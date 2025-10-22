Sakal Money

RBI Reforms: मोठी बातमी! बँकिंग कायदे बदलणार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच मोठी घोषणा करणार, नवीन तरतुदी काय असणार?

Reserve Bank of India reforms 2026: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून २०२६ पासून बँकिंग कायदे बदलणार आहेत. यात लॉकर चोरीला १०० पट भरपाई देण्याचा समावेश असेल.
Reserve Bank of India
Reserve Bank of India
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. RBI ने 238 नवीन बँकिंग नियमांचा मसुदा जनतेसाठी जारी केला आहे. 10 नोव्हेंबरपर्यंत त्यावर टिप्पण्या मागवल्या आहेत. हे नियम सार्वजनिक मत आणि बँकिंग संस्थांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे 2026 पर्यंत लागू केले जाऊ शकतात. या प्रस्तावित बदलांचा उद्देश ग्राहकांचे संरक्षण वाढवणे, बँकिंग सेवा सुलभ करणे आणि बँकांसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करणे आहे.

