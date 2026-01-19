RBI New Rules: क्रेडिट स्कोअर, क्रेडिट कार्ड, कर्ज प्रीपेमेंट अन् बँक खाते... आरबीआयचे नवे नियम लागू; थेट परिणाम खिशावर

रिझर्व्ह बँकेने २०२६ पासून बँकिंग आणि वैयक्तिक वित्त संबंधित तीन प्रमुख नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. हे नियम व्यक्तींच्या क्रेडिट स्कोअर, कर्जाच्या अटी आणि बँक खात्याच्या क्रियाकलापांवर थेट परिणाम करतील. या बदलांचा उद्देश प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, कर्जदारांचे संरक्षण करणे आणि फसवणुकीचा धोका कमी करणे आहे. हे बदल समजून घेण्यापूर्वी, क्रेडिट स्कोअर आणि सिबिल स्कोअर म्हणजे काय हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे दोन घटक तुम्हाला कर्ज मिळेल की नाही आणि कोणत्या व्याजदराने मिळेल हे ठरवतात..क्रेडिट स्कोअर हा ३०० ते ९०० पर्यंतचा तीन अंकी क्रमांक असतो. तो तुमचे वेळेवर कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंट दर्शवतो. स्कोअर जितका जास्त असेल तितक्या बँका तुमच्यावर विश्वास ठेवतात. भारतात सर्वात जास्त वापरला जाणारा स्कोअर म्हणजे CIBIL स्कोअर, जो ट्रान्सयुनियन CIBIL द्वारे तयार केला जातो. त्यात तुमच्या सर्व कर्जांचा, क्रेडिट कार्डचा, EMI पेमेंटचा, डिफॉल्टचा आणि क्रेडिट वापराचा संपूर्ण रेकॉर्ड असतो. कर्ज देण्यापूर्वी बँका आणि NBFC या स्कोअरला प्राधान्य देतात..Silver Rate Today : चांदीच्या किंमतीने रचला नवा इतिहास! दरामध्ये इतका मोठा बदल.पूर्वी क्रेडिट स्कोअर महिन्यातून एकदा अपडेट केले जात होते. नवीन नियमानुसार, बँका आणि वित्त कंपन्यांना महिन्यातून चार वेळा क्रेडिट डेटा अपडेट करणे आवश्यक असेल. याचा अर्थ तुमचा क्रेडिट स्कोअर आता जवळजवळ आठवड्यात बदलेल. तुमचे ईएमआय आणि क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर भरल्याने तुमचा स्कोअर लवकर सुधारेल. पेमेंट चुकवल्यास किंवा तुमच्या कार्डची मर्यादा ओलांडल्यास तुमच्या स्कोअरवर लगेचच नकारात्मक परिणाम होईल. म्हणूनच आर्थिक शिस्त पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्वाची झाली आहे..१ जानेवारी २०२६ पासून, फ्लोटिंग रेट कर्जांवर कोणतेही प्रीपेमेंट किंवा फोरक्लोजर शुल्क आकारले जाणार नाही. यामध्ये गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि वाहन कर्ज यासारख्या सर्व फ्लोटिंग रेट कर्जांचा समावेश आहे. या बदलामुळे कर्जदारांना लक्षणीय दिलासा मिळेल. आता तुम्ही दंडाशिवाय तुमचे कर्ज लवकर परतफेड करू शकता किंवा जर तुम्हाला चांगला व्याजदर मिळाला तर दुसरी बँक निवडू शकता. यामुळे ग्राहकांची लवचिकता वाढेल आणि बँकांमध्ये स्पर्धा तीव्र होईल..जर एखादे बँक खाते बारा महिने हस्तांतरित न झाल्यास ते निष्क्रिय मानले जाईल. जर दोन वर्षे कोणतीही हालचाल झाली नाही तर ते निष्क्रिय श्रेणीत ठेवले जाईल. नवीन नियमांनुसार, बँकांना अशा खात्यांची नियमितपणे तपासणी करणे, केवायसी अपडेट करणे आणि ग्राहकांना सूचना देणे आवश्यक असेल. फसवणूक, ओळखीचा गैरवापर आणि मनी लाँडरिंगचा धोका कमी करण्यासाठी हे केले आहे. ग्राहकांना त्यांच्या जुन्या खात्यांमध्ये वेळोवेळी लहान व्यवहार करण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून ते सक्रिय राहतील..Silver Price in India : 3 लाखांच्या चांदीसमोर सर्व काही फिके! अवघ्या 1 वर्षात चांदी तिप्पट; तेजीमागे आहेत ही 'धक्कादायक' कारणे .आता प्रत्येकाला त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरचे नियमितपणे निरीक्षण करावे लागेल. वेळेवर ईएमआय आणि कार्ड पेमेंट करणे आता पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे झाले आहे. कर्जाची लवकर परतफेड केल्यास आता अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. ज्यामुळे व्याजात बचत होईल. जुनी आणि विसरलेली बँक खाती सक्रिय ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. निष्काळजीपणामुळे खाते गोठवले जाऊ शकते किंवा चौकशी होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.