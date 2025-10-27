छोट्या करदात्यांना व्याजमाफीचा दिलासा

प्राप्तिकर विभागाने पाच जुलै २०२४ नंतर मूल्यांकन प्रक्रिया (स्किमा) बदलली आणि या बदलाची कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात न आल्याने छोट्या करदात्यांना फटका बसला. प्राप्तिकरासाठी विशेष दर उत्पन्न असणाऱ्या, परंतु सात लाख रुपयांपेक्षा कमी करपात्र उत्पन्न असलेल्या (जुनी करप्रणाली रु. ५ लाख) छोट्या करदात्यांना कलम ८७ ए अंतर्गत मिळणारी अल्प व दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरची करसवलत नाकारण्यात आली..प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११५ बीएसी (१ए) अंतर्गत विशेष दराने करपात्र असणाऱ्या उत्पन्नावर ही करसवलत उपलब्ध असणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या सर्व करदात्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखल केलेल्या विशेष दराच्या उत्पन्नावर मागणी केलेल्या करसवलतीच्या रकमेवर कर भरण्याचे दायित्व आले..विशेष करदर उत्पन्नावरील करसवलतप्राप्तिकर विभागाने पाच जुलै २०२४ आधी करनिर्धारण झालेल्या सर्व छोट्या करदात्यांना ही करसवलत मान्य केली होती. एकाच वर्षातील पाच जुलै २०२४ आधी व नंतर विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांचे उत्पन्न मूल्यांकन श्रेणीत समानतेची वागणूक नव्हती म्हणून दुरुस्तीच्या नोटिसा काढून पूर्वी मान्य केलेली सवलत मागे घेण्यात आली आणि करदात्यांना देय प्राप्तिकर भरावा लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.थोडक्यात, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या निर्णयामुळे पाच जुलै २०२४ आधी व नंतर दाखल केलेल्या विवरणपत्राबाबत करदात्यांना देय प्राप्तिकर आणि त्यावर तरतुदीप्रमाणे व्याजही देणे क्रमप्राप्त झाले होते..देय रकमेवरील व्याज सवलतव्याजाची रक्कम फार मोठी नसली, तरी लाखो करदात्यांना प्राप्तिकराबरोबर व्याजही भरावे लागणार होते, ही वस्तुस्थिती होती. यामुळे त्यांना होणारा अनुपालनाचा व्यावहारिक त्रासही मोठा होता. याचा सांगोपांग विचार करून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ११९ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी परिपत्रक क्रमांक १३/२०२५ जारी केले..या परिपत्रकानुसार, करदात्याने ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी कोणत्याही विशेष दर उत्पन्नावर प्राप्तिकराची देय रक्कम (व्याज सोडून) अदा केली आणि त्याचे करपात्र उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर करसवलत नाकारल्याने देय असलेल्या प्राप्तिकर रकमेवर आकारले जाणारे सर्व व्याज माफ करण्यात येईल..मात्र, ही रक्कम ३१ डिसेंबर २०२५ नंतर भरली, तर कलम २२०(२) अंतर्गत, देय तारखेपासून प्रत्यक्ष भरणा झालेल्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी व्याज आकारले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने केंद्र सरकारने उत्सवाच्या मुहूर्तावर सर्व छोट्या करदात्यांना ही एक अनोखी भेट दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.