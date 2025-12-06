Sakal Money

Bank Account Rule : RBI चा मोठा निर्णय! मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही, झिरो बॅलेन्स खात्यावरही मिळणार प्रीमियम बँकिंग सुविधा

RBI BSBD Account Rule : RBI ने BSBD खात्यांसाठी नवे नियम जारी केले असून, याचा उद्देश बँकिंग सेवा आणखी सोप्या आणि सर्वांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. नव्या फ्रेमवर्कमुळे या खात्यांना अनेक नवीन सुविधा मिळणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
RBI Zero Balance Bank Account Rule : रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बेसिक सेविंग्स बँक डिपॉझिट (BSBD) अकाउंटसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. हे खाते सहसा झिरो-बॅलन्स अकाउंट असते आणि कमी उत्पन्न असलेल्या व लहान बचत करणाऱ्या लोकांसाठी तयार केले जाते. नवीन बदलांनंतर या खात्यांमध्ये अधिक प्रीमियम सुविधा आणि सोयी मिळतील, ज्यामुळे छोटे बचत करणारे ग्राहकही मोठ्या अकाउंटसारखी सोयी अनुभवू शकतील.

