Jay Anmol Ambani case : रिलायन्स ग्रुपमध्ये पुन्हा खळबळ! अनिल अंबानींच्या मुलावर CBIची कारवाई; ₹228 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप

Reliance Group Anil Ambani : रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांचे मोठे चिरंजिव जय अनमोल अंबानी यांच्या विरोधात CBI ने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स या कंपन्या सामील आहेत, ज्यांच्यावर युनियन बँक ऑफ इंडियाला तब्बल ₹228.06 कोटींचा फटका दिल्याचा आरोप आहे. .CBI चे स्पष्टीकरण युनियन बँकेच्या तक्रारीनुसार, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) ने मुंबईतील शाखेतून व्यावसायिक गरजांसाठी ₹450 कोटींचे कर्ज घेतले होते बँकेने या कर्जासाठी कठोर आर्थिक शिस्त पाळण्याची अट घातली होती. यात वेळेवर हप्ते भरणे, व्याज आणि इतर शुल्कांची भरपाई करणे, सुरक्षा-संबंधित कागदपत्रे वेळेवर सादर करणे आणि सर्व विक्री उत्पन्न बँकेच्या खात्यातून मार्गी लावणे आवश्यक होते.मात्र, कंपनी आवश्यक ते हप्ते भरू शकली नाही आणि कर्ज करारात नमूद केलेल्या कामांऐवजी इतर ठिकाणी वापरण्यात आले. ज्यामुळे 30 सप्टेंबर 2019 रोजी खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..जय अनमोल अंबानी यांची भूमिका काय होती?ज्या काळात हे कर्ज घेतले गेले आणि निधी डायव्हर्ट करण्यात आला, त्या काळात जय अनमोल अंबानी हे RHFL चे एग्झिक्युटिव डायरेक्टर होते. CBI चा आरोप आहे की त्यांनी आणि इतर संचालकांनी बँकेला चुकीची माहिती दिली आणि कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले, ज्यामुळे बँकेचे ₹228.06 कोटींचे नुकसान झाले.CBI ने RHFL, RCFL, अनमोल अंबानी आणि इतर अज्ञात लोकांविरुद्ध IPC कलम 120B (गुन्हेगार कट), 420 (फसवणूक) तसेच भ्रष्टाचार निवारण कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा नोंदवला आहे..अनिल अंबानीवर याआधीही फसवणुकीचे आरोपयुनियन बँकेव्यतिरिक्त अनिल अंबानी यांच्या समूहावर SBI, येस बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, पंजाब नॅशनल बँक आदी बँकांशी संबंधित मोठ्या फसवणुकीची प्रकरणे चालू आहेत.SBI ने जून 2025 मध्ये ₹40,000 कोटींच्या कर्ज डिफॉल्टशी संबंधित रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी यांना फसवणूक करणारे घोषित केले होते. त्यासोबतच, ED ने ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी त्यांना ₹17,000 कोटींच्या कर्ज फसवणुकीबद्दल विचारणा करण्यात आली..अंबानी यांच्या कंपन्यांवर आधीपासूनच संकटाचे ढगअनिल अंबानी यांच्या अनेक कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून कर्ज आणि डिफॉल्टच्या समस्येत अडकल्या आहेत. यात, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आधीच दिवाळखोर घोषित झाली आहे.रिलायन्स कॅपिटल आणि रिलायन्स इन्फ्रा या कंपन्या NCLT च्या कारवाईखाली आहेत.2022 मध्ये रिलायन्स होम फायनान्सवर एक विशेष ऑडिट झाल्यानंतर RBI ने त्यांच्यावर दंडही ठोठावला होता..₹10,117 कोटींची मालमत्ता जप्तमागील शुक्रवार, मनी लाँड्रिंग तपासाअंतर्गत ED ने अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांच्या आणखी ₹1,120 कोटींच्या मालमत्तेला जप्ती केली. यापूर्वी 20 नोव्हेंबर रोजीही ED ने त्यांची सुमारे ₹1,400 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती.आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अनिल अंबानी समूहाच्या एकूण ₹10,117 कोटींच्या मालमत्तेवर जप्ती करण्यात आली आहे..