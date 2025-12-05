Sakal Money

Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! कर्जदारांना मोठा दिलासा, व्याजदर देखील होणार कमी... पण FD चं काय?

Repo Rate : देशातील ग्रामीण भागात मागणी मजबूत राहिली आहे तर शहरी मागणी हळूहळू सुधारत आहे. FY26 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.3% केला, जो आधी 6.8% होता.
RBI Repo Rate

repo rate

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Monetory Policy Committee : भारतीय रिजर्व बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने 3 दिवसांच्या बैठकीनंतर एकमताने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्स कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच धोरणात्मक भूमिका म्हणजेच पुढच्या दराविषयीची भूमिका ‘Neutral’ (तटस्थ) म्हणून कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढच्या रेपो दरात कपात होऊ शकते, दर वाढविले जाऊ शकतात किंवा आहे तोच दर कायम ठेवला जाऊ शकतो अशा तिन्ही शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Reverse Repo Rate
inflation
rbi
GDP
RBI governor
RBI repo rate
GDP Growth Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com