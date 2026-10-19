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Money Gift From Relatives: नातेवाइकांकडून मोठी रक्कम भेट मिळाली?

Is Money Received as a Gift From Relatives Taxable in India: नातेवाइकांकडून मोठी रक्कम भेट मिळाली? आयकराचे नियम काय सांगतात?
Income Tax on Money Gifts From Relatives in India Know Which Gifts Are Tax Free and When Tax May Apply Under Current Rules

Income Tax on Money Gifts From Relatives in India Know Which Gifts Are Tax Free and When Tax May Apply Under Current Rules

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सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रियांका कुलकर्णी, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए

नातेवाइकांकडून भेट म्हणून मिळालेली रक्कम काही ठरावीक परिस्थितीत प्राप्तिकराच्या दृष्टीने करपात्र नसते. मात्र, याचा अर्थ असा नाही, की बँकेत जमा झालेली कोणतीही मोठी रोख रक्कम ‘नातेवाइकांनी दिली आहे’ एवढे सांगितल्यावर सहज स्वीकारली जाईल. करमाफी आणि त्या व्यवहाराची सत्यता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत.

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