RBI Rule: महत्त्वाची बातमी! आता १००% सुरक्षित निधीच मान्य; असुरक्षित हमींना पूर्णविराम, ब्रोकर्ससाठी आरबीआयचे कडक नियम लागू

Stock Brokers New Provisions RBI: आरबीआयने ब्रोकर्ससाठी नवीन तरतुदी लागू केल्या आहेत.१००% सुरक्षित निधी, कडक संपार्श्विक नियम आणि मालकी हक्काच्या व्यापारावर बंदी, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार.
Vrushal Karmarkar
देशातील भांडवली बाजारात कार्यरत असलेल्या स्टॉक ब्रोकर्ससाठी मोठे बदल येत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निधी आणि तारण संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. जे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील. या बदलांचा थेट परिणाम ब्रोकर्सच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या भांडवली व्यवस्थेवर होईल. नवीन नियमांनुसार, ब्रोकरना आता फक्त पूर्णपणे सुरक्षित (१००%) निधी मिळेल.

