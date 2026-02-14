RBI Rule: महत्त्वाची बातमी! आता १००% सुरक्षित निधीच मान्य; असुरक्षित हमींना पूर्णविराम, ब्रोकर्ससाठी आरबीआयचे कडक नियम लागू

देशातील भांडवली बाजारात कार्यरत असलेल्या स्टॉक ब्रोकर्ससाठी मोठे बदल येत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निधी आणि तारण संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. जे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील. या बदलांचा थेट परिणाम ब्रोकर्सच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या भांडवली व्यवस्थेवर होईल. नवीन नियमांनुसार, ब्रोकरना आता फक्त पूर्णपणे सुरक्षित (१००%) निधी मिळेल. .पूर्वी, बँक गॅरंटीचा एक भाग फिक्स्ड डिपॉझिटद्वारे सुरक्षित केला जात असे, तर उर्वरित भाग वैयक्तिक किंवा कॉर्पोरेट हमीसारख्या असुरक्षित साधनांद्वारे कव्हर केला जाऊ शकतो. ही सुविधा आता बंद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की निधी पूर्णपणे वैध आणि ठोस तारणाद्वारे सुरक्षित केला पाहिजे. आरबीआयने एक्सचेंजेस किंवा क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या नावे जारी केलेल्या बँक गॅरंटीसाठीचे नियमही कडक केले आहेत. .PM-Rahat Scheme: मोठी बातमी! रस्ता अपघातात जखमी झाल्यास रुग्णालयात ठेव भरावी लागणार नाही; सरकारकडून अपघातग्रस्तांना दिलासा.आता, किमान ५०% तारण आवश्यक असेल, ज्यापैकी २५% रोख स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. शिवाय, जर शेअर्स गहाण ठेवले असतील तर किमान ४०% ची कपात लागू केली जाईल. याचा अर्थ असा की निधी कमी किमतीत प्रदान केला जाईल. नवीन चौकटीअंतर्गत, बँका यापुढे ब्रोकर्सच्या मालकीच्या व्यापाराला (त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून व्यापार) निधी देऊ शकणार नाहीत. बाजार निर्मिती किंवा कर्ज गोदामासारख्या मर्यादित संख्येच्या क्रियाकलापांनाच परवानगी असेल. .EPFO Pension: खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कधी मिळते? जाणून घ्या EPS चे नियम आणि पात्रतेचे वय.शिवाय, अशा सर्व निधीला आता भांडवली बाजारातील संपर्क मानले जाईल, ज्यामुळे बँकांच्या एकूण कर्ज मर्यादेवर परिणाम होऊ शकतो. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या नियमांमुळे बाजारात अधिक पारदर्शकता आणि जोखीम नियंत्रण येईल. ब्रोकरसाठी भांडवलाची किंमत वाढू शकते आणि बँक हमी अधिक महाग होऊ शकते. एकंदरीत, नवीन नियमांना प्रणालीतील लीव्हरेज कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.