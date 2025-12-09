Sakal Money

Jay Anmol Ambani case : रिलायन्स ग्रुपमध्ये पुन्हा खळबळ! अनिल अंबानींच्या मुलावर CBIची कारवाई; ₹228 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप

CBI Case against Anil Ambani Son : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे चिरंजीव जय अनमोल अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध ₹228 कोटी फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा नोंदवला आहे.
Reliance Group Anil Ambani : रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांचे मोठे चिरंजिव जय अनमोल अंबानी यांच्या विरोधात CBI ने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स या कंपन्या सामील आहेत, ज्यांच्यावर युनियन बँक ऑफ इंडियाला तब्बल ₹228.06 कोटींचा फटका दिल्याचा आरोप आहे.

