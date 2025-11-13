Retail Inflation in India : सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! महागाईत झाली मोठी घट! पाहा कोणत्या गोष्टी झाल्या स्वस्त!

Sakal Money

Retail Inflation October 2025 : ऑक्टोबर महिन्याचा किरकोळ महागाई दराचा आकडा जाहीर झाला असून, त्यात विक्रमी घसरण झाली आहे. अन्नधान्यांच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली असताना तेल, सोने आणि वैयक्तिक देखभाल उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये वाढ नोंदवली गेली आहे.
Retail Inflation Rate in India : देशातील किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात घसरून 0.25 टक्क्यांवर आला आहे. या कमी पातळीवरील दर हे आजपर्यंतचे सर्वात कमी दर आहेत. सांख्यिकी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महागाईतील ही घसरण प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि वस्तू व सेवा करातील (GST) कपातीमुळे झाली आहे.

