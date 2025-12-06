Bank Account Rule : RBI चा मोठा निर्णय! मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही, झिरो बॅलेन्स खात्यावरही मिळणार प्रीमियम बँकिंग सुविधा

RBI Zero Balance Bank Account Rule : रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बेसिक सेविंग्स बँक डिपॉझिट (BSBD) अकाउंटसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. हे खाते सहसा झिरो-बॅलन्स अकाउंट असते आणि कमी उत्पन्न असलेल्या व लहान बचत करणाऱ्या लोकांसाठी तयार केले जाते. नवीन बदलांनंतर या खात्यांमध्ये अधिक प्रीमियम सुविधा आणि सोयी मिळतील, ज्यामुळे छोटे बचत करणारे ग्राहकही मोठ्या अकाउंटसारखी सोयी अनुभवू शकतील..BSBD अकाउंटमध्ये अनलिमिटेड डिपॉझिटयाआधी BSBD खाते हे लहान किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांसाठी असायचे. परंतु आता कोणताही ग्राहक झिरो बॅलन्सवर BSBD खाते उघडू शकतो. यासोबतच यासाठी,Minimum Balance आवश्यक नाही.BSBD अकाउंटमध्ये अनलिमिटेड डिपॉझिट करता येतील.कोणतेही Hidden Charges लावले जाणार नाहीत.चालू सेव्हिंग अकाउंट BSBD मध्ये रूपांतरित करता येईल, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. .ATM व्यवहार फ्री नव्या नियमांनुसार दर महिन्यात चार वेळ ATM किंवा इंटर-बँक ATM वरून पैस काढता येतील. यात ATM Withdrawal, Branch Withdrawal आणि Fund Transfer यांचा समावेश आहे. चार व्यवहारांनंतर मात्र सामान्य शुल्क लागू होईल..डिजिटल व्यवहारांत बदलआतापासून UPI, IMPS, NEFT, RTGS सारख्या डिजिटल व्यवहारांना ‘Withdrawal’ मानले जाणार नाही. म्हणजे ग्राहक जितक्या हवे तितके ऑनलाइन व्यवहार करू शकतात, कोणत्याही लिमिटशिवाय आणि तेही विनामूल्य. .इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग फ्री आणि अनिवार्य या खात्यांमध्ये नेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ज्यांच्याकडे आधीच BSBD खाते आहे, ते नवीन सुविधांसाठी विनंती करू शकतात आणि त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे बँकांसाठी अनिवार्य असेल..Gold Rate Today : RBI निर्णयानंतर सोनं महागलं, चांदी 2 लाखांच्या जवळ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव.25 पानी चेक बुक फ्री BSBD खातेदारांसाठी वर्षभरात 25 पानांचे चेकबुक व्यवहार फ्री असणार आहेत. त्यावर कोणतेही वार्षिक शुल्क शून्य आकारले जाणार नाही. यापूर्वी या सुविधांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जात होते..जुने ग्राहक आणि नवीन खातेधारकांवर परिणामBSBD खाते आधीपासून चालवणारे ग्राहक या नवीन सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत मागणी करू शकतात.नवीन ग्राहकांमध्ये ज्याचे सामान्य बचत खाते असेल आणि तो BSBD खात्यात रूपांतरीत करू इच्छित असेल, तर तेही शक्य आहे, परंतु त्याच्याकडे दुसऱ्या बँकेत BSBD खाते नसावे..Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! कर्जदारांना मोठा दिलासा, व्याजदर देखील होणार कमी... पण FD चं काय?. नवीन नियम कधी लागू?हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. तथापि, RBI ने बँकांना परवानगी दिली आहे की त्यांना हवे असल्यास ते हा नवीन फ्रेमवर्क आधीपासून लागू करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.