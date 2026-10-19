Money Gift From Relatives: नातेवाइकांकडून मोठी रक्कम भेट मिळाली?

-प्रियांका कुलकर्णी, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएनातेवाइकांकडून भेट म्हणून मिळालेली रक्कम काही ठरावीक परिस्थितीत प्राप्तिकराच्या दृष्टीने करपात्र नसते. मात्र, याचा अर्थ असा नाही, की बँकेत जमा झालेली कोणतीही मोठी रोख रक्कम ‘नातेवाइकांनी दिली आहे’ एवढे सांगितल्यावर सहज स्वीकारली जाईल. करमाफी आणि त्या व्यवहाराची सत्यता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...समजा, एखाद्याला नातेवाइकांकडून २० लाख, ५० लाख किंवा ८५ लाख रुपयांची रोख रक्कम भेट म्हणून मिळाली आणि ती रक्कम नंतर बँक खात्यात जमा केली. अशा वेळी ही रक्कम कोणी दिली? त्या व्यक्तीचे प्राप्तकर्त्याशी नेमके नाते काय? खरोखरच ही रक्कम भेट म्हणून दिली होती का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एवढी मोठी रक्कम देण्याची त्या नातेवाइकाची आर्थिक क्षमता होती का? असे प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून मोठ्या रकमेची भेट मिळाली असेल, तर त्या संदर्भात कागदोपत्री पुरावे जवळ असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..आवश्यक पुरावेlभेट देताना केलेले भेटपत्र (गिफ्ट डीड)lपैसे देणाऱ्या नातेवाइकाची ओळख आणि त्याच्याशी असलेले नाते सिद्ध करणारे पुरावेlत्या नातेवाइकाने दाखल केलेली मागील काही वर्षांची प्राप्तिकर विवरणपपत्रेlत्याची आर्थिक स्थिती दाखवणारी आर्थिक किंवा इतर कागदपत्रेlत्याच्याकडे एवढी रक्कम उपलब्ध होती हे दाखवणारे पुरावेlशक्य असल्यास बँक व्यवहारातून रक्कम देण्यात आल्याचा पुरावाही कागदपत्रे व्यवहार खरा असल्याचे दाखवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकतात..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...‘पैसे नातेवाइकांनी दिले आहेत’ हे सांगणे आणि नातेवाइकांनीच दिले आहेत’ हे कागदपत्रांनी सिद्ध करणे यात खूप मोठा फरक आहे. मोठी रक्कम भेट म्हणून मिळाली असेल, तर व्यवहाराच्या वेळीच योग्य कागदपत्रे तयार ठेवणे चांगले असते. कारण आज पैसे बँकेत जमा झाले आणि उद्या प्राप्तिकर विभागाने प्रश्न विचारला, तर त्या वेळी पुरावे शोधण्यापेक्षा व्यवहार होत असतानाच पुरावे तयार असणे आणि ते योग्य वेळी योग्य माहिती सोबत सादर करणे आपल्याला इतर कायदेशीर अडचणी पासून वाचवू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.