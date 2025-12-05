Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! कर्जदारांना मोठा दिलासा, व्याजदर देखील होणार कमी... पण FD चं काय?

Monetory Policy Committee : भारतीय रिजर्व बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने 3 दिवसांच्या बैठकीनंतर एकमताने रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्स कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच धोरणात्मक भूमिका म्हणजेच पुढच्या दराविषयीची भूमिका ‘Neutral’ (तटस्थ) म्हणून कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढच्या रेपो दरात कपात होऊ शकते, दर वाढविले जाऊ शकतात किंवा आहे तोच दर कायम ठेवला जाऊ शकतो अशा तिन्ही शक्यता आहे. .एकमताने निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज सकाळी रेपो दर 5.5% वरून 5.25% करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय सहा सदस्यांच्या समितीने एकमताने घेण्यात आला असून महागाईमध्ये झालेली कमी आणि घसरलेल्या रुपयाचा विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले..2025 वर्षाचा आढावा2025 च्या वर्षभरात भौगोलिक आणि व्यापारातील अनिश्चितता असतानाही देशात भक्कम आर्थिक वाढ आणि सौम्य महागाई पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे RBIची धोरणात्मक भूमिका तटस्थ (Neutral) राहिली आहे. येत्या नवीन वर्षात RBI नव्या आशा, उर्जा आणि निर्धार यांसह पुढे जाणार असल्याचे मल्होत्रा यांनी यावेळी सांगितले. .कमी रेपो दरामुळे कर्ज स्वस्त पण FD दरही कमीरेपो दर कमी झाल्यामुळे रिटेल आणि इतर कर्जदारांसाठी कर्जाचे ईएमआय (EMI) कमी होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे कर्ज परतफेड सुलभ होणार आहे. तसेच कर्जाच्या दरातही कमी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून निवडलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) दरांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. कारण,फेब्रुवारी 2025 पासून अनेक बँकांनी FD दरात 50 ते 100 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. .Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.महत्वाचे निर्णय 1. स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) - 5% 2. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) - 5.5% तसेच, ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) द्वारे RBI ने बाजारातून 1 लाख कोटी रुपयांचे बाँड्स खरेदी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे..Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; RBI च्या रेपो दराकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य! कोणते शेअर्स तोट्यात? .किरकोळ महागाई दर 2% तर वाढीचा दर तब्बल 8%या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत महागाई 2.2% इतकी सौम्य असून वाढ दर 8% आहे. या अनोख्या परिस्थितीला गव्हर्नरांनी ‘गोल्डीलॉक्स इकॉनॉमी’ संबोधले. गोल्डीलॉक्स इकॉनॉमी म्हणजे अशी अर्थव्यवस्था जिथे पूर्ण रोजगार, स्थिर व सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ, आणि कमी महागाई आढळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.