्ये १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत, उत्पन्न व मालमत्ता वर्गीकरणाची पद्धत बँकनिहाय व व्यक्तिनिष्ठ होती. यामुळे कर्जातील ताण लपवला जात असे आणि बुडीत कर्ज (bad loans) ओळखण्यास विलंब होत असे. वित्तीय प्रणालीवरील नरसिंह समितीच्या शिफारसींनंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उत्पन्न जमा करणे, मालमत्ता वर्गीकरण आणि तरतूद याबाबत टप्प्याटप्प्याने नियम लागू केले, ज्यामुळे बँकिंग पद्धती आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या जवळ गेल्या. कालांतराने, अनुत्पादित कर्ज निकषाची मर्यादा ९० (१८० वरून) दिवसांपेक्षा जास्त मुदतबाह्य थकबाकी अशी निश्चित करण्यात आली आणि ती आजही तशीच कायम आहे.उदारीकरणानंतरच्या काळात, धोका मूल्यांकनासाठी वस्तुनिष्ठ निकष आणि स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग; तसेच पत-माहिती प्रणालींवर भर देण्यात आला. ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (नियमन) अधिनियम’ २००५ मध्ये मंजूर झाल्यानंतर, सिबिल, एक्स्पेरियन, इक्विफॅक्स आणि सीआरआयएफ हाय मार्कसारख्या पत-माहिती कंपन्या (सीआयसी) स्थापन करण्यात आल्या, ज्यांनी बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि इतर पतसंस्थांमध्ये पत-माहिती देवाणघेवाणीची औपचारिक परिसंस्था निर्माण केली..क्रेडिट मूल्यांकन अद्ययावतसुरवातीला आर्थिक संस्था आपल्या कर्जदारांची माहिती या संस्थांकडे दर महिन्याला एकदाच कळवत असत. त्यामुळे कर्जदाराच्या वर्तन आणि क्रेडिट अहवालामधील प्रतिबिंब यामध्ये लक्षणीय वेळेचा फरक पडत असे. डिजिटल कर्जमूल्यांकन व रिअल-टाइम कर्ज व्यवहार वाढल्याने, रिझर्व्ह बँकेला हे विलंबित अहवाल जोखीम मूल्यांकनासाठी प्रतिकूल वाटले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आठ ऑगस्ट २०२४ रोजी परिपत्रक काढून एक जानेवारी २०२५ पासून सर्व पतसंस्थांना दर पंधरवड्याला म्हणजेच महिन्याच्या १५ तारखेला आणि शेवटच्या दिवशी पत माहिती सादर करणे अनिवार्य केले. आता या चौकटीत सुधारणा करून पतमाहिती संस्थांकडे साप्ताहिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे, ज्यामुळे नवी मंजुरी, परतफेड, पुनर्रचना आणि थकबाकीची नोंद अधिक अद्ययावत होणार आहे. मासिक अहवाल पद्धतीत, ग्राहकाला महिन्याच्या अखेर थकबाकी फेडून प्रतिकूल प्रतिबिंब टाळता येत होते, ज्यामुळे सुमारे ३० दिवसांचा अवधी मिळत असे. पंधरवड्याला अहवाल देण्याच्या पद्धतीमुळे हा कालावधी सुमारे १५ दिवसांवर आला; आता साप्ताहिक प्रणालीमुळे थकबाकीची माहिती सुमारे सात दिवसांतच प्रणालीत प्रसारित होईल. एखाद्या कर्जदाराने आपली थकबाकी भरली असेल, तर त्याप्रमाणे त्याचा सिबिल स्कोअर सुधारण्यासाठी एक महिना किंवा १५ दिवस वाट पाहावी लागणार नाही. एका आठवड्यात सुधारणा दिसेल..या बदलामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी माहिती गुणवत्तेची, गोळा करण्याची आणि सुसंगती राखण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. त्यांना आता त्यांच्या कर्जप्रणाली आणि पतमाहिती संस्थांमध्ये सतत संवाद करावा लागेल. अर्थात, या बदलामुळे त्यांना संभाव्य बुडीत कर्जाची लक्षणे लवकर ओळखता येतील, अंतर्गत जोखीम निकषांची बाजारातील संकेतांशी सुसंगती साधता येईल आणि अहवाल विलंबाद्वारे होणारा फसवणुकीचा धोका कमी होईल. या नव्या बदलामुळे आता कर्जदारांना आपल्या परतफेडीचे नियोजन वेळेवर करणे क्रमप्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.