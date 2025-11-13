Retail Inflation in India : सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! महागाईत झाली मोठी घट! पाहा कोणत्या गोष्टी झाल्या स्वस्त!

Retail Inflation Rate in India : देशातील किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात घसरून 0.25 टक्क्यांवर आला आहे. या कमी पातळीवरील दर हे आजपर्यंतचे सर्वात कमी दर आहेत. सांख्यिकी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महागाईतील ही घसरण प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि वस्तू व सेवा करातील (GST) कपातीमुळे झाली आहे..सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर 1.54 टक्के होता. ऑगस्टमध्ये थोडी वाढ झाल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये घट दिसून आली होती. मात्र ऑक्टोबरमध्ये ही घसरण मोठ्या प्रमाणात झाली. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ही गेल्या दहा महिन्यांतील सर्वात मोठी मासिक घट आहे..ऑक्टोबर महिन्यात अन्नधान्याच्या महागाईत सर्वाधिक घट झाली आहे. सप्टेंबरच्या तुलनेत दर आणखी खाली आले असून सध्या अन्नधान्य किंमत निर्देशांक सर्वात कमी पातळीवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात दर घटण्याचे प्रमाण थोडे कमी असले तरी शहरी भागात घट अधिक आहे.भाज्या, फळे, धान्य, तेल, पादत्राणे, वाहतूक आणि दळणवळण यांसारख्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच महागाईत घट झाली. .Gold Rate Today : सोन्याचे भाव वाढले; चांदीही चमकली! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव!.राज्यानुसार महागाई आकडेसर्वाधिक महागाई केरळ (8.56 %)जम्मू-कश्मीर (2.95 %)कर्नाटक (2.34 %) सर्वात कमी महागाई बिहार ( -1.97%)उत्तर प्रदेश ( -1.71%)मध्य प्रदेश (-1.62%).World Youngest Billionier : वयाच्या 22 व्या वर्षी अब्जाधीश! भारतीय वंशाच्या दोन पठ्ठ्यांनी मोडला मार्क झुकरबर्ग यांचा विक्रम!.शिक्षण महागले क्षेत्रनिहाय पाहता, गृहनिर्माण क्षेत्रातील महागाई ऑक्टोबरमध्ये 2.96 टक्के नोंदवली गेली, जी सप्टेंबरच्या 2.98 टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी आहे. आरोग्य क्षेत्रातील महागाई 4.39 टक्क्यांवरून 3.86 टक्क्यांपर्यंत घटली. दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील महागाई थोडी वाढून 3.49 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रातील महागाई 0.94 टक्क्यांवर घसरली, तर इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील दर 1.98 टक्क्यांवर स्थिर राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.