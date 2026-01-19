Sakal Money

RBI New Rules: क्रेडिट स्कोअर, क्रेडिट कार्ड, कर्ज प्रीपेमेंट अन् बँक खाते... आरबीआयचे नवे नियम लागू; थेट परिणाम खिशावर

RBI New Credit Card Rules News: रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट स्कोअर, कर्ज प्रीपेमेंट आणि बँक खात्यांच्या देखरेखीशी संबंधित नवीन नियम लागू केले आहेत. हे बदल कर्जदार आणि बँक वापरकर्त्यांच्या आर्थिक जीवनावर थेट परिणाम करतील.
Vrushal Karmarkar
रिझर्व्ह बँकेने २०२६ पासून बँकिंग आणि वैयक्तिक वित्त संबंधित तीन प्रमुख नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. हे नियम व्यक्तींच्या क्रेडिट स्कोअर, कर्जाच्या अटी आणि बँक खात्याच्या क्रियाकलापांवर थेट परिणाम करतील. या बदलांचा उद्देश प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, कर्जदारांचे संरक्षण करणे आणि फसवणुकीचा धोका कमी करणे आहे. हे बदल समजून घेण्यापूर्वी, क्रेडिट स्कोअर आणि सिबिल स्कोअर म्हणजे काय हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे दोन घटक तुम्हाला कर्ज मिळेल की नाही आणि कोणत्या व्याजदराने मिळेल हे ठरवतात.

