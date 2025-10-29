Gold Price: परदेशातून येतोय भारताचा खजिना; 64 टन सोनं देशात, नेमकं काय घडलं?

Reserve bank of india: मार्च ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीमध्ये आरबीआयने परदेशात ठेवलेला आपला तब्बल ६४ टन सोन्याचा साठा भारतात माघारी मागवला आहे. देशाची आर्थिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. जगभरात भू-राजकीय तणाव निर्माण झालेला असताना रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतलेला आहे. अनेक देश आता आर्थिक शस्त्रे म्हणून मालमत्ता गोठवणे आणि बंदी घालणे, असे प्रकार करीत आहेत. त्यामुळे अशा अस्थिर वातावरणात आपला सोन्याचा साठा देशातील तिजोरीत ठेवणे अधिक सुरक्षित आणि धोरणात्मक निर्णय मानला जातोय..आरबीआयकडे किती सोनं आहे?सप्टेंबर २०२५ च्या अखेरीस, आरबीआयकडे एकूण ८८०.८ टन सोन्याचा साठा जमा झाला आहे. यापैकी ५७५.८ टन सोने आता भारतात ठेवण्यात आले असून २९०.३ टन सोने अजूनही बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स या संस्थांकडे आहे. याशिवाय १४ टन सोने गोल्ड डिपॉझिट व्यवस्थेचा भाग आहे. मार्च २०२३ पासून आतापर्यंत आरबीआयने परदेशातून एकूण २७४ टन सोने भारतात परत आणले आहे..जगभरात तणाव वाढतोयमागच्या काही वर्षांमध्ये जगभरात तणाव निर्माण झालेला आहे. रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांच्या सोन्याच्या साठ्यावर पाश्चात्त्य देशांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे दबाव वाढला. त्यामुळेच भारताचा हा निर्णय धोक्याचे विविधीकरण आणि आर्थिक स्वायत्तता वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरत आहे..वर्षभरात सोन्याच्या किंमतीत ५२ टक्के वाढ२०२५ या एका वर्षात आतापर्यंत सोन्याच्या दरात तब्बल ५२ टक्क्यांची मोठी उसळी दिसून आली आहे. २० ऑक्टोबर रोजी सोने ४,३८१.२१ प्रति औंसच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले होते. ही वाढ जागतिक अनिश्चितता, व्याजदर कपातीची वाढती अपेक्षा आणि मध्यवर्ती बँकांनी सतत केलेल्या सोन्याच्या खरेदीमुळे झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.